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बिहार के स्कूलों में 'सहेली कक्ष', पीरियड्स के दिनों में लड़कियों को यहां मिलती हैं कई सुविधाएं

बिहार के गयाजी के एक स्कूल में वो सुरक्षित कोना, जहां स्कूल की छात्राएं सुरक्षित महसूस करती हैं. गया से रत्नेश कुमार की रिपोर्ट

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बिहार के स्कूलों में सहेली कक्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 21, 2026 at 5:54 PM IST

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गया: बिहार के गयाजी के प्लस टू हाई स्कूल सरई टांड में 14 साल की अनन्या कुमारी 10वीं की छात्रा है. उसे डॉक्टर बनना है, इसलिए वो स्कूल बदलना चाहती हैं. एक तरफ उसका सपना है, तो दूसरी तरफ पुराना स्कूल छोड़ने का दुख भी है. दुख इस बात का नहीं कि उसके पुराने दोस्त और शिक्षक छूट जाएंगे. दरअसल, अनन्या को ये स्कूल वो 'सुरक्षा' देती है, जो शायद नए स्कूल में न मिले.

अनन्या बताती हैं कि, ''मैं इस स्कूल में सुरक्षित महसूस करती हूं. ये स्कूल मुझे 'सहेली कक्ष' के रूप में सुरक्षा देता है.''

बिहार के स्कूल में सहेली कक्ष (ETV Bharat)

शुरुआत में ईटीवी संवाददाता से बात करते हुए अनन्या शर्माती हैं, लेकिन जब टीचर और उसकी मां उसे भरोसा देती है, तब वो खुलकर बात करती है. वो कहती हैं कि सहेली कक्ष, जहां पीरियड्स के दिनों में हम बैठकर आराम कर सक सकते हैं. नए स्कूल में 'सहेली कक्ष' जैसी सुरक्षा होगी या नहीं?, पता नहीं.

अनन्या कहती हैं कि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हमारे यहां आज भी इन बातों को बताने में संकोच होता है, यहां हमारे विद्यालय में तो विशेष व्यवस्था और पहल से हमें हर महीने पूरे पीरियड्स के दौरान सुविधा मिलती है, लेकिन नए स्कूल में क्या इस विषय पर शिक्षक बात करेंगे?. हमारी सुविधा के लिए व्यवस्था करेंगे?. बस यहीं सोचकर डर लगता है, क्योंकि हमने तो इस मामले में अपने घर की स्थिति और शर्मिंदगी को देखा है.

क्या है सहेली कक्ष?: बिहार के सरकारी (मध्य और उच्चतर माध्यमिक) स्कूलों में UNICEF की मदद से लड़कियों के लिए एक सुरक्षित कोना यानी सहेली कक्ष शुरू की हैं. स्कूलों में सहेली कक्ष होने से छात्राओं को पीरियड्स के दिनों में जो तकलीफ होती है, उस दौरान वो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं. सहेली कक्ष में अब छात्राएं आराम कर सकती हैं.

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क्या है सहेली कक्ष (ETV Bharat GFX)

स्कूल के इस कोने में हर सुविधा: मॉडल स्कूल इंचार्ज अंकुर कुमारी बताती हैं कि कॉमन रूम में एक बेड, 4 कुर्सी, 1 सैनेट्री वेडिंग मशीन, 1 डिस्पोजल मशीन, एक टीवी, एक अलमारी, इनडोर गेम में चेस और कैरम बोर्ड की सुविधा के साथ दवा दी जाती है. इस अवधि में खाने के लिए फल फ्रूट भी संस्था के द्वारा दिए जाते हैं.

''सहेली कक्ष में हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लड़कियां इस दौरान चिड़चिड़ापन का शिकार नहीं हों, इसके लिए उनके बीच पेंटिंग कंपटीशन भी होता है. यहां हर तरह से इस पर ध्यान दिया जाता है.'' - अंकुर कुमारी, इंचार्ज, मॉडल स्कूल

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स्कूल के सहेली कक्ष में हर सुविधा (ETV Bharat GFX)

सहेली कक्ष की इंचार्ज अंकुर कुमारी ने आगे बताया कि, स्कूल की दीवारों पर माहवारी को लेकर कई तरह के स्लोगन लिखे गए हैं. लड़कियां अब खुद कहती हैं कि माहवारी नहीं शर्म की बात, यह है ईश्वर की सौगात, चुप्पी तोड़ें खुल कर बोलें, स्कूल से की गई शुरुआत क्षेत्र के कई गांवों तक पहुंच चुकी है.

