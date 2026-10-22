सहारनपुर PNB करेंसी चेस्ट में मिले 17.29 करोड़ के नकली नोट, NIA ने 2 को किया गिरफ्तार, अब तक सात आरोपी पकड़े गए
मामले में अब तक कुल 7 गिरफ्तारियां की गई हैं. NIA आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 8:25 PM IST
सहारनपुर : पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की करेंसी चेस्ट में 17 करोड़ 29 लाख रुपये के नकली नोट मिलने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एजेंसी ने अजय कुमार को हरियाणा के अंबाला से और हरीश रौंटा को हिमाचल प्रदेश के मनाली से पकड़ा है. दोनों को पहले गिरफ्तार किए गए करेंसी चेस्ट के संविदा ड्राइवर आदेश चौधरी का करीबी बताया जा रहा है.
NIA द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. NIA अब इस मामले में नकली नोटों के असली नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट कहां तैयार किए गए, उनकी सप्लाई किन माध्यमों से हुई और वे बैंक की करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंचे. अलग-अलग राज्यों से हुई गिरफ्तारियों के बाद आरोपियों के आपसी संपर्कों और उनकी कथित भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.
मामले की शुरुआत 29 अगस्त को हुई थी, जब पीएनबी के मेरठ मंडल के मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार चौबे ने सहारनपुर के सदर बाजार थाना पुलिस को घंटाघर स्थित सोफिया मार्केट की करेंसी चेस्ट में सात लाख रुपये के नकली नोट मिलने की सूचना दी थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. बाद में विस्तृत जांच के दौरान जाली नोटों की कुल राशि बढ़कर 17 करोड़ 29 लाख रुपये तक पहुंच गई. इतनी बड़ी मात्रा में नकली मुद्रा मिलने से मामला गंभीर हो गया और जांच का दायरा बढ़ता चला गया.
तीन सितंबर को NIA ने मामले की जांच शुरू की. इसके बाद जांच केवल बैंक में मिले जाली नोटों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके संभावित स्रोत, परिवहन और आपूर्ति से जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल भी शुरू की गई. इस प्रकरण में NIA इससे पहले पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें जगाधरी करेंसी चेस्ट के प्रबंधक अमित कुमार, संविदा ड्राइवर आदेश चौधरी, मुकेश कुमार, राजेंद्र और नीतू शामिल हैं. अब अजय कुमार और हरीश रौंटा की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी आरोपियों के बीच संपर्कों की जांच कर रही है.
अजय कुमार को 16 अक्टूबर को अंबाला से गिरफ्तार किया गया, जबकि हरीश रौंटा को 22 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के मनाली से पकड़ा गया. दोनों की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों के बीच किस तरह का संपर्क था और जाली नोटों की कथित आवाजाही में उनकी क्या भूमिका रही. जांच के दौरान करेंसी चेस्ट से जुड़े अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई थी.
इस मामले में जगाधरी करेंसी चेस्ट के प्रबंधक अमित कुमार, सहारनपुर मंडल के प्रबंधक रवि कांसे और सोफिया मार्केट स्थित करेंसी चेस्ट के प्रबंधक सुशील कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. हालांकि, किसी भी व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा.
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