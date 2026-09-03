SPECIAL: E20 पेट्रोल के साइड इफेक्ट्स, भ्रम के बीच पुरानी गाड़ियों की बिक्री घटी, इलेक्ट्रिक वाहनों पर लोग जता रहे भरोसा

SPECIAL: E20 पेट्रोल के साइड इफेक्ट्स, भ्रम के बीच पुरानी गाड़ियों की बिक्री घटी, इलेक्ट्रिक वाहनों पर लोग जता रहे भरोसा
रांची में ई-20 पर कंफ्यूजन के बीच पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर गहरी चोट लगी है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : September 3, 2026 at 5:41 PM IST
रांची: देश में इन दिनों ई-20 पेट्रोल चर्चा का विषय बना हुआ है. यह एक ऐसा ईंधन है जिसमें 80 प्रतिशत सामान्य पेट्रोल और 20 प्रतिशत एथेनॉल का मिश्रण होता है. इसको लेकर आम लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है. केन्द्र सरकार द्वारा इसे लागू किए जाने के बाद सामान्य पेट्रोल एथेनॉल युक्त मिल रहा है. पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर ई-20 पेट्रोल के बाजार में आने के बाद गाड़ी निर्माता कंपनियों ने इस ओर रुख करते हुए नई गाड़ियां ई-20 अनुकूल बनाकर बाजार में उतारना शुरू कर दिया है. मगर पुरानी गाड़ियां खासकर 2023 से पहले बनी गाड़ियों में ई-20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद आ रही परेशानी से बाजार पर असर पड़ना शुरू हो गया है. पुराने सेकंड हैंड गाड़ियों की बिक्री 50 प्रतिशत तक गिर गई है.
सेकंड हैंड बाजार में मंदी की आहट, ग्राहक पूछ रहे हैं सवाल
राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में पुराने सेकंड हैंड गाड़ियों का कारोबार करनेवाले एक प्रतिष्ठित संस्थान के मैनेजर नीतेश कुमार बताते हैं कि एथेनॉल युक्त पेट्रोल का असर सेकंड हैंड गाड़ियों की बिक्री पर काफी पड़ा है. उनका मानना है कि एक आउटलेट में पिछले साल करीब 40 गाड़ियों की बिक्री हर महीने होती थी. मगर बीते तीन-चार महीनों में लगातार बिक्री में कमी आई है और उस हिसाब से 15-20 गाड़ी की बिक्री हो रही है. कस्टमर जो आते हैं वो सबसे पहले ई-20 में माइलेज का इश्यू बताकर तरह-तरह के सवाल करते हैं. पूछते हैं कि गाड़ी का इंजन काम करेगा कि नहीं. यह सब जानकारी लेने के बाद ही वह गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं. सोशल मीडिया भी इसके लिए जिम्मेवार है जहां तरह-तरह के मैसेज ई-20 को लेकर आता रहता है जो कस्टमर के बीच उहापोह की स्थिति बना दी है. हमलोग कस्टमर को समझाने का काम करते हैं और यह बताते हैं कि कोई खास दिक्कत इसमें नहीं होगी. इसके बावजूद लोगों की रुचि पुराने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के प्रति कम हुई है.
दोपहिया वाहनों पर भी पड़ा असर, नई गाड़ियों में भी गिरावट
इधर ई-20 पेट्रोल को लेकर चार पहिया के बाद न केवल दोपहिया पुराने मोटरसाइकिल और स्कूटी जो पेट्रोल से चलते हैं उनकी बिक्री भी प्रभावित हुई है बल्कि नई दोपहिया गाड़ियों की बिक्री पर भी प्रभाव पड़ा है. हालांकि नई दोपहिया गाड़ी को ई-20 को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिसके कारण उसमें कोई तकनीकी खामी नहीं आ रही है. इसके बावजूद लोगों में फैले भ्रम के कारण इसकी बिक्री में भी 10 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट आई है.
भ्रम के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ा रुख
पेट्रोल के दामों में हो रही वृद्धि और वैश्विक स्थिति के कारण लोगों को हो रही परेशानी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुचि बढ़ा दी है. रांची के किशोरगंज स्थित एक प्रतिष्ठित टू व्हीलर आउटलेट के सेल्स मैनेजर रवि कुमार कहते हैं कि एथेनॉल युक्त फ्यूल हमारे लिए क्यों अच्छा है इसके प्रति लोगों में जागरूकता की कमी है. इसके बारे में यदि लोगों को जानकारी हो जाए तो बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन जानकारी के अभाव के कारण लोग पेट्रोल के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं कि ई-20 पेट्रोल आखिर है क्या. मार्केट में स्थिति यह है कि जानकारी के अभाव में लोगों में इसको लेकर भ्रम की स्थिति हो गई है.
यह भ्रम है कि ई-20 पेट्रोल डालने से गाड़ी खराब हो जाएगी इस वजह से लोग इलेक्ट्रिक बैटरी गाड़ियों को खरीदने में रुचि लेने लगे हैं. उन्होंने कहा कि कस्टमर जो आते हैं वह सबसे पहले यही पूछते हैं कि यह गाड़ी जो बनी है वह ई-20 के लिए बनी है कि नहीं. हम उन्हें समझाते हैं कि कौन सी गाड़ी हम ई-20 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी गाड़ी में यह इस्तेमाल नहीं हो सकता है. इन सबके बीच गाड़ी खरीदने वाले माइलेज को ध्यान में रखकर अपने पसंदीदा गाड़ी खरीद रहे हैं. टू व्हीलर खरीदने पहुंचे मुकेश कुमार नायक कहते हैं कि बैटरी से चलनेवाली इलेक्ट्रिक गाड़ी शहर के लिए ठीक है मगर यदि किसी को 200 किलोमीटर से अधिक जाना है उनके लिए फ्यूल गाड़ी ही अच्छा है इसलिए मैंने इसे परचेज किया है और यह ई-20 से इनेबल्ड है.
एफएडीए के आंकड़े, इलेक्ट्रिक में धीमी बढ़त, नई गाड़ियों में उछाल
दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में 1.44 प्रतिशत वृद्धि वहीं तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 8.51 प्रतिशत की हुई वृद्धि. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन एफएडीए के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में अब तक 1.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है तथा इनकी हिस्सेदारी कुल दोपहिया बिक्री का मात्र 4.49 प्रतिशत है.
वहीं तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 8.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि सीएनजी एलपीजी चालित तीन पहिया वाहनों की बिक्री में 8.51 प्रतिशत की गिरावट रही. वाणिज्यिक वाहनों की इलेक्ट्रिक श्रेणी में भी बिक्री में 2.34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. एफएडीए झारखंड के अध्यक्ष गोविंद पी. मेवाड़ के अनुसार पुराने सेकंड हैंड गाड़ियों की बिक्री का आंकड़ा मिलना मुश्किल है मगर जो नई गाड़ियों की बिक्री हुई है वह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग सभी वाहन श्रेणियों में सकारात्मक प्रदर्शन देखने को मिला है.
बीते जुलाई महीने में दोपहिया गाड़ी की बिक्री 21.51 प्रतिशत से बढ़कर 32,937 से 40,023 इकाई हो गई है. इसी तरह तीन पहिया वाहन की बिक्री भी 27.18 प्रतिशत बढ़कर 2,892 से 3,678 इकाई पर पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार अन्य राज्यों की तरह झारखंड में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर विशेष छूट का प्रावधान करे तो यहां भी लोगों का रुझान इसके प्रति और बढ़ जाएगा. हालांकि अभी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में राज्य द्वारा थोड़ी सी छूट का प्रावधान है.
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