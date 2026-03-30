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सृजनात्मक लेखन के लिए एकाग्रता और अकेलापन भी होता है जरूरी: ममता कालिया

जवाब: मेरे पिताजी स्व. विद्याभूषण अग्रवाल भी हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के विद्वान थे. पहले अध्यापन के क्षेत्र में और बाद में आकाशवाणी में कार्यरत रहे. उनका ही मेरे ऊपर पूरा प्रभाव पड़ा. पिताजी के साहित्य क्षेत्र से जुड़े होने के कारण हमारे घर पर बड़े-बड़े लेखकों का आना-जाना होता रहता था. जब मैं मुंबई से इलाहाबाद शिफ्ट हुई तो सबसे पहले हम सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा से मिलने गए. निराला जी का तब तक निधन हो चुका था तो उनसे नहीं मिल सकी. इसके अलावा बचपन में ही एक बार हमारे घर पर गजानन माधव मुक्तिबोध जी आए तो उन्होंने मेरी आवाज की बड़ी तारीफ की. मैं अपने भाई बहनों में छोटी थी तो मुझे सब लोग बच्चे की तरह ही ट्रीट करते थे. कोई ज्यादा सम्मान नहीं मिलता था. लेकिन जब गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने मेरी तारीफ की तो फिर मुझे सम्मान मिलने लगा. उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि आपकी छोटी बेटी की आवाज बहुत अच्छी है. लेकिन आवाज और गाने की जगह मेरी लेखन में रुचि बढ़ती गई और फिर लेखन कार्य शुरू हुआ जो निरंतर चलता रहा.

जवाब: मैं इलाहाबाद से जुड़ी हुई अपनी यादों को कल के लिए सुरक्षित करना चाहती थी. सत्यानंद निरुपम जी ने मुझसे पूछा कि आपने इस पुस्तक को क्यों लिखा है तो मैंने उनसे कहा कि संस्मरण तो इसीलिए लिखे जाते हैं कि आप अपनी यादों को सुरक्षित रखना चाहते हैं. इसलिए मैं भी अपनी यादों को सुरक्षित रखना चाहती थी. मेरी सारी कहानी सारा जीवन इलाहाबाद से जुड़ा हुआ है. इसलिए मैंने इस पुस्तक को लिखा है तो फिर उन्होंने कहा यह आपका जीवंत संस्मरण हैं तो इसलिए 'जीते जी इलाहाबाद' ही इसके लिए बहुत अच्छा शीर्षक होगा. इस तरह यह शीर्षक फाइनल हो गया. मेरे पति मुंबई में सर्विस में थे. रिटायर होने के बाद फिर वह जब इलाहाबाद लौटे तो फिर मैं अपनी जमात के लोगों में शामिल हो गई, क्योंकि इलाहाबाद पहले से ही लेखक और पाठकों का गढ़ रहा है. यहां आकर बहुत अच्छा लगा.

जवाब: इलाहाबाद एक जीता जागता जीवंत शहर है. वहां पर बहुत लिखने पढ़ने वाले लोग रहते हैं, जो निरंतर लिखते रहते हैं. इस शीर्षक को चुनने में मुझे राजकमल प्रकाशन के सत्यानंद निरूपम जी ने भी मदद की. साहित्य अकादमी को मुझे ढूंढने या मुझ पहुंचने में काफी समय लग गया. हम लेखक कभी पुरस्कार के लिए लेखन नहीं करते, बल्कि अपनी संतुष्टि और अपने इंटरेस्ट के लिए लेखन करते हैं. इससे आत्मिक संतुष्टि मिलती है. अपने विचारों को व्यक्त करने से अपनी आवाज को कहानी में पिरोने से हमको एक अलग ही एहसास होता है.

जवाब: मेरे लेखन यात्रा की शुरुआत 15 साल की उम्र में हुई थी. अब जब मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना गया है तो मैं 85 वर्ष की हूं. एक लंबा समय यहां तक पहुंचने में लगा. मुझे अपनी पुस्तक 'जीते जी इलाहाबाद' के लिए साहित्य अकादमी सम्मान के लिए चुना गया है. इस पुस्तक का अब चौथा संस्करण है. वर्ष 2019 में मैंने इस पुस्तक का लेखन शुरू किया था. उसके कुछ समय बाद कोरोना की शुरुआत हो गई. फिर मैंने 2021 तक 2 साल में इस पुस्तक को पूरा किया. इसके 28 दिन बाद इसका दूसरा संस्करण आया. उसके बाद तीसरा और फिर चौथा संस्करण.

नई दिल्ली/राहुल चौहान: साहित्य अकादमी की ओर से हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिनमें हिंदी लेखन के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार ममता कालिया को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया. प्रतिदिन, मुखौटा, निर्मोही, थिएटर रोड के कौए, पच्चीस साल की लड़की जैसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध ममता कालिया को 31 मार्च को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. उनके सफर को लेकर ईटीवी भारत ने उनसे खास बातचीत की.

सवाल: कितने समय से आप लेखन कार्य कर रही हैं, क्या कभी इससे ब्रेक भी लिया आपने?

