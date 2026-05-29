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कमाल का है ये ऐप! 3 साल का रिसर्च, 8000 जगहों का डेटा, बिहार के दो दोस्तों ने बनाया AI ट्रैवल प्लेटफॉर्म

सक्षम राज और रिषु कुमार ने किया कमाल ( ETV Bharat )

नालंदा: यात्रा की योजना बनाना अब कोई सिरदर्द नहीं होगा. नालंदा ज़िला मुख्यालय बिहार शरीफ के दो युवा छात्रों सक्षम राज (18) और रिषु कुमार (17) ने मिलकर एक अनोखा एआई-आधारित (AI) ट्रैवल प्लेटफॉर्म 'KRO TRAVEL' विकसित किया है, जो महज 30 से 40 सेकंड में आपकी पूरी ट्रिप प्लान कर देता है. तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया गया है और हजारों लोग इसका उपयोग कर रहे हैं. दो छात्रों ने बनाया AI ट्रैवल प्लेटफॉर्म: इस स्टार्टअप की नींव तब पड़ी थी, जब दोनों दोस्तों की उम्र महज 15 वर्ष थी. सक्षम राज और रिषु कुमार ने मिलकर इस सपने को पूरा करने की ठानी और आखिरकार तीन साल के अंदर अपने सपनों को पूरा किया. देखें स्पोशल रिपोर्ट (ETV Bharat) 'KRO TRAVEL' के संस्थापक हैं सक्षम राज : 'KRO TRAVEL' (करो ट्रैवल) के संस्थापक सक्षम राज बिहार शरीफ के सोहसराय के रहने वाले हैं. उनके पिता धर्मेंद्र कुमार एक व्यवसायी हैं और मां गृहिणी हैं. सक्षम की एक बहन इंटर पास कर जेईई (JEE) की तैयारी कर रही है. सक्षम ने 2023 में राज शिक्षा निकेतन से 10वीं (85%) और 2025 में बिहार बोर्ड से कॉमर्स में 12वीं (90%) पास की है. वे सीए (CA) बनना चाहते हैं और अपना पहला फाउंडेशन एग्जाम निकाल चुके हैं. रिषु कुमार हैं को-फाउंडर: वहीं, को-फाउंडर रिषु कुमार आशानगर (सोहसराय) के निवासी हैं और दो भाइयों में बड़े हैं. उनके पिता रवि कुमार किसान और मां गृहिणी हैं. रिषु बी.कॉम फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और वे भी सीए बनना चाहते हैं. उन्होंने 2023 में मानस भूमि नालंदा (CBSE) से 10वीं (79%) और 2025 में बिहार बोर्ड कॉमर्स से 12वीं (83.2%) की है. दोनों की दोस्ती इंटरमीडिएट में कोचिंग के दौरान हुई थी. कैसे आया आइडिया?: 'करो ट्रेवल्स" के फाउंडर सक्षम ईटीवी से बात करते हुए जर्नी की शुरुआत और प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि साल 2022 में वे रिश्तेदारों के साथ बनारस घूमने गए थे, लेकिन प्लानिंग की कमी के कारण उनका अनुभव बहुत खराब रहा था. एक साल बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने देखा कि यह समस्या सिर्फ़ हमारी नहीं अन्य पर्यटकों की भी है. ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat) "हमें नहीं पता था कि कहां ठहरना है, क्या खाना है और हमारे बजट में कौन-सी जगहें फिट बैठेंगी. इससे हमारा बहुत पैसा और समय बर्बाद हुआ. इसी समस्या को देखते हुए 2023 में मैंने एक आइडिया के तौर पर इसकी शुरुआत की. 'ट्रेवल' का मतलब यात्रा और 'करो' (Do) को मिलाकर मैंने इसका नाम 'करो ट्रैवल' (KRO TRAVEL) रखा है." - सक्षम राज, संस्थापक, KRO TRAVEL