मालवीय नगर नस्लभेदी टिप्पणी केस में साकेत कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
गिरफ्तार दंपत्ति को 11 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेजा है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.
Published : February 25, 2026 at 7:39 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट की तीन युवतियों के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार के मामले में गिरफ्तार दंपत्ति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भानु प्रताप सिंह ने आरोपी दंपत्ति को 11 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने रुबी जैन और हर्ष को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.
पुलिस के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की तीन महिलाएं किराये के मकान में रह रही थीं. 20 फरवरी को किराये के मकान में रिपेयरिंग का काम करा रही इन महिलाओं को रुबी जैन ने नस्लीय गाली दी और भद्दी टिप्पणी की. इन महिलाओं की शिकायत पर मालवीय नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है. साथ ही उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं. पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच की और रुबी जैन और उसके पति हर्ष को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.
जानकारी के मुताबिक, फ्लैट में एसी इंस्टॉलेशन के दौरान धूल नीचे गिरने को लेकर विवाद शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते यह बहस नस्लीय टिप्पणियों में बदल गई. इसी दौरान कथित रूप से कुछ धूल नीचे रहने वाले दंपत्ति के घर में गिर गई. आरोप है कि इसके बाद दोनों आरोपियों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें मौखिक रूप से अपमानित किया.
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की थी और सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. अब कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह देखा जा रहा है कि वायरल वीडियो, गवाहों और अन्य सबूतों के आधार पर मामले में आगे क्या कानूनी धाराएं जुड़ती हैं.