जवाब: मैंने इस लेखन कार्य से कभी भी ब्रेक नहीं लिया. एक लेखक को लेखन कार्य करने के लिए बड़ी एकाग्रता और और समर्पण की जरूरत होती है. जब हम एक बार कुछ लिखना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद हमें बीच-बीच में उसकी याद आती रहती है की अरे मैंने वह पन्ना अधूरा छोड़ दिया है. मुझे अभी उसको लिखना है, इस तरह की चीजें दिमाग में चलती रहती हैं. नए लेखकों को प्रोत्साहित करना सरकार का काम नहीं है, जिसको लिखने की ललक होती है वह बिना पुरस्कार की चाह में ही लिखता है. आज की युवा पीढ़ी में लोग आजकल मोबाइल और लैपटॉप में ही व्यस्त रहते हैं. लिखने और पढ़ने के प्रति रुचि कम होती जा रही है. आजकल के बच्चे मोबाइल में ही गेम खेलना पसंद करते हैं. वह साइकिल चलाना या बाहर अन्य तरह के खेलकूद कम पसंद करते हैं.

साहित्य अकादेमी की तरफ से की गई ममता कालिया के नाम की घोषणा (ETV Bharat)

सवाल: पुस्तक में किस पर फोकस किया गया है, इसमें कितने साल के आपके संस्मरण हैं?

जवाब: यह पुस्तक मेरे इलाहाबाद में बिताए गए 30 साल के समय के ऊपर है. 30 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, जिसमें मैंने एक टीचर और एक कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर भी बहुत समय बिताया. मैं वर्ष 2003 में यहां गाजियाबाद में शिफ्ट हुई. इलाहाबाद में विश्वविद्यालय होने के चलते एक अलग ही पढ़ने लिखने वालों की जमात है. इलाहाबाद शहर धीरे-धीरे चलता है. लेकिन उसका आनंद अलग है. मुंबई शहर बहुत तेज चलता है. वहां बहुत तेजी है. मुंबई की तेजी मुझे कभी पसंद नहीं आई. एक लेखक के लिए सृजनात्मक लेखन के लिए एकाग्रता और अकेलापन भी जरूरी होता है, जिसमें वह अपने शब्दों को किसी किताब पर उकेरने के लिए सोच सके. उनको कहानी में पिरो सके. लिखने और पढ़ने पर ध्यान देने के लिए मैं यहां गाजियाबाद की सोसाइटी में अकेली रहती हूं. नजदीकी सोसाइटी में मेरा बेटा और बहू रहते हैं. लिखने और पढ़ने पर मेरा आज भी उतना ही जोर रहता है जितना शुरू में था. मैं अपने लेखन और पाठन को जीती हूं.

सवाल: अच्छा लेखक होने के लिए क्या जरूरी है?

जवाब: एक अच्छा लेखक बनने के लिए अच्छा पाठक होना बहुत जरूरी है. आप जितनी ज्यादा किताबें पढ़ेंगे साहित्य पड़ेंगे उतनी ही ज्यादा लेखन शक्ति आपकी बढ़ेगी. आजकल के युग में टेक्नोलॉजी का युग है तो अब बहुत से लोगों ने सीधे कंप्यूटर और लैपटॉप पर टाइप करना शुरू कर दिया है. उसका सीधा प्रिंट निकाल के प्रकाशक को भेज देते हैं. लेकिन हाथ से लिखने का अलग ही मजा है. मैं आज भी हाथ से लिखती हूं और उसको फिर प्रकाशक को भेजती हूं तो वह उसको टाइप करा लेते हैं. जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस तरीके से ले के लिए भी लिखने और पढ़ने की सहूलियतें में बढ़ रही हैं. मोहन राकेश जब टाइपराइटर पर लिखते थे तो हम सब लोग उनका खूब मजाक उड़ाते थे कि आप तो सीधा ही लिखने की जगह छाप देते हो तो वह बहुत हंसते थे. मेरा अधिकतर समय अच्छे लेखकों कवियों के बीच में बीता है. मैंने अपने समय को बहुत एंजॉय किया है.

सवाल: आपको 31 मार्च को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा, परिवार किस तरह इसको सेलिब्रेट करने जा रहा है?

जवाब: पुरस्कार के लिए चुने जाने पर घर परिवार सभी संबंधियों में काफी खुशी है. एक बेटा विदेश में रहता है. वह 30 तारीख को गाजियाबाद पहुंचेगा. 31 को फिर सभी लोग साहित्य अकादमी के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे, जहां मुझे सम्मानित किया जाएगा और भी कई करीबी रिश्तेदार आएंगे. सभी लोग मेरे पुरस्कार समारोह में शामिल होने की तैयारी में जुटे हैं. पुरस्कार के लिए चुने जाने के बाद से बहुत से लोगों के बधाई संदेश भी आ रहे हैं. आज भी मैं मोबाइल बहुत कम इस्तेमाल करती हूं. अपना अधितर समय लिखने पढ़ने पर ही बिताती हूं.

सवाल: आपने इस पुरस्कार के लिए पहले भी कभी आवेदन किया था या इस बार पहली बार किया?

जवाब: मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं किया. मुझे पता भी नहीं था कि कब आवेदन निकले. मुझे तो घोषणा होने के बाद जब बधाइयां मिलने लगी तभी पता चला कि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है. बस मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आज तक लिखती चली आ रही हूं. कभी किसी पुरस्कार के लिए आवेदन करने या लेने की मन में इच्छा नहीं हुई, जिसने सम्मानपूर्वक बुलाकर कोई सम्मान दिया तो ग्रहण कर लिया. अभी तक और भी कई संस्थानों की ओर से मुझे कई पुरस्कारों सम्मान किया गया है. लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार मुझे अब मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है.

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