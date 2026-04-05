फर्जी नंबर प्लेट का खेल; सहारनपुर में घर पर खड़ी कार का उत्तराखंड में चालान
कार मालिक ने पुलिस और परिवहन विभाग से लगाई गुहार. नंबर प्लेट का गलत इस्तेमाल होने की आशंका भी जताई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 12:38 PM IST
सहारनपुर : परिवहन विभाग से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाके की गिल कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी कार का चालान उत्तराखंड में हो गया. मोबाइल पर चालान का मैसेज देख कार मालिक के होश उड़े हुए हैं. कार मालिक ने कार की फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल होने की आशंका जताते हुए थाने में तहरीर दी है. पुलिस ने गंभीरता से जांच का आश्वासन दिया है.
थाना सदर बाजार इलाके की गिल कॉलोनी निवासी राजीव ठाकुर ने बताया कि उनकी कार (UP 16 EV 8049) होली के बाद से इस्तेमाल में नहीं है. कार सीसीटीवी की निगरानी में घर के बाहर खड़ी है. बावजूद इसके बीते 3 अप्रैल को उनके नाम 4000 रुपये का ई-चालान जारी किया गया है. चालान में दर्शाया गया है कि वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. राजीव का कहना है कि उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है और उनकी गाड़ी CCTV निगरानी में खड़ी है. ऐसे में चालान पूरी तरह गलत और संदिग्ध है.
कार मालिक राजीव ठाकुर ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी कार की फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने की आशंका जताई है. उन्होंने थाना सदर बाजार में शिकायत दर्ज कराई है. साथ ही आरटीओ और एसपी ट्रैफिक को प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग की है. राजीव का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में उन्हें किसी बड़ी कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना है मामले की शिकायत मिली है. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें : सोनभद्र: बाइक के नंबर पर कार का चालान, पुलिस ने वाहन मालिक को भेजा नोटिस
यह भी पढ़ें : मेरठ: कार में नहीं लगाया हेलमेट तो ठोंक दिया जुर्माना