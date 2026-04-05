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फर्जी नंबर प्लेट का खेल; सहारनपुर में घर पर खड़ी कार का उत्तराखंड में चालान

सहारनपुर : परिवहन विभाग से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाके की गिल कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी कार का चालान उत्तराखंड में हो गया. मोबाइल पर चालान का मैसेज देख कार मालिक के होश उड़े हुए हैं. कार मालिक ने कार की फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल होने की आशंका जताते हुए थाने में तहरीर दी है. पुलिस ने गंभीरता से जांच का आश्वासन दिया है.

जानकारी देते कार मालिक राजीव ठाकुर. (Video Credit : ETV Bharat)

थाना सदर बाजार इलाके की गिल कॉलोनी निवासी राजीव ठाकुर ने बताया कि उनकी कार (UP 16 EV 8049) होली के बाद से इस्तेमाल में नहीं है. कार सीसीटीवी की निगरानी में घर के बाहर खड़ी है. बावजूद इसके बीते 3 अप्रैल को उनके नाम 4000 रुपये का ई-चालान जारी किया गया है. चालान में दर्शाया गया है कि वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. राजीव का कहना है कि उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है और उनकी गाड़ी CCTV निगरानी में खड़ी है. ऐसे में चालान पूरी तरह गलत और संदिग्ध है.