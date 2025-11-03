ETV Bharat / bharat

नई शोध: टारगेटेड थेरेपी में चांदी के नैनो पार्टिकल के सामने नहीं ठहरेंगे सुपरबग्स

परीक्षण में ये पाया गया कि हाइब्रिड का प्रभाव लेवोफ्लॉक्सासिन जैसी शक्तिशाली एंटीबायोटिक के बराबर और कई जगह उससे बेहतर था, विशेष रूप से Klebsiella और Acinetobacter के खिलाफ इसने अपना असर दिखाया. फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में देखा गया कि जिन घातक जीवाणुओं पर इस हाइब्रिड का उपयोग किया गया उनकी झिल्ली पूरी तरह नष्ट हो गई.

रिसर्च में पाया गया कि ये (AgNP-sPA) हाइब्रिड्स ग्राम-पॉजिटिव और ग्राम-नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं जैसे S. aureus, E. coli, K. pneumoniae, A. baumannii और P. aeruginosa के खिलाफ काफी प्रभावी हैं. यहां तक एमआरएसए और वीआरएसए जैसे बहुदवा प्रतिरोधी जीवाणु जो सामान्य एंटीबायोटिक से नहीं मरते, इसके सामने टिक तक नहीं पाते हैं.

ये हाइब्रिड प्रणाली सांद्रता, सॉल्वेंट और धुर्वीयता जैसे कारकों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है, जिससे ये समायोजन योग्य जीवाणुरोधी प्लेटफार्म बन जाता है. रिसर्च की विशेषता सरलता और स्थायित्व है. एक छोटा सा पेप्टाइड सूर्य के प्रकाश से ऐसा कार्यात्मक नैनोस्ट्रक्चर तैयार करता है, जो मानक एंटीबायोटिक की तरह और कई मामलों में उनसे ज्यादा प्रभावी है.

सिर्फ सूरज की रोशनी की मदद से ये पेप्टाइड सिल्वर आयनों को 2 से 20 नैनोमीटर के आकार के धात्विक चांदी के नैनों कणों में बदल देता है. इसके लिए उसे किसी रासायनिक अपचायक या उच्च कोटि के ऊर्जा स्रोत की जरूरत नहीं होती है. इस हाइब्रिड नैनोस्ट्रक्चर (AgNP–sPA) में चांदी के नैनोकण पेप्टाइ़ड फाइबर और वेसिकल्स स्थिर रूप से मौजूद रहते हैं. जिससे अत्यंत स्थिर और जैव संगत कोलॉइडल सस्पेंशन बनता है.

डॉ. हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डाॅ. के बी जोशी ने सीडीआरआई लखनऊ के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डाॅ. सिद्धार्थ चोपड़ा की मदद से चांदी के जरिए सदियों से हो रहे इलाज को नैनो प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिक स्वरूप देने का काम किया है. शोधकर्ताओं ने पर्यावरण अनुकूल विधि विकसित की है. शोधकर्ताओं ने ट्रिप्टोफैन समृद्ध शार्ट पेप्टाइड एम्फिफाइल के उपयोग से शक्तिशाली जीवाणुरोधी नैनो संरचना तैयार किया है. ये विशेष पेप्टाइड खुद संगठित होकर नैनो आर्किटेक्टचर बनाता है. इसके साथ ही सिल्वर आयनों के प्राकृतिक अपचायक और स्थिरीकरण एजेंट के रूप में काम करता है.

चीन में चांदी की चाॅपस्टिक का उपयोग इसलिए शुरू हुआ, क्योंकि चांदी से खाने में जहर का पता लग जाता है. माइक्रोबायोलॉजी के वजूद में आने के पहले दुनिया चांदी के रोग प्रतिरोधक गुणों के बारे में जानते थी, लेकिन अब विज्ञान के जरिए सिद्ध हो चुका है कि सिल्वर आयन (Ag⁺) जीवाणु झिल्ली को रोककर चयापचय के कार्यों में हस्तक्षेप कर हानिकारक सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देते हैं.

