तिरुमला लड्डू में मिलावट पर संतों का फूटा गुस्सा: PM मोदी को लिखा पत्र, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

तमिलनाडु के मन्नारगुडी मठ के प्रमुख संपतकुमार रामानुज जीयर स्वामी ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए. उन्होंने मांग की, "भक्ति भाव की कमी रखने वाले लोगों के इस कृत्य से, लाखों भक्तों के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं को कितनी गहरी चोट पहुंची है, इस पर विचार करना होगा. इस मिलावट में शामिल जो कोई भी है, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए."

तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर के एम्बर जीयर स्वामी ने कहा, "इतने पवित्र प्रसादम में मिलावटी घी का उपयोग करना एक घृणित कार्य है. अगर इस तरह की गलतियां जारी रहीं, तो इससे पूरी दुनिया का कल्याण प्रभावित होगा." उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि "पशुओं की चर्बी और रसायनों के मिश्रण का उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए."

पत्र में कहा गया है- "भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान वेंकटेश्वर की पूजा दुनिया भर के करोड़ों भक्तों द्वारा अटूट आस्था के साथ की जाती है. उनके महाप्रसादम की तैयारी में एक अपवित्र कार्य (अधर्म) हुआ है. इससे हिंदू धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है. हम केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि इस गंभीर गलती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए."

अमरावती(आंध्र प्रदेश): तिरुमला लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी के इस्तेमाल के CBI के खुलासे के बाद, कई सम्मानित संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. कर्नाटक के व्यासराज मठ के प्रमुख, श्री विद्या श्रीश तीर्थ स्वामी ने पवित्र लड्डू प्रसादम बनाने में इस्तेमाल हुए घी को लेकर हुए चौंकाने वाले खुलासों पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने शनिवार को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है.

पूर्व TTD अध्यक्ष ने स्वीकारी मिलावट की बात

तिरुमला लड्डू में मिलावट की खबरों से शुरू हुआ विवाद एक बार फिर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के लिए मुसीबत बन गया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो की पुष्टि के बाद कि लड्डुओं को बनाने में कई तरह के रसायनों का इस्तेमाल किया गया था, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वाई.वी. सुब्बा रेड्डी ने स्वीकार किया है कि लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले "घी में मिलावट" थी.

सुब्बा रेड्डी, जो पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के करीबी रिश्तेदार बताये जाते हैं, ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह विशेष जांच दल की उस रिपोर्ट से सहमत हैं जिसमें लड्डू के नमूनों में रसायन और अन्य पदार्थ होने की बात कही गई है. हालांकि, उन्होंने इस मामले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है और खुद को इस विवाद से अलग कर लिया है.

दिल्ली के एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा- "घी में मिलावट हुई थी. SIT की रिपोर्ट में कहा गया है कि घी में पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और कुछ अन्य पदार्थों की मिलावट की गई थी. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मिलावटी घी की आपूर्ति में कई व्यक्ति, कुछ अधिकारी और यहां तक कि बाहरी लोग भी शामिल थे. उनके नाम चार्जशीट में दर्ज किए गए हैं."

वाई.वी. सुब्बा रेड्डी. (फाइल) (ETV Bharat)

एसआईटी के खुलासे

एसआईटी की जांच में यह सामने आया है कि भोले बाबा डेयरी, जिसने वाईएसआरसीपी (YSRCP) शासन के दौरान तिरुमला को लाखों किलोग्राम मिलावटी घी की आपूर्ति की थी, उसने घी बनाने में बड़े पैमाने पर मोनोग्लिसराइड्स नामक रसायन का इस्तेमाल किया था. यह रसायन दिल्ली स्थित 'रघुबीर शरण ओवरसीज' कंपनी द्वारा कोरिया से आयात किया गया था. जांच में यह भी पता चला है कि 'सुगंध ऑयल कंपनी' ने भोले बाबा डेयरी को ये मोनोग्लिसराइड्स सप्लाई किए थे.

23 अप्रैल 2025 को, एसआईटी ने एक छापेमारी के दौरान 200 किलोग्राम के ड्रमों में मोनोग्लिसराइड्स की बड़ी मात्रा जब्त की थी. इन लेबलों से पता चला कि इनका निर्माण कोरिया की एक कंपनी द्वारा किया गया था. कुछ दिनों बाद, जब एसआईटी अधिकारियों ने उत्तराखंड के भगवानपुर स्थित भोले बाबा डेयरी का निरीक्षण किया, तो वहां भी उन्हें यही पदार्थ मिला. एसआईटी की चार्जशीट में उल्लेख किया गया है कि इन्हीं का उपयोग करके मिलावटी घी तैयार किया गया था और तिरुमला भेजा गया था.