''आप जिन गांवों में जाएंगे वहां पर कुछ महिलाएं जरूर बात नहीं करेंगी, लेकिन जिनकी बच्चियों इस विद्यालय में पढ़ रही हैं उनके घर की महिलाएं इस पर बिना किसी रोक-टोक के अपने अनुभव जरूर शेयर करेंगी.'' - अंकुर कुमारी, इंचार्ज, मॉडल स्कूल

कैसे स्कूल में आया बदलाव?: आइये जानते है कि इस बदलाव की शुरुआत कैसे हुई. दरअसल, गयाजी के सरई टांड गांव से प्लस टू हाई स्कूल सरई टांड की दूरी एक किलोमीटर है. पीरियड्स के दौरान छात्राएं स्कूल नहीं आती थीं और अगर किसी छात्रा को क्लास के दौरान पीरियड्स आता था तो वह किसी तरह बहाने बनाकर घर चली जाती थीं. स्कूलों में लड़कियों की बढ़ती अनुपस्थिति शिक्षक और पेरेंट्स चिंतित थे.

यूनिसेफ और BEPC की पहल: ऐसे में इस स्कूल में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (BEPC) और यूनिसेफ ने एसबीआई फाउंडेशन की मदद से ग्राम सेवा योजना के तहत सहभागी शिक्षण केंद्र के द्वारा साल 2025 में सहेली कक्ष यानी कॉमन रूम बनाया. जिसके बाद लड़कियां पीरियड्स के दौरान भी स्कूल आने लगी, क्योंकि सहेली कक्ष के रूप में उन्हें एक सुरक्षित कोना मिल गया.

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स्कूल के इस कोने में हर सुविधा (ETV Bharat)

प्लस टू हाई स्कूल सरई टांड के एक शिक्षक ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि, मैंने जब पहली बार सहेली कक्ष के बारे में सुना तो मुझे अटपटा लगा, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र है और यहां पर लड़कियां क्या, किसी भी घर की महिला माहवारी पर बात करने में असहज हो जाती हैं.

''स्कूल में सहेली कक्ष बना, महिला सेंटर इंचार्ज भी तैनात किया. स्कूल में छात्र भी पढ़ते हैं, ऐसे में मेरी सोच थी कि लड़कियां कैसे वहां रुम में बैठ पाएंगी?. लेकिन धीरे-धीरे स्कूल में पीरियड्स पर बातें होने लगी, बदलाव दिखने लगा. लड़कियां सहज हो गई. महिला टीचर ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी और सहेली कक्ष में पीरियड्स के दौरान छात्राओं से बात कर उनकी हिचकिचाहट को दूर किया.''- शिक्षक, प्लस टू हाई स्कूल सरई टांड

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लड़कियों के लिए बनाया गया स्पेशल कमरा (ETV Bharat)

प्लस टू हाई स्कूल सरई टांड की प्रिसिंपल निरंजन कुमार बताते हैं कि, विद्यालय में 335 बच्चों का नामांकन है, 10 वीं से लेकर 12 वीं तक लगभग 114 छात्राएं हैं, 10 वीं से लेकर 12 वीं तक की अधिकतर छात्राएं मासिक धर्म तक पहुंच चुकी हैं. पहले तो हम लोग माहवारी पर बात नहीं करते थे. किसी विशेष परिस्थिति में महिला शिक्षक जाकर बताती थी, तब जाकर के हम लोग व्यवस्था करते थे.

''अब मुझे खुशी है कि मेरे विद्यालय की बेटियां समाज की सोच को आईना दिखा रही हैं, मेरे स्कूल की बेटियां पैड खत्म होने पर आकर बताती हैं कि सर पैड खत्म हो गया है और हम लोग व्यवस्था करते हैं.'' - निरंजन कुमार निराला, प्रधानाध्यापक, प्लस टू हाई स्कूल सरई टांड, गयाजी

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पेंटिंग देखती छात्राएं (ETV Bharat)

10वीं क्लास में पढ़ने वाली अंकुर की दोस्त कुमारी ने बताया कि स्कूल में पहले जब पीरियड्स होता था टीचर और सहेलियों से बात करते हुए शर्मिंदगी और घबराहत होती थी, लेकिन अब स्कूल में सहेली कक्ष बनने से सब कुछ बदल गया है. स्कूल में सहेली कक्ष, शौचालय, कमरे में बिस्तर, यूनिफार्म, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन सब कुछ है. आज सहेली कक्ष मानो हमारी पुरानी सोच को बदल रहा है.

