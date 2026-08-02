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सांसद पप्पू यादव के भगवा प्रोटेस्ट पर भड़के संत, जूना अखाड़े ने किया देशभर में विरोध का ऐलान

हरिद्वार: संसद में सांसद पप्पू यादव द्वारा भगवा वस्त्र पहनकर किए गए प्रदर्शन को लेकर हरिद्वार में संत समाज का गुस्सा खुलकर सामने आया है. 1 अगस्त शाम को जूना अखाड़े में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखाड़ा परिषद से जुड़े संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ तीखी नाराजगी जताते हुए इसे साधु संतों और सनातन परंपरा का अपमान बताया. संतों ने चेतावनी दी कि पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्र पहनकर किए गए कृत्य पर देशभर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

मीडिया से बातचीत के दौरान अखाड़ा परिषद के महामंत्री एवं जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक महंत हरि गिरी महाराज ने कहा कि, संसद जैसे सर्वोच्च मंच पर भगवा वस्त्र पहनकर जिस प्रकार का प्रदर्शन किया गया, वह साधु संतों की गरिमा के विपरीत है. उन्होंने कहा कि, भगवा वस्त्र त्याग, तपस्या और सनातन संस्कृति का प्रतीक है, इसका राजनीतिक प्रदर्शन या उपहास किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

महंत हरि गिरी महाराज ने कहा कि, पप्पू यादव को वो सांसद ही नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने भगवा वस्त्र पहनकर संसद और अपने पर का मखौल बनाया है. साफ तौर से कहा कि, संत समाज इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि, संत समाज अपने सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और मर मिटकर भी इस अपमान का बदला लेंगे. वे संसद, जिले या घर, जहां भी मिलेंगे, उन्हें पकड़कर अपमान का बदला लिया जाएगा.