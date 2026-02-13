ETV Bharat / bharat

शिरडी में साईं बाबा की 14 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू, भक्ति में डूबा शहर

शिरडी में साईं बाबा की 14 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू ( ETV Bharat )

इस साल यह उत्सव सातवां साल है और देश भर से लाखों भक्तों ने पैदल शिरडी परिक्रमा में भाग लिया. इस साल खास तौर पर महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद थे.

इस समय पूरा शहर भक्ति में डूबा हुआ था. दरअसल, पिछले 6 सालों से ग्रीन एन फाउंडेशन, साईं बाबा संस्थान, शिरडी गांववालों, म्युनिसिपल काउंसिल, पुलिस और राजस्व विभाग और कई साईं भक्तों के साथ मिलकर 13 फरवरी को परिक्रमा उत्सव मनाया जा रहा है.

रथ खींचकर परिक्रमा का शुभारंभ: साईं बाबा के चरणों के स्पर्श से पवित्र हुई इस भूमि पर आज सुबह 5:30 बजे खंडोबा मंदिर के सामने भव्य आरती की गई. परिक्रमा का उद्घाटन महंत रामगिरी महाराज, काशिकानंद महाराज और साईं संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडिलकर ने रथ खींचकर किया.

शिरडी (महाराष्ट्र) : भक्ति जैसे माहौल में, सुबह की ठंडी हवा, मंदिर इलाके में गूंजते 'जय साईं राम' के नारे और फूलों से सजे साईं के रथ के साथ, शुक्रवार को शिरडी में 14 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू हुई.

राज्य के बाहर से भी साईं भक्तों की भीड़

यह परिक्रमा शिरडी के खंडोबा मंदिर से शुरू होकर शिरडी पुलिस स्टेशन, शिव रास्ता, लुटे वस्ती, बिरोबाबन, साकुरी शिव से होते हुए वापस मंदिर परिसर में आती है और कुल 14 किलोमीटर का सफर पूरा करती है.

साईं बाबा की फोटो को रथ पर रखकर यात्रा का शुभारंभ हुआ (ETV Bharat)

इस समय ताल-मृदुंग की ध्वनि, भजन-कीर्तन की धूम और भगवा झंडों से सजे रथों से माहौल बहुत भक्तिमय हो जाता है. इस उत्सव में राज्य के बाहर से भी लोग हिस्सा ले रहे हैं. वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम से लगभग 500 भक्त रथ और छतरियों के साथ शिरडी पहुंच रहे हैं.

परिक्रमा मार्ग पर चाय-नाश्ते का इंतजाम

कुल मिलाकर, राज्य और दूसरे राज्यों से 15 से 20 रथ परिक्रमा उत्सव में शामिल हुए हैं. आज भी कई भक्त विजया एकादशी होने की वजह से उपवास कर रहे हैं.

साईं बाबा की 14 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू होने से भक्तिमय हुआ माहौल (ETV Bharat)

इसके चलते गांववालों और भक्तों ने परिक्रमा रूट पर करीब 100 जगहों पर फ्री चाय, नाश्ता, फल और पीने के पानी का इंतज़ाम किया था. वहीं स्वास्थ्य टीमों, वॉलंटियर्स और पुलिस प्रशासन ने अनुशासित और सुरक्षित योजना की थी. शिरडी समेत पंचक्रोशी के लोगों और अलग-अलग स्कूलों के स्टूडेंट्स ने भी बड़ी संख्या में साईं बाबा के भेष में परिक्रमा में हिस्सा लिया.

भक्तों का मानना ​​है कि शहर में धार्मिक तीर्थ स्थल की परिक्रमा करने से आध्यात्मिक ऊर्जा और पुण्य मिलता है. यह परिक्रमा 15 मार्च 2020 को शुरू हुई थी और तब से यह उत्सव हर साल और भी शानदार होता जा रहा है. इस साल भी शिरडी शहर में भक्ति, उत्साह और आस्था का संगम देखने को मिला. ऐसा लगा जैसे पूरी इंसानियत एक धागे में पिरो दी गई हो.