'भैया मां जीवित नहीं थी, किससे बताती': रश्मि कुमारी कहती हैं, भैया जब मैं पहली बार इस दर्द (पीरियड्स) से गुजरी थी तब मेरी मां जीवित नहीं थी. मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं मालूम था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस से बात करूं?. कैसे बताऊ की मुझे क्या हो गया है?, क्योंकि पीरियड्स एक ऐसा विषय है, जिसके संबंध में आज भी हमारे समाज में खुलकर बात नहीं होती है.

''यह एक ऐसा विषय है जिस पर महिलाएं बंद कमरे में भी जोर से बात करने में शर्म महसूस करती हैं. लेकिन अब हमारे गांव की सूरत बदल रही है. मासिक धर्म के साथ उस समय होने वाली समस्याओं के संबंध में भी घर और बाहर खुल कर बातें होने लगी हैं. कम से कम मेरे स्कूल में तो बातें होती हैं.'' - रश्मि कुमारी, छात्रा

शर्म कैसी! आज पापा पैड लाकर देते हैं: 10वीं की एक और छात्रा अभिलाषा वर्मा बताती हैं कि, आज मैं आपसे बात कर रही हूं, लेकिन दो साल पहले पापा से इस बारे में नहीं बोल पाती थी, लेकिन आज पापा पैड लाकर देते हैं. वह कहती हैं कि एक बार स्कूल में माहवारी आया, उस दिन स्कूल टीचर ने मेरी मदद की. उन्होंने एकांत में ले जाकर मुझसे बात की और मेरा हौसला बढ़ाया. तब पहली बार मैने पैड के बारे में जाना था.

''स्कूल टीचर ने मुझे पैड उपयोग करने और इस दौरान खान-पान के बारे में और कैसे माहवारी के दिनों में खुद को स्वच्छ रखना चाहिए इन सारी चीजों की जानकारी हुई थी. इससे पहले मैं सैनिटरी पैड के बारे में नहीं जानती थीं, तब दादी ने मुझे पहली बार स्वच्छ रहने के लिए कपड़ा उपयोग करने के लिए दिया था, मैं उसके उपयोग के बाद कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली थी.'' अभिलाषा वर्मा, छात्रा

आज स्कूल से घर-घर पहुंच रहा बदलाव: अभिलाषा की मां कहती हैं कि, हमारे जमाने में कभी माहवारी पर खुलकर बात नहीं हुई. मैंने पहली बार अपनी मां और भाभी को बताया था. लेकिन आज की बेटियों ने बताा कि पीरियड्स को लेकर शर्म का भाव कैसा?, यह संभव हुआ स्कूल में सहेली के कारण.

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2025 में सहेली कक्ष यानी कॉमन रूम बनाया गया (ETV Bharat)

''अभिलाषा पहले माहवारी के दौरान स्कूल नहीं जा पाती थी. लेकिन स्कूल में सहेली कक्ष बनने से अब वो रोज स्कूल जाती है. अब वो इन बातों को खुलकर मुझसे और परिवार से अन्य सदस्य से बात करती हैं.'' - अभिलाषा की मां

लड़के भी बने इस क्रांति का हिस्सा: प्लस टू हाई स्कूल सरई टांड के छात्र संदीप कहते हैं कि वाकई हर जगह बदलाव हो रहा हैं, पहले स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होती थी, अब यहां लड़कियों की सुरक्षा के बारे में सोचा गया. पढ़ाई के साथ उनके स्वास्थ्य और साफ-सफाई की बात हो रही है, यह सब देखकर अच्छा लगता है.

