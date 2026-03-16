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साहित्य अकादेमी पुरस्कार 2025: हिंदी में ममता कालिया और अंग्रेजी के लिए नवतेज सरना के नाम की घोषणा

वहीं उर्दू में प्रितपाल सिंह एवं पंजाबी के लिए जिंदर के नाम की घोषणा की गई है. जानें सभी भारतीय भाषाओं में विजेताओं के नाम.

साहित्य अकादेमी पुरस्कार 2025 में ममता कालिया और नवतेज सरना के नाम की घोषणा
साहित्य अकादेमी पुरस्कार 2025 में ममता कालिया और नवतेज सरना के नाम की घोषणा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 16, 2026 at 7:29 PM IST

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नई दिल्ली: साहित्य अकादेमी की तरफ से सोमवार को मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादेमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई. इन पुरस्कारों में आठ कविता संग्रह, चार उपन्यास, छह कहानी संग्रह, दो निबंध, एक साहित्यिक आलोचना, एक आत्मकथा और दो संस्मरण की पुस्तकें शामिल हैं. साहित्य अकादेमी हर साल एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करती है. साहित्य अकादेमी पुरस्कार 2025 के लिए, प्रक्रिया जनवरी 2025 में शुरू हुई और 30 जनवरी 2025 को एक विज्ञापन जारी किया गया था. पुरस्कारों की अनुशंसा 24 भारतीय भाषाओं की निर्णायक समितियों की ओर से की गई और साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया. पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण ताम्रफलक, शॉल और एक लाख रुपये की राशि पुरस्कृत लेखकों को 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में दिए जाएंगे.

पुरस्कृत विधा, पुस्तक, भाषा, लेखक इस प्रकार हैं -

विधा (कविता)
श्रेष्ठ कबिता (बाङ्ला), प्रसून बंद्योपाध्याय, ‘ठाकुर’ सतसई (डोगरी), खजूर सिंह ‘ठाकुर’, भट्टखडकी (गुजराती), योगेश वैद्य, नजदावनेकी पॉट अलाव (कश्मीरी), अली शैदा, पदपुराण (ओड़िआ), गिरिजाकुमार बलियारसिंह, प्रस्थानचतुष्टये ब्रह्मघोषः (संस्कृत), महामहोपाध्याय साधु भद्रेशदास, अनिमेष (तेलुगू), नंदिनी सिद्धरेड्डी, सफर जारी है (उर्दू), प्रितपाल सिंह बेताब.

विधा (उपन्यास)
कड़ि खेलर साधु (असमिया), देवब्रत दास, दोनै लामाः मोनसे गाथोन (बोडो), सहायसुलि ब्रह्म, क्रिमसन स्प्रिंग (अंग्रेजी), नवतेज सरना, मायामानुष्यर (मलयाळम), एन. प्रभाकरन.

विधा (कहानी)
दडा सेरिसु तंदे (कन्नड), अमरेश नुगडोणी, कंगलमद्रीब इफुत (मणिपुरी), हाओबम नलिनि, सेफ्टी किट (पंजाबी), जिंदर, भरखमा (राजस्थानी), जितेंद्र कुमार सोनी, मिड बिर्ना चेनने साओन इनाग सागई (संताली), सुमित्रा सोरेन, वाघू (सिंधी), भगवान अटलानी.

विधा (निबंध)
कोंकणी काव्येंरू रुपां आनी रूपकां (कोंकणी), हेनरी मेंडोनका (एच्चेम पेरनाळ), नेपाली पारम्परिक संस्कृति र सभ्यताको ढुकुटी (नेपाली), प्रकाश भट्टराई.

विधा (साहित्यिक आलोचना)
तमिळ सिरुकथैयिन थडंगल (तमिळ), सा. तमिळसेलवन.

विधा (आत्मकथा)
काळयानिळ्या रेषा (मराठी), राजू बाविस्कर.

विधा (संस्मरण)
जीते जी इलाहाबाद (हिंदी), ममता कालिया, धात्री पात सन गाम (मैथिली) महेंद्र.

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