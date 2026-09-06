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यूपी की जहरीली शराब से हुई एमपी में 12 से ज्यादा मौतें, नकली शराब को QR कोड लगाकर असली बनाने का खूनी खेल

यूपी में पकड़े गए तस्करों ने की थी नकली शराब सप्लाई, नकली शराब पर असली स्टिकर और क्यू आर कोड लगाकर बेचते थे आरोपी.

9 DIED FROM TOXIC ALCHOHOL
यूपी की जहरीली शराब से हुई एमपी में 9 मौतें (Etv Bharat Graphics)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 2:02 PM IST

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Updated : September 6, 2026 at 2:37 PM IST

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सागर : मध्यप्रदेश के सागर जिले के बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से अबतक 12 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि, इससे कई ज्यादा मौतों का दावा किया जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक पुष्टि होना बाकी है. वहीं, अब इस मामले में जहरीली शराब का यूपी कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि यहां उत्तरप्रदेश के ललितपुर जिले से जहरीली शराब खपाई जा रही थी. सस्ते दाम पर नकली शराब बेचने वाला एक गिरोह यहां सक्रिय था.

यूपी में पकड़े गए तस्करों ने की थी नकली शराब सप्लाई

सागर पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों यूपी के ललितपुर में अवैध व नकली शराब के तस्करों को पकड़ा गया था. इन आरोपियों ने कड़ी पूछताछ में बताया था कि ललितपुर में बनी शराब को मध्य प्रदेश के सागर में खपाया जा रहा है. खासतौर पर बंडा क्षेत्र और उसके आसपास के गांवों में नकली शराब सस्ते दामों पर बेची जा रही थी. इस खुलासे के बाद यह भी सवाल उठ रहे हैं कि तस्करों से जानकारी मिलने के बाद भी जहरीली व नकली शराब को लेकर कोई कार्रवाई सागर में क्यों नहीं हुई?

नकली शराब पर असली स्टिकर क्यू आर कोड लगाकर बेचा

ललितपुर पुलिस की पूछताछ में आरोपी रवि लखेरा, उसकी पत्नी शिवानी लखेरा समेत दो और आरोप मिलकर नकली और जहरीली शराब तैयार कर रहे थे. नकली शराब पर असली जैसे दिखने वाले शराब ब्रांड के रैपर और ढक्कनों से सील कर नकली क्यू आर कोड तक बनाकर शराब की बोतलों पर चिपकाए जाते थे.

बाइक से होती थी नकली शराब की तस्करी

शक न हो इसलिए तस्कर ऐसे वाहनों का प्रयोग करते थे, जो नजर में न आएं, यहां तक की तस्करी के लिए बाइकों का भी इस्तेमाल किया जाता था और फिर नकली शराब बैगों में भरकर सागर के बंडा समेत कई गांवों में खपाई जाती थी. अबतक की जांच में पता चला है कि नकली शराब सागर के ग्राम बंडा के साथ-साथ बढ़ोदिया, गूगरा खुर्ग और बराज में बेची जा रही थी. सबसे ज्यादा मृतक बंडा बराज के ही बताए जा रहे हैं.

FAKE LIQUOR FROM LALITPUR UP TO MP behind deaths
लगातार बढ़ रहा जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा (Etv Bharat)

नकली शराब मामले में होगी कठोर कार्रवाई : सीएम व डिप्टी सीएम

सागर में हुई मौत के मामलों पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा, '' अबतक 8-9 लोगों की मौत की जानकारी मिली है. नकली शराब के मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनपर कठोरत कार्रवाई की जाएगी.'' वहीं, सीएम मोहन यादव ने कहा, '' सागर में जहरीली शराब से हुई अप्रिय घटना को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं. घटना के लिए जिम्मेदार दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. ऐसी घटनाओं को सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी.''

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश के बंडा में जहरीली शराब से अबतक 9 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा भर्ती, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा

नेता प्रतिपक्ष का दावा-14 मौतें हुईं, सीएम और पीएम को किया टैग

बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, '' मध्य प्रदेश सरकार जहरीली शराब कारोबार को सरकारी संरक्षण देती है! इस पुराने सवाल का नया जवाब सागर ने फिर से दे दिया है.'' जीतू पटवारी ने आगे लिखा, जिले के बंडा ब्लॉक के घूघर, नौराज, बराज और करीबी गांवों में जहरीली शराब पीने से प्रारंभिक तौर पर करीब 14 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिल रही है! मुख्यमंत्री जी, मैंने पहले भी इसी सागर जिले में जहरीली शराब कारोबार को मिल रहे सरकारी संरक्षण पर सवाल उठाए थे! मेरा फिर से मेरा सीधा सवाल है! जहरीली शराब का कारोबार किसके संरक्षण में है? शराब माफिया बेखौफ क्यों हैं? गरीबों की जान जाने के बाद ही सरकार क्यों जागती है? पूरे मामले की तत्काल उच्चस्तरीय जांच हो! जिम्मेदार लोगों और उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो! मृतकों के परिवारों को तत्काल उचित आर्थिक सहायता मिले! पूरे क्षेत्र में अवैध शराब के नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाए.''

मौत के आंकड़े छिपा रही सरकार?

बंड़ा में जहरीली शराब से मौत के आंकड़ों पर भी संशय बना हुआ है. विपक्ष का आरोप है कि सागर जिला प्रशासन मौत के आंकड़े छिपा रहा है. सुबह जहां 6 लोगों की मौत की खबर थी, तो वहीं दोपहर तक आंकड़ा 9 से 10 मौतों तक पहुंच गया. विभिन्न मीडिया चैनल्स भी मौत के अलग-अलग आंकड़े बता रहे हैं. वहीं, विपक्ष का दावा है कि जहरीली और नकली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है.

कलेक्टर बोलीं - शराब पी हो तो तुरंत जांच कराएं

बंडा पहुंची सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा '' जहरीली शराब या कोई अवैध प्रकार की शराब पीने से कई लोग बीमार हुए और कई की जान चली गई है. कई गांवों के ग्रामीण भर्ती भी हुए हैं, जिनका सिविल अस्पताल में बीमार लोगों का इलाज चल रहा है. लोगों से अपील है कि जिसने भी हाल ही में शराब का सेवन किया है या शरीर में किसी भी तरह के लक्षण दिख रहे हैं, तो तत्काल अपनी स्क्रीनिंग जरूर करा लें.''

वहीं, लगातार बढ़ते मौत के आंकड़ो के बाद सागर जिले में आबकारी विभाग की भी नींद खुल गई है. इस घटना के बाद आबकारी की टीमों ने कई जगह छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Last Updated : September 6, 2026 at 2:37 PM IST

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