चांदी से बने आभूषण शरीर को ठंडा रखने के साथ जीवाणुनाशक और रक्त संचार में मददगार होते हैं. आयुर्वेद के अनुसार ये आभूषण शरीर की ऊर्जा बिंदुओं पर विशेष प्रभाव डालते हैं. हार्मोन संतुलन, स्नायु शांति के लिए काफी मददगार होते हैं. इसके अलावा चांदी, धातु का चालक होने के कारण पृथ्वी की सकारात्मक ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित कर मानसिक तनाव भी कम करता है.

सागर: प्राचीन काल से रजत मतलब चांदी अपनी शुद्धता, सौंदर्य और औषधीय गुणों के चलते उपयोगी रहा है. यह श्रृंगार के साथ सेहत के लिए काफी लाभदायक है. यूनान, रोम और फारस (ईरान) के लोग पानी और शराब को ताजा बनाए रखने के लिए चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे. मिस्र के लोग घाव भरने के लिए चांदी की पट्टी का उपयोग करते थे. भारत में आयुर्वेद में रजत भस्म को टॉनिक की तरह प्रतिरोधक क्षमता वाली औषधि के रूप में उपयोग किया जाता रहा है. महिलाएं लंबे समय से चांदी के आभूषण पहनती आ रही हैं.

कैसे काम करती है ये प्रणाली

इस प्रणाली का जीवाणुरोधी प्रभाव दोहरी क्रिया पर आधारित है. पेप्टाइड के ट्रिप्टोफैन अवशेष सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं जो Ag⁺ आयनों को AgNPs में परिवर्तित कर देते हैं. ये नैनो कण पेप्टाइड ढांचे में स्थिर रहकर सीधे जीवाणु झिल्ली से जुड़ते हैं. साथ ही पेप्टाइड की एम्फिफिलिक प्रकृति जीवाणु झिल्ली में प्रवेश कर उसे अस्थिर करती है. जबकि चांदी के आयन और नैनोकण ऑक्सीडेटिव और जैव रासायनिक तनाव उत्पन्न कर जीवाणु संबंधी प्रोटीन और डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं.

ये इतना सटीक और शक्तिशाली है कि जीवाणु इसके प्रति प्रतिरोध विकसित ही नहीं कर पाते. ये प्रणाली प्रभावी ही नहीं, बल्कि सुरक्षित है. स्वस्थ स्तनधारी पर किए गए परीक्षण में sPA और उसके सिल्वर हाइब्रिड्स के संपर्क में कोशिका वृद्धि सामान्य दवाओं जैसे लेवोफ्लॉक्सासिन और डॉक्सोरूबिसिन की तुलना में कहीं अधिक पायी गई. पेप्टाइड की संरचना रजत आयनों को नियंत्रित रूप से समाहित रखती है. जिससे अनियंत्रित विषाक्तता नहीं होती है. केवल टारगेटेड जीवाणु झिल्ली पर असर पड़ता है.

रिसर्च से उभरी संभावनाएं

ये रिसर्च प्रयोगशाला से बाहर असीम संभावनाएं रखती है. इसका घाव भरने वाले जैल, सर्जिकल कोटिंग्स, संक्रमण रोधी कपड़ों और चिकित्सा उपकरणों में प्रयोग किया जा सकता है, जो सामान्य प्रकाश में सक्रिय हो सकते हैं. इसकी सतत और सूर्य प्रकाश आधारित संश्लेषण विधि इसे कम संसाधन वाले क्षेत्रों में सस्ता और प्रभावी बनाती है. हालांकि शोधकर्ता का कहना है कि चिकित्सीय उपयोग के पहले पशु आधारित परीक्षण, उत्पादन नियंत्रण और दीर्घकालिक जैव संगतता के अध्ययन करना जरूरी होगा.

