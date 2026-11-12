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तेलंगाना में 21 IPS अधिकारियों का फेरबदल: महेश भागवत हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर नियुक्त, सज्जनार का तबादला

महेश भागवत हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर नियुक्त, सज्जनार का तबादला ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने गुरुवार को पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हिए 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है. सरकार ने महेश भागवत को हैदराबाद का नया पुलिस कमिश्नर बनाया है. उन्होंने वीसी सज्जनार की जगह ली है. सज्जनार को फायर एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स का महानिदेशक (DG) नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही वे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स (SPF) के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे.

राज्य के मुख्य सचिव संजय जाजू ने ये तबादले और नियुक्तियां जारी कीं. इस फेरबदल के तहत चारु सिन्हा को एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) का महानिदेशक (DG) नियुक्त किया गया है, जबकि एस. चंद्र शेखर रेड्डी ACB के निदेशक के रूप में काम करेंगे. अकून सभरवाल को अतिरिक्त महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) नियुक्त किया गया है.

अन्य प्रमुख नियुक्तियों में अनिल कुमार को तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (RTC) का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, स्वाति लकरा को जेल विभाग का महानिदेशक (DG) और सौम्या मिश्रा को महिला सुरक्षा विंग का महानिदेशक (DG) बनाया गया है.