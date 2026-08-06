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प. बंगाल में सालबोनी जमीन हड़पने का मामला: SC ने अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने रॉय को चल रही जांच में पूरा सहयोग करने और इसके लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया.

Salboni land-grabbing case
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : August 6, 2026 at 1:44 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के सालबोनी जमीन हड़पने के मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के पर्सनल असिस्टेंट सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के सामने आया. सुप्रीम कोर्ट ने रॉय को चल रही जांच में पूरा सहयोग करने और इसके लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया.

3 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सालबोनी पुलिस द्वारा जांच किए जा रहे कथित सरकारी जमीन धोखाधड़ी मामले के संबंध में रॉय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान रॉय की ओर से पेश सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने उन्हें कैश-फॉर-जॉब स्कैम से जुड़े एक और मामले में अग्रिम जमानत दी थी.

यह इशारा करते हुए कि मामला राजनीति से प्रेरित था, सीनियर वकील ने तर्क दिया कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में नई सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज की गई थी. पश्चिम बंगाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह जुर्म कई साल पहले हुआ था.

पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने पिटीशनर को अंतरिम राहत देने का कड़ा विरोध किया. मेहता ने कहा कि एक बार जब वे उन्हें गिरफ्तार करने गए, तो पहले की मुख्यमंत्री ने फिर से दखल दिया, और कहा कि वह हमेशा दखल देती हैं जब भी कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है.'

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