डॉ. के बी जोशी कहते हैं कि "चिकित्सा जगत के लिहाज से ये बहुत लाभदायक है, क्योंकि पेप्टाइड के फार्म में अगर चांदी के नैनो पार्टिकल को मानव शरीर में उस जगह पहुंचाने में कामयाब होते हैं जहां पर बैक्टीरिया मौजूद है, तो इसका टारगेटेड ड्रग थैरेपी के तौर पर उपयोग कर सकते हैं. इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है. हमने ये सारे परीक्षण लैब में किए और साथ ही लखनऊ के सीडीआरआई के मुख्य वैज्ञानिक डाॅ. सिद्धार्थ चोपड़ा की लैब में भी परीक्षण किए गए.

मानव शरीर के लिए ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अभी उपयोग हो रही सिंथेटिक एंटीबायोटिक का बहुत बड़े विकल्प के तौर पर उभर सकता है. अगर इसके ट्रायल में देरी होती है, तो इसको जैल फार्म में त्वचा संक्रमण के लिए सीधे तौर पर आसानी से उपयोग कर सकते हैं."

सागर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की ये रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय जर्नल 'ChemMedChem' (2025) में प्रकाशित हुई है. इस रिसर्चर ग्रुप का इस प्रतिष्ठित पत्रिका में ये चौथा शोध प्रकाशन है. इस प्रकाशन में पहले लेखक के रूप में डाॅ. सरिता राय के शोधार्थी गोविंद सिंह और नारायण स्वाइन का योगदान महत्वपूर्ण है. इसके अलावा स्वेच्छा, अपर्णा, श्रुति और आनंद ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

इस पत्रिका में मेडिसिनल केमेस्ट्री के उच्च प्रभाव वाले शोध प्रकाशित होते हैं. मुख्य शोधकर्ता डाॅ. के बी जोशी की ये रिसर्च प्राचीन सभ्यताओं की बुद्धिमत्ता को आधुनिक नैनोविज्ञान की सटीकता से जोड़ती है. जैसे कभी चांदी के बर्तन पानी को शुद्ध करते थे वैसे ही अब चांदी के नैनोक्लस्टर सुपरबग्स को नष्ट कर मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा कर रहे हैं.

क्या कहते हैं शोधकर्ता?

सागर यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के शोधकर्ता डॉ. के बी जोशी कहते हैं कि "प्राचीन काल से चांदी का उपयोग हमारे घरों में चांदी के बर्तन, चीन में चाॅपस्टिक और महिलाओं के आभूषण के तौर पर होता आया है. चांदी के मेडिकल और बायोलॉजिकल प्रभाव देखें, तो चांदी की पहचान एक एंटीबैक्टीरियल के तौर पर पहले से है. हमारी रिसर्च की नई बात ये है कि हमने चांदी को चांदी के रूप में उपयोग न करके नैनो पार्टिकल के रूप में उपयोग किया है.

हमने लैब में बने एक संश्लेषित पेप्टाइड से किया है, जिसको हम शार्ट पेप्टाइड एम्फीफिल बोलते हैं, जो चांदी के साल्ट और पेप्टाइड के सोल्युशन को मिलाकर थोड़ी देर धूप में रखने पर बहुत बढ़िया चांदी के नैनो पार्टिकल बनाता है. ये नैनौ पार्टिकल पेप्टाइड के नैनो स्ट्रक्चर पर एक तरह से डेकोरेटेड हो जाते हैं. हमारा मानना है कि अगर चांदी को नैनो पार्टिकल के तौर पर उपयोग करें, तो बायोलॉजिकल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और ज्यादा बढ़ जाएगी.

हमने अपनी रिसर्च में देखा भी है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो पार्टिकल का गुण है कि वो नैनो फार्म में और भी ज्यादा प्रभावी हो जाता है. साथ ही मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि पेप्टाइड हानिकारक नहीं है और चांदी वैसे भी हानिकारक नहीं होती है."