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चीनी की कीमतों ने बढ़ाई सिलाव खाजा की टेंशन! 52 परत वाली इस मिठाई के दाम 30 फीसदी बढ़े

चीनी की बढ़ती कीमतों ने विश्व प्रसिद्ध सिलाव खाजा की बिक्री कम कर दी है. दुकानदार के साथ-साथ ग्राहक भी परेशान हैं. रिपोर्ट- महमूद आलम

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सिलाव खाजा पर महंगी चीनी का असर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 25, 2026 at 8:54 PM IST

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नालंदा: अपनी 52 परतों और सोंधी मिठास के लिए देश-दुनिया में मशहूर नालंदा जिले के सिलाव के खाजा बाजार में इन दिनों रौनक नहीं है. चीनी के दामों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी का असर खरीदारों के साथ-साथ दुकानदार और कारीगरों पर भी पड़ा है. जीआई (GI) टैग प्राप्त इस पारंपरिक मिठाई की मिठास पर चीनी की बढ़ती कीमतों से फीका पड़ता दिख रहा है. सिलाव के दुकानदार और कारीगर आज इस कदर परेशान हैं कि उनका दैनिक टर्नओवर 80% तक गिर गया है.

खाजा पर चीनी ने लगाया ग्रहण: ईटीवी भारत संवाददाता ने सिलाव के खाजा व्यापारियों, कारीगरों और ग्राहकों से बातचीत कर बाजार का हाल जाना. खाजा व्यवसाय से जुड़े कारीगर राजू कुमार का कहना है कि पहले जो चीनी 45 रुपए प्रति किलो (4500-4800 रूपए प्रति क्विंटल) मिलती थी, अब वह 70 रूपए प्रति किलो (लगभग 6600 रुपए प्रति क्विंटल) तक पहुंच गई है. चीनी के दाम बढ़ने का सीधा असर खाजा की लागत और बिक्री पर पड़ा है.

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सिलाव खाजा की बिक्री घटी (ETV Bharat)

"एक दिन में चीनी का खाजा 50 किलो 120 रूपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते थे, अब 160 रूपए प्रति किलो बेचते हैं तो ग्राहक या तो नहीं खरीदते हैं या फिर लूटने की बात कहकर दो किलो की जगह एक किलो ही खरीद रहे हैं."- राजू कुमार, खाजा कारीगर

25-30 फीसदी तक बढ़े दाम: चीनी की कीमतों में इजाफे के कारण खाजा के दाम में भी वृद्धि देखने को मिल रही है. हालांकि ज्यादातर दुकानदार कहते हैं कि मजबूरन हमें रेट बढ़ाना पड़ा है लेकिन यह स्थायी नहीं है. मतलब ये कि चीनी का दाम घटने के बाद खाजा की कीमत भी कम देंगे. दुकानदार ये भी कहते हैं कि जिस अनुपात में चीनी महंगी हुई है, उस तुलना में खाजा का दाम अभी भी कम है लेकिन ग्राहकों के लिए यह कीमत भी ज्यादा है. यही वजह है कि बिक्री कम हो गई है.

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'ज्यादा दाम बढ़ाएंगे तो ग्राहक नहीं आएंगे': दुकानदार संजीव गुप्ता बताते हैं कि पहले हम एक दिन में 1 से 1.5 क्विंटल (100-150 किलो) खाजा बेच लेते थे लेकिन अब बिक्री 20-30 किलो पर आ गई है. चीनी महंगी होने से हमें थोड़ा-बहुत रेट बढ़ाना पड़ा है, जिसे सुनकर ग्राहक गुस्सा हो जाते हैं या बिना खरीदे लौट जाते हैं. ज्यादा दाम बढ़ाएंगे तो खाजा की बिक्री हो खत्म हो जाएगी.

वे कहते हैं, 'यहां से खाजा देश विदेश वहां की कंट्री प्राइस के हिसाब से जाता है. ऑनलाइन ऑर्डर 30 से 40 पैकेट की जगह घटकर दो से 5 ऑर्डर बहुत मुश्किल से मिल पाता है. पहले इस फैक्ट्री में 20 से 25 कारीगर काम करते थे, आज घटकर 10 से 15 लोग ही बच पाए हैं.'

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दुकानदारों में मायूसी (ETV Bharat)

स्टाफ की संख्या में कटौती: वहीं, दुकानदार योगेंद्र चंद्रवंशी का दर्द भी छलक पड़ा. वे कहते हैं कि सावन के महीने में बहुत दूर-दूर (जमुई, गढ़वा, यूपी, झारखंड) से ग्राहक आते थे. पहले 100 किलो रोज बिकता था, आज चीनी का रेट बढ़ने से 10-20 किलो भी नहीं बिक पा रहा है. हालत यह है कि स्टाफ को छुट्टी देनी पड़ी है और खुद ही 10 किलो मैदा सानकर खाजा बना रहे हैं.

