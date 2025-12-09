ETV Bharat / bharat

बाघों का पता चलेगा खानदान, स्कैट से होगी DNA की प्रोफाइलिंग, नौरादेही में लगे कैमरा ट्रैप

सागर के वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में शुरू होगी बाघों की गणना, पता चलेगी बाघों की वंशावली, मल और बलगम से होगी डीएनए सैंपलिंग.

SAGAR TIGER COUNTING START
नौरादेही टाइगर रिजर्व में शुरू होगी बाघों की गिनती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 7:33 PM IST

6 Min Read
रिपोर्ट: कपिल तिवारी

सागर: पूरे देश में इन दिनों बाघों की गणना का काम चल रहा है. इस बार बाघों की संख्या के साथ बाघों की वंशावली से जुड़ी कई रोचक जानकारियां भी दी जाएगीं. भारतीय वन्य जीव संस्थान (वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया) देहरादून इस बार बाघों की गणना के साथ-साथ उनके डीएनए प्रोफाइलिंग पर भी काम कर रहा है. बाघों की गणना के साथ डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए बाघों का स्कैट (मल) सैंपल के तौर पर इकट्ठा किया जा रहा है. जिसे डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान भेजा जाएगा.

पीढ़ियों के बारे में चलेगा पता

बाघों की गणना के साथ-साथ ये काम व्यापक तौर पर किया जा रहा है. विशेषज्ञों और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का कहना है कि ये बाघों की भविष्य की पीढ़ियों और उनसे संबंधित जानकारियों के लिए एक बड़ा और अहम कदम उठाया जा रहा है. इससे न सिर्फ बाघों की वंशावली का पता लग जाएगा. बल्कि बाघों के भोजन, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में जेनेटिक वैरिएशन रखने में मदद मिलेगी और डीएनए प्रोफाइलिंग के आधार पर बाघों की भविष्य की प्रगति में सुधार किया जा सकेगा.

स्कैट से पता चलेगा बाघों का खानदान (ETV Bharat)

नौरादेही में पहली बार बाघों की गणना

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के तौर पर वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले तक फैला है. इसका कुल क्षेत्र 2339 वर्ग किमी, कोर एरिया का क्षेत्रफल 1414 वर्ग किमी और बफर एरिया 925.12 वर्ग किमी है. यहां कोर एरिया में बाघों की गणना के लिए 1200 वर्ग किमी में ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं. 2022 में हुई बाघों की गणना में नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण में गणना की गई थी, क्योंकि इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण योजना में शामिल कर 2018 में एक बाघ और बाघिन छोडे़ गए थे. इस बार बाघों की गणना 2 चरणों में की जा रही है. पहला चरण 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा और दूसरा चरण 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा. गणना के लिए 2 वर्ग किलोमीटर का ग्रिड बनाकर कोर एरिया के 1414 वर्ग किलोमीटर के 1200 वर्ग किलोमीटर में ट्रैप कैमरा लगाये गए हैं.

गणना के साथ बाघों की डीएनए प्रोफाइलिंग

इस बार की बाघों की गणना के साथ-साथ उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए डीएनए सैंपलिंग का काम भी किया जा रहा है. हालांकि, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने गणना के दौरान सभी तरह के मांसाहारी प्राणियों की डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए कहा है. लेकिन बाघों की डीएनए प्रोफाइलिंग विशेष तौर पर की जा रही है. डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए बाघों की गणना के साथ-साथ उनके स्कैट (मल) को इकट्ठा किया जा रहा है. इसके लिए गणना में लगे वन्य कर्मियों को विशेष तौर पर प्रशिक्षण दिया गया है. भारतीय वन्यजीव संस्थान ने सैंपल इकट्ठा करने के लिए एक सिलिका वाला जिप बैग मुहैया कराया गया है.

RANI DURGAVATI RESERVE TIGER CENSUS
वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व ((Photo Credit: Nauradehi Tiger Reserve))

कैसे किया जाएगा स्कैट इकट्ठा

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डाॅ. एए अंसारी बताते हैं कि "हम स्कैट (मल) इकट्ठा करते समय कोशिश करते हैं कि हमें ताजा मल मिले. हालांकि, हम लोग सभी तरह का मल इकट्ठा कर लेते हैं. ताजा मल में बलगम (म्यूकस) की एक परत होती है. इससे डीएनए हासिल होने की ज्यादा संभावना होती है. हमारे पास एक प्लास्टिक का जिप बैग वाला पैकेट होता है, उसमें सिलिका जैल डालकर इकट्ठा करते हैं. उस बैग पर हम कहां से मल मिला है, उस जगह का नाम, तारीख और कभी-कभी मौसम की जानकारी भी जिप बैग पर लिख देते हैं. फिर ये डब्ल्यूआईआई को भेजा जाता है. जहां उसका डीएनए हासिल करके उसकी प्रोफाइलिंग की जाती है."

बाघों की वंशावली का चलेगा पता

वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे कहते हैं, "नौरादेही टाइगर रिजर्व में इस बार जो बाघों की गणना चल रही है. वहां पर गणना के अलावा बाघों की डीएनए सैंपलिंग भी की जा रही है. निश्चित तौर पर ये एक अच्छा कदम है. बाघों का उस इलाके में जो मूवमेंट है, उन बाघों का बैकग्राउंड जानना भविष्य की पीढ़ियों के लिए और वन विभाग के अधिकारियों की जानकारी के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी. इस तरह की जानकारी का डेटा बैंक और इस बार की बाघों की गणना में जो नए आयाम हैं, वो निश्चित तौर पर बदलती दुनिया के लिए काफी जरूरी हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि न सिर्फ नौरादेही बल्कि दूसरे टाइगर रिजर्व में इसी गंभीरता से सैंपल कलेक्शन हो रहा होगा, ताकि बाघों की डीएनए प्रोफाइलिंग हो सके."

NAURADEHI TIGER RESERVE
बाघ की पीढ़ियों के बारे में चलेगा पता ((Photo Credit: Nauradehi Tiger Reserve))

क्या कहना है प्रबंधन का

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डाॅ. एए अंसारी बताते हैं, "हम सभी जानते हैं कि डीएनए एक बहुत बड़ा भंडार हो सकता है. उसके जरिए हम किसी भी जानवर का रूट (मूल) हासिल कर सकते हैं. वो किस क्षेत्र से या किस इलाके का वो है. अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि डब्ल्यूआईआई ने एक हाथी का डीएनए पर आधारित आंकड़े जारी किए हैं. उसका ये फायदा हुआ है कि हमारे पास जितने भी एलीफेंट जोन हैं उनकी एक प्रोफाइलिंग तैयार हो गयी है कि कौन सा हाथी किस इलाके का है और उसके पूर्वज कौन हैं."

RANI DURGAVATI RESERVE TIGER CENSUS
मल और बलगम से होगी बाघों की डीएनए सैंपलिंग ((Photo Credit: Nauradehi Tiger Reserve))

बाघ को क्या पसंद है मल से चलेगा पता

अंसारी के मुताबिक "मल में शिकार करने वाले जानवरों के बाल मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वो किस तरह के जानवरों को भोजन के तौर पर पसंद करता है. जब हम किसी बाघ को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो आनुवंशिक भिन्नता के हिसाब से भी प्रबंधन कर सकते हैं. ये बाघ संरक्षण के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण और नया काम है. हमारे पास सभी बाघों की एक तरह से वंशावली तैयार हो जाएगी कि वह कहां के हैं, कहां और किस बाघ से उनका जन्म हुआ."

