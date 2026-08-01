कुलगाम आतंकी हमला: सक्ती के दीपक रात्रे की मौत, आतंकियों ने पहले नाम और पहचान पूछा, फिर की ताबड़तोड़ फायरिंग
सक्ती पुलिस के बताने तक परिवार वालों को दीपक की मौत की खबर नहीं थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 1, 2026 at 10:11 AM IST
सक्ती: जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान सक्ती जिले के बुंदेली गांव निवासी दीपक रात्रे के रूप में हुई है.
कुलगाम हमले में पहलगाम पैटर्न
जानकारी के अनुसार, आतंकियों ने कथित रूप से ईंटभट्टे में काम कर रहे मजदूरों से उनके नाम और पहचान पूछे. इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इस हमले में दीपक रात्रे की मौके पर ही मौत हो गई. छत्तीसगढ़ के ही एक और मजदूर को भी गोली मारी गई.
सालभर पहले कमाने खाने गया था श्रीनगर
सक्ती पुलिस के अनुसार दीपक रात्रे बचपन से ही अपने मामा के घर हरदीडीह (जैजैपुर) में रहता था. सातवी तक की पढ़ाई उसने मामा के घर में ही रहकर की. उसकी शादी भी मामा के घर से ही हुई थी. करीब एक वर्ष पहले वह अपनी पत्नी और भाई के साथ रोजी-रोटी की तलाश में जम्मू-कश्मीर गया था, जहां वह ईंट भट्ठे में मजदूरी कर रहा था.
सक्ती पुलिस ने परिवार को दी बेटे की मौत की जानकारी
आतंकी हमले में दीपक की मौत की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया. देर रात घटना की जानकारी मिलने पर सक्ती पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम को मृतक के परिजनों के घर भेजा गया. सक्ती पुलिस के पहुंचने से पहले घरवालों को आतंकी हमले में दीपक की मौत की जानकारी भी नहीं थी. पुलिसकर्मियों ने परिवार को इस दुखद घटना की जानकारी दी. जैसे ही दीपक की मौत की खबर बुंदेली गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल प्रशासन मृतक के पार्थिव शरीर को सक्ती लाने की प्रक्रिया और शासन स्तर पर आवश्यक समन्वय में जुटा हुआ है.