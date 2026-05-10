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हरिद्वार के प्रतिबंधित क्षेत्र में नॉनवेज की ऑनलाइन डिलीवरी, आधे घंटे के अंदर पहुंचा पार्सल, संत समाज ने दी चेतावनी

बताया गया कि, पहले एक रेस्टोरेंट को नॉनवेज का ऑर्डर दिया गया और बाद में उसकी डिलीवरी के लिए एक एप के माध्यम से ऑनलाइन बाइक राइड चालक को बुक किया गया. कुछ ही देर में डिलीवरी पार्सल हरिद्वार के ओम पुल और सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के गेस्ट हाउस के पास गंगा किनारे पहुंचा दिया गया. आरोप है कि नगर निगम के नियमों और तीर्थ की मर्यादा की खुलेआम अनदेखी की जा रही है. ऑनलाइन एप कंपनियां बिना किसी जांच पड़ताल के प्रतिबंधित वस्तुओं की भी डिलीवरी कर रही है, जिसमें नॉन वेज भी शामिल है. इससे हरिद्वार की धार्मिक मर्यादा प्रभावित हो रही है.

मामले के मुताबिक, हिंदुवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मोबाइल ऐप के जरिए हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र के प्रतिबंधित इलाके में आसानी से नॉन वेज की डिलीवरी कराई जा रही है. पिछले कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि हरिद्वार के प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऑनलाइन माध्यम से नॉन वेज की सप्लाई की जा रही है. शिकायतों की पुष्टि करने के लिए उन्होंने स्वयं एक ऑनलाइन ऑर्डर कर प्रयोग किया.

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में मांस और मदिरा पर प्रतिबंध के बावजूद ऑनलाइन माध्यम से नॉन वेज की डिलीवरी का मामला सामने आया है. कुछ लोगों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में नॉन वेज मंगाने का ऑर्डर दिया और नियमों को ताक पर रखकर ऑर्डर के महज आधे घंटे के अंदर ही डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर पहुंच गया. प्रतिबंधित क्षेत्र में नॉन वेज की डिलीवरी से हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और मांग की है कि निगम के बायलॉज का पालन कराते हुए नॉन वेज की डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाया जाए.

जूना अखाड़े के संत स्वामी कार्तिक गिरी ने भी इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि,

हरिद्वार केवल एक शहर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है. यहां की धार्मिक परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है. आज तकनीक और ऐप आधारित सेवाओं के नाम पर बिना किसी नियंत्रण के सामान की डिलीवरी की जा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया तो संत समाज आंदोलन करने को मजबूर होगा.

कथा व्यास पंडित पवन कृष्ण आचार्य ने कहा कि,

लगातार शिकायतें मिलने के बाद पूरे मामले की वास्तविकता जानने के लिए यह प्रयोग किया गया था. उन्होंने बताया कि जिस क्षेत्र में नगर निगम के नियमों के अनुसार मांस और मदिरा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं, वहां कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन डिलीवरी हो जाना चिंताजनक है. यदि बिना जांच के किसी भी प्रकार का पार्सल प्रतिबंधित क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है तो यह सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी खतरा साबित हो सकता है. इस मामले में जिम्मेदार कंपनियों और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

वहीं पार्सल पहुंचाने वाले युवक ने कहा कि, उसे पार्सल के अंदर क्या है? इसकी जानकारी नहीं थी. उसका कहना था कि वह केवल ऐप के माध्यम से मिली बुकिंग के आधार पर पार्सल पहुंचाने का काम करता है. युवक ने बताया कि यदि वह पार्सल की सील खोलता तो उसकी नौकरी जा सकती थी.

प्रतिबंधित क्षेत्र में नॉनवेज की डिलीवरी का मामला संज्ञान में आया है. मामले की जांच कराई जाएगी. जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

-नंदन कुमार, मुख्य नगर आयुक्त, हरिद्वार-

बायलॉज के अनुसार निगम क्षेत्र में मांस-मदिरा पूर्ण प्रतिबंधित: हरिद्वार नगर निगम का साल 1935 का बायलॉज है कि हरकी पैड़ी क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब प्रतिबंधित है. न तो इतनी दूरी में मांस और शराब बिक सकती है और न ही इनका सेवन किया जा सकता है. बावजूद इसके गंगा घाटों पर अवैध शराब और मांस की अवैध बिक्री के मामले सामने आते रहते हैं. इससे पूर्व में गंगा घाटों के पास बनी झुग्गी झोपड़ियों में अवैध शराब और मांस पकड़ी गई है. यही कारण है कि इस बायलॉज में संशोधन किया गया. निगम की बोर्ड बैठक में अब पूरे नगर निगम क्षेत्र से मांस और शराब की दुकानों का संचालन होने पर प्रतिबंध लगाया गया है. निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में निगम की खाली जमीन में दुकानें बनाई जा रही हैं, जहां सभी लाइसेंस वाले मांस कारोबारियों को दुकान आवंटित की जाएगी.

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