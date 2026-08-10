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राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विरोध में दिल्ली में जुटे साधू-संत, पीएम मोदी से की सख्त कार्रवाई की मांग

प्रदर्शन के दौरान संतों ने कहा कि जो भी चढ़ावा चोरी मामले में संलिप्त हैं, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए. पढ़ें..

दिल्ली में जुटे 100 से अधिक साधू-संत, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कार्रवाई की मांग
दिल्ली में जुटे 100 से अधिक साधू-संत, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कार्रवाई की मांग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 10, 2026 at 1:18 PM IST

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नई दिल्ली: अयोध्या राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के विरोध में देशभर से 100 से ज्यादा संत-महंत और महामंडलेश्वरों ने सोमवार को बाराखंबा रोड स्थित नेपाली दूतावास के पास एकत्रित होकर प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हम यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मामले में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपने को इकट्ठे हुए हैं.

प्रदर्शन में ज्ञापन देने के लिए शामिल इंद्रप्रस्थ पीठ के संत जगद्गुरु स्वामी रामानुजाचार्य ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि ट्रस्ट में शामिल वे लोग जो भी मामले में संलिप्त हैं उनपर कार्रवाई कर जेल भेजा जाना चाहिए. इस कृत्य के चलते संतों को हेय दृष्टि से देखा जा रहा है. इससे सनातन धर्म को नुकसान हो रहा है. इसलिए किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, न ही किसी को भी बचाया जाना चाहिए.

पीएम आवास तक जाने की परमीशन नहीं होने के कारण सभी संतों को पुलिस ने मंडी हाउस से आगे नहीं जाने दिया गया. इस कदम को लेकर वहां मौजूद साधू-संतों ने कहा कि हम कानून का पालन करेंगे. हमारा विरोध दर्ज हो गया है. हम बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, जो इस प्रदर्शन के माध्यम से पहुंच जाएगी. इस दौरान प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे.

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100 SAINTS PROTEST IN DELHI
SAINTS PROTEST IN DELHI

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