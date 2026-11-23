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समन के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए ध्रुव राठी, गैर-जमानती वारंट जारी; 3 दिसंबर को अगली सुनवाई

यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आठ साल पुराने आपराधिक मानहानि मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है. इससे पहले 31 अक्टूबर को कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन उसकी तामील नहीं हो सकी. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास राहुल जैन ने मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

बता दें कि 31 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विकास पांडे की ओर से पेश वकील सक्षम शर्मा ने कहा था कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के लिए भारत आए थे, लेकिन अब वे भारत छोड़ चुके हैं. इसके पहले 17 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ध्रुव राठी के खिलाफ जारी ताजा समन तामील तो किया गया लेकिन ध्रुव राठी के परिसर में ताला लगा हुआ मिला. उसके बाद ध्रुव राठी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया. तब उनके आवास के बाहर समन चस्पा कर दिया गया.