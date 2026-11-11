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SPECIAL: फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर के कवच के पीछे रांची के सागर की 'घोर तपस्या', असम के कारीगरों के साथ ढाई साल में तैयार किया बांस का आर्मर

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड की प्रतिभाएं अब बड़े पर्दे पर भी अपनी पहचान बना रही हैं. खेल और शिक्षा के साथ कला और सिनेमा के क्षेत्र में भी यहां के युवाओं की मेहनत राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रही है. इसी कड़ी में रांची के धुर्वा निवासी सागर श्रीध ने फिल्म ‘रामायण’ के कॉस्टयूम निर्माण में अपनी रचनात्मकता और हुनर का परिचय दिया है.

फिल्म में भगवान श्रीराम और लक्ष्मण के लिए तैयार किया गया बांस का विशेष सुरक्षा कवच उनके काम का एक अहम हिस्सा है. खर-दूषण के साथ युद्ध के दृश्यों में नजर आने वाले इस प्राकृतिक आर्मर को तैयार करने के लिए सागर ने असम के पारंपरिक कारीगरों के साथ मिलकर काम किया. इसके पीछे करीब ढाई साल का शोध, प्रयोग और मेहनत शामिल रही.