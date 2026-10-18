साहिल मौत मामला: IIT बॉम्बे के बाहर प्रदर्शन, माता-पिता और स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया
साहिल वाकोडे की मौत के एक महीने होने पर AIISCA ने 'चलो आईआईटी बॉम्बे' विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था.
Published : October 18, 2026 at 7:37 PM IST
मुंबई: आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे को इंसाफ दिलाने के लिए रविवार को स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता ने कैंपस के बाहर प्रदर्शन किया है. हालांकि, मुंबई पुलिस ने साहिल के माता-पिता और अन्य छात्रों को हिरासत में ले लिया.
IIT बॉम्बे के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सेकंड ईयर के छात्र वाकोडे की 18 सितंबर को मौत हो गई था. अधिकारियों के मुताबिक, मिड-टर्म एग्जाम के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने के बाद उसने घातक कदम उठा लिया.
इस घटना के एक महीने होने पर रविवार को, IIT बॉम्बे के छात्रों और अन्य अंबेडकरवादी समूहों ने कैंपस के बाहर जमा होकर साहिल के लिए इंसाफ की मांग की. उन्होंने इसे 'इंस्टीट्यूशनल मर्डर' करार दिया. प्रदर्शनकारी छात्रों ने अधिकारियों के सामने स्वतंत्र जांच, छात्रों की शिकायत दूर करने की प्रक्रिया में सुधार, परीक्षा और अनुशासनात्मक प्रक्रिया में सुधार, और स्टूडेंट सेफ्टी से जुड़े कई कदम उठाने जैसी कई मांगें रखीं.
बाद में प्रदर्शन में साहिल के माता-पिता और स्थानीय कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख भी शामिल हो गए. रिपोर्ट के मुताबिक, मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने वाकोडे के माता-पिता समेत प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.
'चलो आईआईटी बॉम्बे' विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने वाले 'ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स एसोसिएशन' (AIISCA) की महाराष्ट्र महासचिव दीपाली साल्वे ने कहा कि उन्हें साकीनाका, पवई और आजाद मैदान पुलिस स्टेशन सहित तीन अलग-अलग थानों में हिरासत में रखा गया था, जहां वाकोड़े के माता-पिता को स्थानांतरित किया गया था.
Update!! Mumbai police has detained Sahil Wakode’s parents, they brutally handled students. Women protestors were dragged, touched on private parts, and beaten by police. Calling lawyers and activist to assemble at Sakinaka PS https://t.co/Ce8Dubozvm— Deepali_Salve (@deepali_writes) October 18, 2026
साल्वे ने एक पोस्ट में लिखा, "मैं सभी से आजाद मैदान पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा होने का आग्रह करती हूं."
पुलिस पर साहिल के माता-पिता को घसीटने का आरोप
इससे पहले, साल्वे ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भारी पुलिस बल की मौजूदगी पर सवाल उठाने के दौरान वाकोडे के माता-पिता को घसीटा गया और हिरासत में लिया गया.
AIISCA की नेता ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस "छात्रों के साथ क्रूरता से पेश आई". उन्होंने कहा, "महिला प्रदर्शनकारियों को घसीटा गया, उनके निजी अंगों को छुआ गया और पुलिस ने उन्हें पीटा."
AIISCA के संस्थापक राहुल सोनपिंपले ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें घेर लिया और किसी अनजान जगह पर ले गए.
मृतक साहिल वाकोडे के माता-पिता रवींद्र और सोनाली अपने बेटे के लिए न्याय की मांग को लेकर आजाद मैदान में भूख हड़ताल कर रहे हैं. उन्होंने IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला पर कई महीनों से वाकोडे के साथ जाति के आधार पर भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है. वे प्रोफेसर डूला और IIT बॉम्बे के डायरेक्टर शिरीष केदारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.
प्रोफेसर केदारे और प्रोफेसर डूला दोनों ने आरोपों से इनकार किया है. हाल ही में मुंबई पुलिस ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की थी.
साहिल वाकोडे मौत मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब तक माता-पिता, छात्रों, दोस्तों और संस्थान और छात्रावास के कर्मचारियों सहित लगभग चार दर्जन लोगों के बयान दर्ज किए हैं.
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