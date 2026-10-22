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सहारनपुर PNB करेंसी चेस्ट में मिले 17.29 करोड़ के नकली नोट, NIA ने 2 को किया गिरफ्तार, अब तक सात आरोपी पकड़े गए

NIA ने 2 को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; NIA )

सहारनपुर : पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की करेंसी चेस्ट में 17 करोड़ 29 लाख रुपये के नकली नोट मिलने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एजेंसी ने अजय कुमार को हरियाणा के अंबाला से और हरीश रौंटा को हिमाचल प्रदेश के मनाली से पकड़ा है. दोनों को पहले गिरफ्तार किए गए करेंसी चेस्ट के संविदा ड्राइवर आदेश चौधरी का करीबी बताया जा रहा है.

NIA द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. NIA अब इस मामले में नकली नोटों के असली नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट कहां तैयार किए गए, उनकी सप्लाई किन माध्यमों से हुई और वे बैंक की करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंचे. अलग-अलग राज्यों से हुई गिरफ्तारियों के बाद आरोपियों के आपसी संपर्कों और उनकी कथित भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.