तेलंगाना में 21 IPS अधिकारियों का फेरबदल: महेश भागवत हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर नियुक्त, सज्जनार का तबादला
महेश भागवत को हैदराबाद का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. उन्होंने वीसी सज्जनार की जगह ली है.
Published : November 12, 2026 at 8:11 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने गुरुवार को पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हिए 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है. सरकार ने महेश भागवत को हैदराबाद का नया पुलिस कमिश्नर बनाया है. उन्होंने वीसी सज्जनार की जगह ली है. सज्जनार को फायर एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स का महानिदेशक (DG) नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही वे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स (SPF) के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे.
राज्य के मुख्य सचिव संजय जाजू ने ये तबादले और नियुक्तियां जारी कीं. इस फेरबदल के तहत चारु सिन्हा को एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) का महानिदेशक (DG) नियुक्त किया गया है, जबकि एस. चंद्र शेखर रेड्डी ACB के निदेशक के रूप में काम करेंगे. अकून सभरवाल को अतिरिक्त महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) नियुक्त किया गया है.
अन्य प्रमुख नियुक्तियों में अनिल कुमार को तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (RTC) का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, स्वाति लकरा को जेल विभाग का महानिदेशक (DG) और सौम्या मिश्रा को महिला सुरक्षा विंग का महानिदेशक (DG) बनाया गया है.
अन्य तबादले और नियुक्तियां इस प्रकार हैं:
- विक्रम सिंह मान: डीजी, ग्रेहाउंड्स और ऑक्टोपस
- स्टीफन रवींद्र: निदेशक, ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड एंड रेल सेफ्टी ब्यूरो (TG-TMARS)
- जोएल डेविस: संयुक्त निदेशक (रोड सेफ्टी), TG-TMARS
- श्री बालादेवी: उप निदेशक (प्रशासन), TG-TMARS
- कार्तिकेय: आईजी, मल्टी-जोन 1
- के. नारायण नाइक: डीआईजी, जोन 2
- जी. चंदना दीप्ति: डीआईजी, जोन 7
- एल. एस. चौहान: डीआईजी (समन्वय) और डीआईजी, ज़ोन 6
- के. रमेश नायडू: आईजी, रेलवे
- आर. भास्करन: डीआईजी (इंटेलिजेंस), अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ
- वी. अरविंद बाबू: डीसीपी, हैदराबाद सिटी
इस फेरबदल से तेलंगाना में पुलिसिंग, इंटेलिजेंस, कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और जन सुरक्षा से जुड़े अहम विभागों में बदलाव आने की उम्मीद है.
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