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सांसद पप्पू यादव के भगवा प्रोटेस्ट पर भड़के संत, जूना अखाड़े ने किया देशभर में विरोध का ऐलान

हरिद्वार जूना अखाड़े के संत सांसद पप्पू यादव के संसद में भगवा विरोध से नाराज है. अखाड़े ने देशभर में प्रदर्शन का ऐलान किया है.

MP Pappu Yadav
सांसद पप्पू यादव के भगवा प्रोटेस्ट पर भड़के संत (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 2, 2026 at 11:59 AM IST

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हरिद्वार: संसद में सांसद पप्पू यादव द्वारा भगवा वस्त्र पहनकर किए गए प्रदर्शन को लेकर हरिद्वार में संत समाज का गुस्सा खुलकर सामने आया है. 1 अगस्त शाम को जूना अखाड़े में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखाड़ा परिषद से जुड़े संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ तीखी नाराजगी जताते हुए इसे साधु संतों और सनातन परंपरा का अपमान बताया. संतों ने चेतावनी दी कि पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्र पहनकर किए गए कृत्य पर देशभर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

मीडिया से बातचीत के दौरान अखाड़ा परिषद के महामंत्री एवं जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक महंत हरि गिरी महाराज ने कहा कि, संसद जैसे सर्वोच्च मंच पर भगवा वस्त्र पहनकर जिस प्रकार का प्रदर्शन किया गया, वह साधु संतों की गरिमा के विपरीत है. उन्होंने कहा कि, भगवा वस्त्र त्याग, तपस्या और सनातन संस्कृति का प्रतीक है, इसका राजनीतिक प्रदर्शन या उपहास किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

महंत हरि गिरी महाराज ने कहा कि, पप्पू यादव को वो सांसद ही नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने भगवा वस्त्र पहनकर संसद और अपने पर का मखौल बनाया है. साफ तौर से कहा कि, संत समाज इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि, संत समाज अपने सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और मर मिटकर भी इस अपमान का बदला लेंगे. वे संसद, जिले या घर, जहां भी मिलेंगे, उन्हें पकड़कर अपमान का बदला लिया जाएगा.

उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी. उनका कहना था कि,

गांधी परिवार ने हमेशा सनातन संस्कृति और साधु संतों का सम्मान किया है, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम से संत समाज आहत हुआ है. अभी तक मानते थे कि नेहरू और गांधी परिवार कभी भी सनातन का अपमान नहीं करेगा. इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने कई बार ये साबित किया कि वे सनातनी हैं. लेकिन राहुल गांधी ने पप्पू यादव का समर्थन करके उन्हें भी अपमानित किया है.
-महंत हरि गिरी महाराज, महामंत्री, अखाड़ा परिषद-

उन्होंने कहा कि, सनातन परंपरा और भगवा का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा. यह किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि सनातन और साधु संतों के सम्मान का विषय है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संतों ने एक स्वर में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विरोध का ऐलान करते हुए कहा कि, संत समाज इस मुद्दे पर एकजुट है और आगे की रणनीति जल्द घोषित की जाएगी.

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