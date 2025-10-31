ETV Bharat / bharat

विष्णु के नृवराह अवतार की गुप्तकालीन मूर्ति मिली, सागर यूनिवर्सिटी के संग्रहालय की शान बढ़ी

इसमें वराहदत्तस्य और महेशदत्तस्य दो नाम मिलते हैं. ये नाम या तो मूर्तिकारों के हैं या फिर जिन्होंने मूर्ति का निर्माण करवाया है, उनके नाम हो सकते हैं. इसी आधार पर इसे गुप्तकालीन माना गया है. मूर्ति के साथ अभिलेख नहीं भी होता तो गुप्तकालीन मूर्तिविधान इस मूर्ति में दिखाई देता है."

प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. नागेश दुबे (ETV BHARAT)

प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. नागेश दुबे बताते हैं "यूनिवर्सिटी पुरातत्व संग्रहालय 1958 में प्रो. केडी वाजपेयी द्वारा स्थापित किया गया था. संग्रहालय में प्रवेश करते ही सबसे पहले गुप्तकालीन नृवराह की प्रतिमा नजर आती है. इस प्रतिमा को गुप्तकालीन इसलिए माना गया है, क्योंकि इस प्रतिमा के पैरों में गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है."

ये भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है. वराह अवतार की मूर्ति एरण में है. जबकि दूसरी मूर्ति सागर यूनिवर्सिटी के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में स्थापित है. ये मूर्ति पृथ्वी के उद्धार से जुड़ी है. जब हिरणायक्ष राक्षस से पृथ्वी को भगवान विष्णु बचाते हैं.

सागर : मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एरण ऐसा पुरातात्विक स्थल है, जहां आज भी गुप्त साम्राज्य से संबंधित कई मूर्तियां और पुरातात्विक अवशेष मौजूद हैं, जो बताते हैं कि गुप्त काल में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व था. यहां एरण में भगवान विष्णु के कई अवतारों की विशाल मूर्तियां हैं. इनमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु के वराह अवतार की दो मूर्तियां मौजूद हैं. इन मूर्तियों में भगवान विष्णु की नृवराह अवतार (महावराह या पशु अवतार) की मूर्ति है.

बलुआ पत्थर से बनी 6 फीट की मूर्ति

डॉ. नागेश दुबे बताते हैं "यह मूर्ति लगभग 6 फीट ऊंची है. इसमें विष्णु के वराह अवतार को दिखाया गया है. विष्णु के वराह अवतार की दो तरह की मूर्तियां मिलती हैं. एक तो नृवराह प्रतिमा है और दूसरी महावराह या पशुवराह प्रतिमा है. गुप्तकालीन महावराह प्रतिमा एरण में स्थापित है, जो लगभग 9 फीट ऊंची और 13 फीट लंबी है, संग्रहालय में जो प्रतिमा है वह लाल बलुआ पत्थर से बनायी गयी है. इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है."

गुप्तकालीन ये प्रतिमा बीना नदी के किनारे बसे एरण में (ETV BHARAT)

नृवराह रूप में पृथ्वी का उद्धार

ये मूर्ति भगवान विष्णु के नृवराह अवतार की कथा से जुड़ा है. इसमें नृवराह रूप में विष्णु भगवान पृथ्वी माता का उद्धार कर रहे हैं. पौराणिक कथा में वर्णन है कि जब हिरणाक्ष्य के भय से पृथ्वी पाताल में समुद्र के अंदर चली गयी थी, तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि पृथ्वी का उद्धार किया जाए. तब भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया. विष्णु भगवान ने हिरणाक्ष्य का वध करके पृथ्वी माता का उद्धार किया था. पृथ्वी माता विष्णु के नृवराह अवतार के दांत को पकड़कर उन्हीं के साथ वापस आ गयी थीं.

सागर यूनिवर्सिटी का प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग (ETV BHARAT)

बुंदेलखंड की सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है

प्रतिमा में पृथ्वी को नारी के रूप में प्रदर्शित किया गया है. गुप्तकालीन नारी सुलभ आभूषण से अलकृंत किया गया है. महावराह को भी कंठाहार, हाथ में कड़े हैं, इसके अलावा जनेऊ और धोती धारण किए हुए हैं. इसके अलावा उनके वक्ष पर कौस्तुभ मणि का का अंकन किया है, जो समुद्र मंथन में मिली है. इस मूर्ति के शिरोभाग पर छत्र का अंकन किया है. इसके साथ मूर्ति में एक लघु आकृति सेविका की नजर आती है, वह हाथ में छत्र लिए हुए हैं.

डॉ. नागेश दुबे बताते हैं "ये मूर्ति बहुत विशिष्ट है. क्योंकि गुप्तकालीन ये प्रतिमा बीना नदी के किनारे बसे एरण से प्राप्त की गयी है. वहां गुप्तकालीन मंदिर आज भी स्थापित हैं. ये बुंदेलखंड की सबसे प्राचीन मूर्ति मानी गयी है."