किस खाजा की कितनी कीमत?: ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सिलाव के दुकानदारों ने पारंपरिक खाजा (चीनी और गुड़) के अलावा कुछ नए फ्लेवर भी उतारे हैं, जिनकी भारी डिमांड है. सादा या चीनी खाजा की कीमत 300 प्रति किलो है. गुड़ खाजा की कीमत 350 प्रति किलो है, जबकि ऑनलाइन ऑर्डर करने पर 750 रुपये देने पड़ते हैं. मैंगो और चॉकलेट खाजा ₹500, घी का खाजा ₹1000 प्रति किलो (ऑनलाइन ₹1500), घी-गुड़ खाजा ₹1300, घी-नमकीन खाजा ₹1200, खोवा-घी खाजा और चॉकलेट-घी खाजा ₹1500 प्रति किलो मिलते हैं.

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"सिलाव का खाजा केवल बिहार और भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी जाता है. लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी पर भी महंगाई की मार है. ऑनलाइन जिसका रेट 650 रूपए प्रति किलो है, पहले 40-50 पैकेट का ऑर्डर आता था, जो अब घटकर 1-2 पैकेट रह गया है."- संजीव गुप्ता, संचालक, श्री काली साह खाजा

क्या कहते हैं ग्राहक?: महंगाई का असर सिर्फ दुकानदारों पर नहीं, बल्कि ग्राहकों की जेब पर भी साफ दिख रहा है. बिहार के गोपालगंज जिले निवासी बाबाधाम की यात्रा कर लौट रहे ग्राहक बृजेश कुमार यादव कहते हैं कि हर साल वह तीन से चार किलो खाजा खरीदते थे लेकिन इस बार थोड़ा दाम बढ़ गया है, जिस वजह से सिर्फ एक किलो ही खरीद रहे हैं. हालांकि वह कहते हैं कि स्वाद आज भी पहले जैसा ही है, उसमें कोई कमी नहीं आई है.

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खाजा का लुत्फ उठाते लोग (ETV Bharat)

"हम हर साल यहां से खाजा ले जाते हैं. पहले 3-4 किलो खरीदते थे, लेकिन इस बार महंगाई बहुत ज्यादा है. क्वालिटी वही है, लेकिन बजट गड़बड़ाने के कारण इस बार सिर्फ 1-1 किलो ही ले जा रहे हैं."- ब्रजेश यादव, ग्राहक

वहीं, स्थानीय ग्राहक कमलेश कुमार कहते हैं, 'पहले 150 रुपए के हिसाब से खाजा मिल जाता था, जो अब 200 से 250 (और प्रीमियम 300+) हो गया है. गरीबों के लिए इसे खरीदना मुश्किल हो रहा है. इसलिए लोग कम खाजा खरीद रहे हैं.'

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सिलाव बाजार में स्थित दुकानें (ETV Bharat)

सरकार से खाजा दुकानदारों की अपील: खाजा व्यापारियों ने सरकार से अपील की है कि चीनी और खाने-पीने की आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रित किए जाएं. अगर चीनी के दाम कम नहीं हुए तो सिलाव का यह ऐतिहासिक और पारंपरिक जीआई टैग (GI Tag) प्राप्त व्यवसाय अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच जाएगा. पटना-राजगीर मार्ग पर स्थित सिलाव बाजार के करीब 200 दुकानों में एक-चौथाई दुकानें खाजा की हैं.

विश्व प्रसिद्ध है सिलाव खाजा: श्री काली साह खाजा दुकान के संचालक बताते हैं कि यह एक ऐसी मिठाई है, जिसका इस्तेमाल हर शुभ कार्यों में किया जाता है. अपनी विशेष स्वाद के लिए यह दुनियाभर में मशहूर है. वह कहते हैं कि खाजा तैयार करने में मेहनत के साथ-साथ कई तरह की सामग्री भी लगती है. जिस वजह से उस पर काफी लागत आती है.

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कैसे बनता है खाजा?: वे बताते हैं, 'मूल खाजा 52 पतली आटा-चादर होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं. हल्के पीले रंग की मिठाई में सामग्री के रूप में गेहूं का आटा, चीनी, मैदा, घी, इलायची और सौंफ होते हैं. उसमें 200 ग्राम घी डालकर उसको रगड़ लीजिए और उसको पानी डालकर तैयार कर लीजिए. इसके बाद आप उससे बारी-बारीक पट्टी तैयार कर जमा लीजिए और उसको बेल कर पीस बनाकर उसको काम आज पर घी में तल दीजिए.'

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सिलाव खाजा (ETV Bharat)

कैसे मशहूर हुआ सिलाव खाजा?: सिलाव के रहने वाले काली साह ने करीब 200 साल 52 परत वाले खाजे की शुरुआत की थी. पहले इसका नाम खजूरी रखा गया था लेकिन धीरे-धीरे इसे खाजा कहा जाने लगा. यह खाने में कुरकुरा होता है. साल 2018 में इसे जीआई टैग दिया गया.

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