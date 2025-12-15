बच्चे-पति को छोड़ थामा था प्रेमी का हाथ...2 साल लिव-इन में रही; शादी में रोड़ा बनने पर कर दी प्रेमिका की हत्या
पुलिस ने शादी के मंडप से युवक को किया गिरफ्तार, बोला-नहीं करने दे रही थी शादी, कार की सीट बेल्ट से घोट दिया गला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 2:29 PM IST
सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लिव-इन-रिलेशन का एक खौफनाक अन्त देखने को मिला. अपने पति और बच्चे को छोड़कर महिला ने 2 साल पहले प्रेमी का हाथ थामा था. 2 साल से दोनों लिव-इन में रह रहे थे. लेकिन, जब युवक की शादी में महिला रोड़ा बनने लगी तो उसने उसे रास्ते से हटा दिया.
प्रेमिका को मारने के लिए युवक ने पूरी योजना बनाई. पहले उसने प्रेमिका को हिमाचल प्रदेश घुमाने के लिए राजी किया. फिर कार से ले जाते समय रास्ते में सीट बेल्ट से उसका गला घोट दिया. उसकी हत्या करने के बाद पहचान न हो सके इसलिए युवक ने प्रेमिका का सिर धड़ से अलग करके दूर फेंक दिया.
सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग के आधार पर हरियाणा पुलिस ने कातिल प्रेमी को शादी के मंडप से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में प्रेमी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी प्रेमी बिलाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है.
यमुनानगर हरियाणा की पुलिस को 7 दिसंबर को पोंटा साहिब हाईवे पर प्रतापनगर पुलिस स्टेशन इलाके के खेत से एक महिला की बिना सिर वाली लाश मिली थी. लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी. घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई. DSP रजत गुलिया की अगुवाई वाली SIT में CIA की दोनों टीमें और पुलिस स्टेशन लेवल के अधिकारी शामिल थे.
पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती महिला की पहचान करना था. हरियाणा के सभी जिलों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से संपर्क किया गया. पुलिस ने टेक्निकल एनालिसिस, CCTV फुटेज और अन्य डिजिटल सबूतों के आधार पर भी जांच की. पुलिस ने हथनीकुंड बैराज पर लगे CCTV फुटेज खंगाले तो घटना से जुड़ा सुराग हाथ लग गया.
इसके आधार पर पुलिस ने सहारनपुर जिले के थाना नकुड़ इलाके के गांव टिडोली के रहने वाले फुरकान उर्फ बिलाल को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह निकाह करने के लिए मंडप पर बैठा था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.
पुलिस पूछताछ में बिलाल ने बताया कि महिला उमा 2 साल से उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. उसकी शादी एक युवती से तय हो चुकी थी और उमा उस पर खुद से शादी करने का दबाव बना रही थी. इतना ही नहीं किसी से शादी करने से मना कर रही थी.
एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि बिलाल को डर था कि उमा उसके परिवार को सच्चाई बता देगी, जिसके चलते उसकी शादी टूट सकती है. इसी डर से उसने प्रेमिका उमा को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली. बिलाल ने पुलिस को बटाया कि 6 दिसंबर की रात को उसने हिमाचल प्रदेश घूमने जाने की बात कही और सहारनपुर से उस उमा को अपनी कार में लेकर चल दिया.
बहादुरगढ़ के पास कार के अंदर सीट बेल्ट से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी. उसकी पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने उमा का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और लाश को सड़क से दूर फेंक दिया. उमा काफी समय से अपने परिवार के संपर्क में नहीं थी, इसलिए बिलाल को लगा कि उसकी पहचान भी नहीं हो पाएगी. रिमांड के दौरान आरोपी की निशानदेही पर लाल ढांग इलाके से महिला का कटा हुआ सिर बरामद किया गया.
उमा के पति जॉनी ने बताया कि करीब 16 साल पहले उसने घर से भाग कर प्रेम विवाह किया था. उनका एक 13 साल का बेटा भी है. 2 साल पहले उमा ने उससे तलाक ले लिया था. तभी से वह बिना कुछ बताए अलग रहने चली गई थी. इस बीच उसकी उमा से कोई बातचीत या मुलाकात नहीं हुई.
हालांकि कभी-कभी उमा अपने बेटे से मिलने जरूर आती थी. जॉनी के मुताबिक उमा एक लकड़ी कारखाने में काम करती थी. जहां बिलाल से उसकी मुलाकात हुई थी. उमा की हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस उनके गांव पहुंची थी जिसके बाद जॉनी को उसकी हत्या के बारे में पता चला.
