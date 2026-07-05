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कोर्ट के आदेश के बाद खान फार्म पहुंची सायरा वाड्रा, यथास्थिति बहाल करने के निर्देश के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा

किच्छा तहसील स्थित खान फार्म की जमीन को लेकर चल रहा विवाद इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है.

Kichcha Khan Farm Land Dispute
किच्छा खान फार्म पहुंची सायरा वाड्रा (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 5, 2026 at 9:14 AM IST

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रुद्रपुर (उत्तराखंड): कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा से जुड़े खान फार्म विवाद में शनिवार को महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया. सिविल कोर्ट किच्छा द्वारा यथास्थिति (स्टेटस क्वो) बहाल करने और सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश जारी होने के बाद सायरा वाड्रा अपने सहयोगियों के साथ खान फार्म पहुंची. न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फार्म परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. पुलिस बल की तैनाती के साथ पूरे क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखी गई, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.

जानकारी के अनुसार, सायरा वाड्रा ने 3 जुलाई को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) किच्छा की अदालत में न्यायालय की अवमानना का प्रार्थना पत्र दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि अदालत के पूर्व में दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया गया और यथास्थिति को प्रभावित करने का प्रयास किया गया. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया.

सायरा वाड्रा ने फैसले पर कोर्ट का जताया आभार (Video-ETV Bharat)

शनिवार देर शाम सिविल कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि 1 जुलाई से पहले की स्थिति को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए. अदालत ने यह भी कहा कि मामले के अंतिम निस्तारण तक किसी भी पक्ष द्वारा यथास्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही प्रशासन को निर्देशित किया गया कि सायरा वाड्रा और उनके सहयोगी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि न्यायालय के आदेशों का निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पालन हो सके.

कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 जुलाई की आदेश अनुसार कार्रवाई करते हुए सायरा वाड्रा फार्म हाउस के अंदर प्रवेश कर दिया गया साथ ही बाहर सुरक्षा की दृष्टिकोण से भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है की कोई अप्रिय घटना ना हो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
-गौरव पांड, उपजिलाधिकारी, किच्छा-

कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गए. सुरक्षा व्यवस्था के बीच सायरा वाड्रा खान फार्म पहुंची. फार्म परिसर के भीतर और बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई तथा पूरे क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी गई. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया और किसी भी संभावित विवाद की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम किए. प्रशासन ने दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से न्यायालय के आदेशों का पालन करने को कहा है. पुलिस अधिकारियों ने भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया है.

प्रशासन का कहना है कि अदालत के आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि कोई पक्ष आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. खान फार्म से जुड़ा यह मामला पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है. न्यायालय के ताजा आदेश के बाद अब पूरा मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है. फिलहाल विवाद पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और आगे की दिशा अदालत में होने वाली अगली सुनवाई तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर तय होगी.

हमेशा सत्य की ही जीत होती है. कोर्ट ने जो आदेश कर रखा है उसके आधार पर वो पुनः फार्महाउस पहुंची हैं. कोर्ट ने यथास्थिति बहाल करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट के इस आदेश पर वो आभार जताती हैं.
-सायरा वाड्रा , प्रियंका वाड्रा की जेठानी-

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उसकी पहली प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना और न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना है. फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन और पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा से जुड़े खान फार्म विवाद में सिविल कोर्ट किच्छा ने 1 जुलाई से पहले की यथास्थिति बहाल करने का आदेश दिया है. अदालत ने सायरा वाड्रा और उनके सहयोगी को सुरक्षा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए, जिसके बाद वह पुलिस सुरक्षा के बीच खान फार्म पहुंची. कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने फार्म परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.

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