सहेली कक्ष ने बदली सोच: बिहार के गयाजी के यूनिसेफ अधिकारी सुधाकर बताते हैं कि यह एक आंदोलन हैं. पहले स्कूल से लड़कियां ड्रॉप आउट होती थी, अब माहवारी के कारण लड़कियां ड्रॉप आउट नहीं होती है. बिहार में 50 से ज्यादा स्कूलों में सहेली कक्ष स्थापित किया गया है. पूर्णिया के 4 प्रखंडों, नालंदा, मधुबनी और गयाजी में सहेली कक्षा का निर्माण किया गया. जहां लड़कियों के लिए सेल्फ लर्निंग और तमाम व्यवस्थाएं होती हैं.

''पीरियड्स के समय में अगर कोई बाधा भी हो तो वह आराम कर सकती हैं. यहां चेंजिंग एरिया के अलावा डिस्पोजल और टॉयलेट की भी व्यवस्था हैं. लड़कियों की शिक्षा के अलावा उनके हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है.'' - सुधाकर, यूनिसेफ अधिकारी

कितनी जागरुक स्कूल की बेटियां: जागरूक करने वालों को मिलता है सौगात: सहभागी शिक्षण केंद्र के प्रबंध समन्वयक अमित कुमार कहते हैं कि सराई टांड विद्यालय में उनकी संस्था के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है. इसमें वो लड़कियां भाग लेती हैं, जिन्हें पहली बार से लेकर 10 वीं बार तक पीरियड्स आ चुके हैं. देखा जाता है कि वो लड़कियां कितनी जागरुक हो चुकी हैं.

''निबंध से लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता कराई जाती है, उन में 5 टॉपर को साइकिल दी जाती है, अभी कुछ दिनों पहले काजल कुमारी और आकृति समेत 5 लड़कियों को साइकिल दी गई है, इस का उद्देश्य जागरूगता लाकर स्कूल से घर तक समाज की सोच बदलनी है.'' - अमित कुमार, प्रबंध समन्वयक, सहभागी शिक्षण केंद्र

स्कूल की शिक्षिका ममता कुमारी ने इस बदलाव को देखा है. वो कहती हैं कि जब मैं इस स्कूल में 2024 में आई थी तब असहज थी. लेकिन आज हम माहवारी के दौरान सहेली कक्ष में जाकर बैठते हैं और फिर फ्रेश होकर क्लास में पहुंच जाते हैं. साथ ही, हर महीने पीरियड्स पर छात्राओं के लिए स्पेशल क्लास लेते हैं, जहां लड़कियां खुल कर बात करती हैं.

बिहार के गयाजी निवासी शालिनी ठाकुर ने बताया कि, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ के सहयोग से 2023 में सरकारी स्कूलों में सहेली कक्ष की शुरुआत की थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बिहार के पूर्णिया जिले से इसकी शुरुआत हुई. जहां स्कूलों में सहेली कक्ष बनाया गया था, तब सरकार की ओर से कहा गया था कि पूर्णिया में शुरू किए गए मॉडल को पूरे बिहार के स्कूलों में लागू करना है, लेकिन पिछले 3 सालों में इसका विस्तार नहीं हो सका.

स्कूलों में सहेली कक्ष के सवाल पर गयाजी के जिला शिक्षा अधिकारी कृष्ण मुरारी गुप्ता कहते हैं कि जिले में सहेली कक्ष और पीरियड्स को लेकर बिहार सरकार की 'मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना' का लाभ लड़कियों को दिया जाता है. साथ ही डीबीटी के माध्यम से लड़कियों के खाते में सैनिटरी पैड के लिए हर साल 300 रुपये दिए जाते हैं.

''सरकारी स्कूलों में कक्षा 7 से 12 वीं तक के पढ़ने वाली छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन के लिए यह राशि हर वर्ष मिलती है, सहेली कक्ष को लेकर जिले के विद्यालय अपने स्तर से भी इस तरह की पहल करते हैं.'' - कृष्ण मुरारी गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी

आखिर में प्लस टू हाई स्कूल सरई टांड की छात्रा अनन्या कहती हैं कि आज मैं भले ही दूसरे स्कूल जा रही हूं लेकिन, इस सहेली कक्ष से सुरक्षा, भरोसा और एक सपना लेकर जाऊंगी. जो आज एक बड़ी सोच के साथ समाज को बदलाव के लिए एक नई दिशा दे रहा है.

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