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साहिल मौत मामला: IIT बॉम्बे के बाहर प्रदर्शन, माता-पिता और स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया

IIT बॉम्बे के स्टूडेंट साहिल वाकोडे के लिए इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन ( IANS )

मुंबई: आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे को इंसाफ दिलाने के लिए रविवार को स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता ने कैंपस के बाहर प्रदर्शन किया है. हालांकि, मुंबई पुलिस ने साहिल के माता-पिता और अन्य छात्रों को हिरासत में ले लिया.

IIT बॉम्बे के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सेकंड ईयर के छात्र वाकोडे की 18 सितंबर को मौत हो गई था. अधिकारियों के मुताबिक, मिड-टर्म एग्जाम के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने के बाद उसने घातक कदम उठा लिया.

इस घटना के एक महीने होने पर रविवार को, IIT बॉम्बे के छात्रों और अन्य अंबेडकरवादी समूहों ने कैंपस के बाहर जमा होकर साहिल के लिए इंसाफ की मांग की. उन्होंने इसे 'इंस्टीट्यूशनल मर्डर' करार दिया. प्रदर्शनकारी छात्रों ने अधिकारियों के सामने स्वतंत्र जांच, छात्रों की शिकायत दूर करने की प्रक्रिया में सुधार, परीक्षा और अनुशासनात्मक प्रक्रिया में सुधार, और स्टूडेंट सेफ्टी से जुड़े कई कदम उठाने जैसी कई मांगें रखीं. बाद में प्रदर्शन में साहिल के माता-पिता और स्थानीय कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख भी शामिल हो गए. रिपोर्ट के मुताबिक, मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने वाकोडे के माता-पिता समेत प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. 'चलो आईआईटी बॉम्बे' विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने वाले 'ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स एसोसिएशन' (AIISCA) की महाराष्ट्र महासचिव दीपाली साल्वे ने कहा कि उन्हें साकीनाका, पवई और आजाद मैदान पुलिस स्टेशन सहित तीन अलग-अलग थानों में हिरासत में रखा गया था, जहां वाकोड़े के माता-पिता को स्थानांतरित किया गया था. साल्वे ने एक पोस्ट में लिखा, "मैं सभी से आजाद मैदान पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा होने का आग्रह करती हूं." पुलिस पर साहिल के माता-पिता को घसीटने का आरोप

इससे पहले, साल्वे ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भारी पुलिस बल की मौजूदगी पर सवाल उठाने के दौरान वाकोडे के माता-पिता को घसीटा गया और हिरासत में लिया गया.