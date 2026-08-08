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जमीन धोखाधड़ी मामला: TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के PA कोलकाता में CID के सामने पेश हुए

पीए सुमित रॉय का नाम गिरफ्तारी पूर्व टीएमसी विधायक सुजॉय हाजरा से पूछताछ और बाद की जांच में सामने आया था. अयान नियोगी की रिपोर्ट.

Salboni Land Scam case TMC MP Abhishek Banerjee's PA appears before CID in Kolkata
सुमित रॉय (File Photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 3:15 PM IST

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कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के पीए (निजी सहायक) सुमित रॉय आखिरकार अधिकारियों के सामने पेश हुए. सालबोनी में जमीन धोखाधड़ी के एक मामले में CID के समन का जवाब देते हुए, वह शनिवार सुबह करीब 10 बजे भवानी भवन पहुंचे—तय समय से कुछ मिनट पहले. CID सूत्रों के मुताबिक, जांच अधिकारी उनसे पूछताछ करना और उनका बयान दर्ज करना चाहते हैं.

CID ने शुक्रवार रात सुमित को समन नोटिस जारी किया था. एक जांच टीम टॉलीगंज के महाबीरतला में उनके घर नोटिस देने गई, जिसमें उन्हें सालबोनी लैंड फ्रॉड केस के बारे में पूछताछ के लिए शनिवार को भवानी भवन में पेश होने का निर्देश दिया गया था. निर्देश का पालन करते हुए, अभिषेक के पीए CID ऑफिस में पेश हुए. हालांकि, उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि सुमित रॉय के खिलाफ हाल ही में दो और केस फाइल किए गए हैं, जिससे उनके खिलाफ कुल केस की संख्या चार हो गई है. इन नए केस के सिलसिले में गिरफ्तारी के डर से, सुमित ने एक बार फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

उसी दिन, सुमित के वकील, सौगत भट्टाचार्य ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. लेकिन, जज ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि तुरंत सुनवाई मुमकिन नहीं है और केस की सुनवाई निर्धारित लिस्ट के हिसाब से होगी. कोर्ट में, वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पहले ही चार FIR दर्ज हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि सुमित को पहले के दो केस में अग्रिम जमानत मिली है.

सुमित को लेकर विवाद मुख्य रूप से मेदिनीपुर से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सुजॉय हाजरा की गिरफ्तारी से शुरू हुआ. सूत्रों के मुताबिक, सुमित का नाम अभी जेल में बंद हाजरा से पूछताछ और उसके बाद की जांच के दौरान सामने आया.

आरोप हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी टिकट दिलाने के बहाने कई लोगों से लाखों रुपये वसूले गए. इन दावों की जांच के दौरान सुमित का नाम सामने आया. इसके अलावा, पश्चिम मेदिनीपुर के सालबोनी में जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़े एक अलग केस में भी उनका नाम आरोपी के तौर पर है. CID ने सुमित को इस बाद वाले केस की जांच के सिलसिले में बुलाया था. सूत्रों का कहना है कि जांच अधिकारियों के पास मौजूद शिकायतों, डॉक्यूमेंट्स और दूसरी जानकारी के आधार पर उनसे पूछताछ की जा सकती है.

इससे पहले, सालबोनी थाने की पुलिस सुमित की तलाश में कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर भी गई थी. पुलिस सूत्रों का दावा है कि वहां काफी तलाशी ली गई, लेकिन सुमित का पता नहीं चल सका. तब से, वह असल में छिपे हुए थे. जांच में सहयोग न करने के भी आरोप उन पर लगे थे.

इसके बाद, पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मेदिनीपुर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया. जांच से जुड़े सूत्रों से पता चला है कि उनके नाम पर एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था. इसके बाद, सुमित ने कानूनी सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

इन हालात के बीच, सुमित अब CID के समन के जवाब में भवानी भवन में पेश हुए. यह जांच में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है. अब ध्यान इस बात पर है कि सुमित से पूछताछ में सालबोनी जमीन विवाद मामले में क्या जानकारी मिलती है. क्या जांच अधिकारियों के सामने कोई नया नाम या डिटेल सामने आएगी.

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