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साय सरकार का बड़ा फैसला, नगरीय निकायों में अब नहीं चलेगा परिवार का दखल, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के रिश्तेदार नहीं बन सकेंगे उनके प्रतिनिधि

राज्य सरकार के इस फैसले का सीधा असर उन व्यवस्थाओं पर पड़ेगा, जिनमें निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति या परिवार के अन्य सदस्य प्रतिनिधि के तौर पर काम करते रहे हैं. नए प्रावधान के अनुसार, किसी भी नगरीय निकाय में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार उनके प्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे. पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन अथवा किसी अन्य निकट पारिवारिक सदस्य या नातेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि अथवा समन्वयक व्यक्ति के रूप में नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त नहीं किया जाएगा. यानी महिला प्रतिनिधि के पद और अधिकार का इस्तेमाल उनके परिवार के किसी सदस्य के जरिए नहीं किया जा सकेगा.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब नगरपालिकाओं और अन्य नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति, बेटे,बेटी, भाई,बहन या अन्य करीबी रिश्तेदार उनके प्रतिनिधि या समन्वयक के तौर पर नामित अथवा नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे. राज्य शासन ने इस संबंध में नियमों में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है. राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह नया प्रावधान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रभावी हो गया है.

राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगरपालिक नियम, 2022 में संशोधन किया है. विभाग की ओर से संशोधित प्रावधान की अधिसूचना जारी की गई है. इसके बाद संबंधित नियमों में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों को उनके प्रतिनिधि अथवा समन्वयक के रूप में नामित किए जाने पर स्पष्ट रोक लगा दी गई है.

किन रिश्तेदारों पर लागू होगा प्रतिबंध ?

नए नियम में प्रतिबंध का दायरा स्पष्ट रखा गया है. इसके तहत निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति,पुत्र,पुत्री,भाई,बहन,अन्य निकट पारिवारिक सदस्य नातेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि या समन्वयक व्यक्ति के रूप में नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त नहीं किया जा सकेगा. इसका उद्देश्य निर्वाचित पद की जिम्मेदारियों को संबंधित महिला जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही संचालित करना सुनिश्चित करना है.

राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही लागू हुआ फैसला

राज्य सरकार का यह संशोधन केवल घोषणा तक सीमित नहीं है. छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही यह प्रतिबंध प्रभावी हो गया है. इसका मतलब है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अब संशोधित प्रावधान के अनुरूप ही प्रतिनिधि अथवा समन्वयक की नियुक्ति और नाम-निर्देशन किया जाएगा.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम

सरकार के इस फैसले को महिला जनप्रतिनिधियों को वास्तविक रूप से अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. निर्वाचित महिला प्रतिनिधि जिस पद के लिए जनता से चुनकर आती हैं, उस पद की जिम्मेदारी और निर्णय लेने की भूमिका भी उन्हीं के पास रहे, नए प्रावधान का प्रमुख उद्देश्य यही माना जा रहा है. सरकार के इस फैसले से नगरीय निकायों में महिला जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्र भूमिका, जवाबदेही और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

प्रतिनिधि के नाम पर पति या रिश्तेदारों की भूमिका पर ब्रेक

कई बार निर्वाचित महिला प्रतिनिधि की जगह उनके पति या परिवार के अन्य सदस्य बैठकों, अधिकारियों से समन्वय और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों में सक्रिय नजर आते हैं. ऐसे मामलों में महिला प्रतिनिधि के निर्वाचित पद के समानांतर परिवार के सदस्य की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं. राज्य सरकार के नए संशोधन से अब ऐसी व्यवस्था को कानूनी तौर पर रोकने का प्रयास किया गया है. महिला प्रतिनिधि के पद से जुड़ा प्रतिनिधित्व अब उनके पारिवारिक सदस्य के माध्यम से संचालित नहीं किया जा सकेगा.

सभी नगरीय निकायों पर लागू होगा नया प्रावधान

यह प्रतिबंध किसी एक नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत तक सीमित नहीं है. राजपत्र में प्रकाशन के बाद यह प्रावधान प्रदेश के सभी संबंधित नगरीय निकायों में लागू हो गया है. इससे निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि या समन्वयक के रूप में परिवार के सदस्यों के नाम-निर्देशन पर रोक रहेगी.

क्यों अहम है यह फैसला ?

राज्य सरकार के इस निर्णय के पीछे मूल विचार यह है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व वास्तविक और प्रभावी हो. महिला जनप्रतिनिधि को जनता ने जिस पद के लिए चुना है, उस पद से जुड़ी भूमिका और जिम्मेदारी किसी अन्य पारिवारिक सदस्य के हाथों में न जाए. नए नियम के जरिए इसी व्यवस्था को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है. यह फैसला नगरीय निकायों में महिला नेतृत्व को मजबूत करने, निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने और प्रतिनिधित्व के नाम पर परिवार के सदस्यों की समानांतर भूमिका को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के नाम पर उनके परिवार के सदस्यों के प्रतिनिधि के तौर पर काम करने की व्यवस्था पर रोक लगा दी है. पति से लेकर पुत्र-पुत्री, भाई-बहन और अन्य निकट रिश्तेदार अब महिला जनप्रतिनिधि के परोक्ष प्रतिनिधि या समन्वयक के तौर पर नामित या नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नियम संशोधन और राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही यह फैसला पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में लागू हो चुका है.