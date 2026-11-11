SPECIAL: फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर के कवच के पीछे रांची के सागर की 'घोर तपस्या', असम के कारीगरों के साथ ढाई साल में तैयार किया बांस का आर्मर
रांची के धुर्वा निवासी सागर श्रीध ने फिल्म ‘रामायण’ के कॉस्टयूम निर्माण में अपनी रचनात्मकता और हुनर का परिचय दिया है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 11, 2026 at 5:41 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 5:48 PM IST
रांची: झारखंड की प्रतिभाएं अब बड़े पर्दे पर भी अपनी पहचान बना रही हैं. खेल और शिक्षा के साथ कला और सिनेमा के क्षेत्र में भी यहां के युवाओं की मेहनत राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रही है. इसी कड़ी में रांची के धुर्वा निवासी सागर श्रीध ने फिल्म ‘रामायण’ के कॉस्टयूम निर्माण में अपनी रचनात्मकता और हुनर का परिचय दिया है.
फिल्म में भगवान श्रीराम और लक्ष्मण के लिए तैयार किया गया बांस का विशेष सुरक्षा कवच उनके काम का एक अहम हिस्सा है. खर-दूषण के साथ युद्ध के दृश्यों में नजर आने वाले इस प्राकृतिक आर्मर को तैयार करने के लिए सागर ने असम के पारंपरिक कारीगरों के साथ मिलकर काम किया. इसके पीछे करीब ढाई साल का शोध, प्रयोग और मेहनत शामिल रही.
सागर इस फिल्म में मुख्य कॉस्टयूम डिजाइनर अजय कुमार की टीम के साथ फर्स्ट कॉस्टयूम असिस्टेंट के रूप में जुड़े थे, उनकी जिम्मेदारी केवल कपड़ों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पात्रों की जरूरत, उनकी गतिविधियों और फिल्म के दृश्य के अनुरूप कॉस्टयूम तैयार कराने में भी उनकी भूमिका रही.
बांस के कवच के लिए असम के कारीगरों तक पहुंचे
सागर के मुताबिक, राम और लक्ष्मण के वनवास काल के लुक में प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल जरूरी था. ऐसे में बांस, केन और दूसरे प्राकृतिक रेशों को लेकर काम शुरू किया गया. निफ्ट शिलांग में पढ़ाई के दौरान हस्तशिल्प और पारंपरिक बुनाई से मिले अनुभव ने इस काम में मदद की. बांस के साथ वाटर हायसिंथ जैसे प्राकृतिक रेशों पर भी प्रयोग किए गए.
इस कवच को तैयार करने के लिए टीम असम के बारपेटा पहुंची. वहां एनजीओ संचालक अब्दुल मलिक के सहयोग से स्थानीय कारीगर जैनुल आबदीन से संपर्क हुआ. उन्होंने पारंपरिक बुनाई तकनीक से कवच का शुरुआती ढांचा तैयार किया. इसके बाद असली चुनौती थी कि पर्दे पर दिखने वाला यह कवच कलाकारों के लिए आरामदायक भी हो और युद्ध के दृश्यों में उनके मूवमेंट में बाधा भी न बने.
रणबीर कपूर पर शुरुआती नमूने का परीक्षण हुआ तो कुछ तकनीकी कमियां सामने आई. इसके बाद डिजाइन और फिटिंग में कई बदलाव किए गए. सागर को मुंबई से गुवाहाटी और बारपेटा तक कई बार जाना पड़ा. करीब 5-6 दौर के परीक्षण और सुधार के बाद कवच का अंतिम स्वरूप तैयार हुआ, फिर उसकी रंगाई, फिनिशिंग और सजावट की गई, जिससे वह फिल्म की पौराणिक पृष्ठभूमि के अनुरूप नजर आए.
मारीच, कुबेर से लेकर दशरथ और कुंभकर्ण तक के कॉस्टयूम
‘रामायण’ में सागर की जिम्मेदारी बांस के कवच तक ही नहीं रही. उन्होंने टीम के साथ कई दूसरे किरदारों के परिधानों पर भी काम किया. मारीच, माली और कुबेर के कॉस्टयूम तैयार करने में उनकी अहम भूमिका रही. इसके अलावा दशरथ, शत्रुघ्न, कुंभकर्ण समेत कई दूसरे सहायक किरदारों के परिधानों की तैयारी में उनकी टीम का योगदान रहा है. जून 2023 से जून 2025 तक करीब ढाई साल इस प्रोजेक्ट के लिए काम करने के बाद अब उन्हें बड़े पर्दे पर अपनी मेहनत देखने का इंतजार है.
धुर्वा से मुंबई तक का सफर, डिजाइनिंग से फिल्ममेकिंग का सपना
सागर की शुरुआती पढ़ाई डीएवी धुर्वा से हुई. इसके बाद उन्होंने ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की. फैशन डिजाइनिंग में रुचि के कारण उन्होंने 2011-15 बैच में निफ्ट शिलांग में दाखिला लिया. यहां उन्हें संस्थान का सर्वोच्च सम्मान माने जाने वाला बेस्ट डिजाइन कलेक्शन अवॉर्ड भी मिला.
पढ़ाई के बाद मुंबई में कॉपरस्टोन के साथ काम किया और 2016 की फिल्म ‘वजह तुम हो’ में कॉस्टयूम संबंधी काम का अनुभव हासिल किया. इसके बाद वस्त्र मंत्रालय से जुड़े और गोड्डा में स्थानीय बुनकरों के कौशल विकास के लिए काम किया. आगे झारक्राफ्ट में टेक्सटाइल डिजाइनर सह मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में भी सेवाएं दी. फिल्मों के क्षेत्र में उनका अनुभव भी लगातार बढ़ता रहा. ‘द इम्मोर्टल अश्वत्थामा’, ‘महाभारत’ और स्वतंत्र फिल्म ‘दंतेवाड़ा’ जैसे प्रोजेक्ट में काम करने के बाद अब वह हॉलीवुड फिल्म ‘द प्रेजेंट’ से भी जुड़े हैं.
फिल्ममेकर बनने की है ख्वाहिश
सागर बताते हैं कि कॉस्टयूम डिजाइनिंग उनके सफर का एक अहम पड़ाव है, लेकिन वह भविष्य में केवल डिजाइनर बनकर नहीं रहना चाहते. उनकी इच्छा फिल्ममेकिंग में आगे बढ़ने और निर्देशन एवं निर्माण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की है. उनका मानना है कि झारखंड में हस्तशिल्प और पारंपरिक कला की अपार संभावनाएं हैं. यहां के कारीगरों के हुनर को आधुनिक तकनीक और बेहतर फिनिशिंग के साथ जोड़ा जाए तो उसे बड़े सिनेमा का हिस्सा बनाया जा सकता है.
ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सागर ने कहा कि जब उन्होंने पर्दे पर फिल्म का अंतिम रूप देखा तो ढाई साल की मेहनत सफल होती महसूस हुई. उनका सपना है कि आने वाले समय में झारखंड के स्थानीय कारीगरों और उनके हुनर को बॉलीवुड के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सिनेमा तक पहुंचाने में योगदान दें.
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