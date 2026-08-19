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रद्दी में मिली रामचरित मानस की दुर्लभ पांडुलिपि, नए अंशों के रिसर्च ने बदला सदियों पुराना सार

सागर के रिसर्चर पं.पुरुषोत्तम लाल तिवारी ने रामचरित मानस की विवादित चौपाइयों और दोहों पर किया नया शोध. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

Ramcharitmanas Rare Manuscript
रद्दी में मिली रामचरित मानस की दुर्लभ पांडुलिपि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 12:20 PM IST

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सागर : प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और साहित्यकार पं. पुरुषोत्तम लाल तिवारी जब 15 साल के थे, तब उन्हें रद्दी के बदले रामचरितमानस की दुर्लभ पांडुलिपि मिली. उन्होंने रामचरितमानस का विस्तार से अध्ययन किया और फिर विद्वानों से चर्चा करके विवादित चौपाइयों और दोहों पर शोध किया.

पं. पुरुषोत्तम लाल तिवारी कहते हैं "जिन चौपाइयों और दोहों पर अक्सर विवाद होते हैं, ऐसा उनका गलत अर्थ निकाले जाने से है. गोस्वामी तुलसीदास को शूद्र और नारी विरोधी बताया जाता है. जबकि तुलसीदास ने तत्कालीन समाज के ब्राह्मण, वैश्य, राजा और महिलाओं सब पर लिखा है. लेकिन उनमें उनका अपमान नहीं, बल्कि गुण-दोष के आधार पर लिखा है. उनके समकालीन रहीम ने रामचरित मानस की तुलना वेद और कुरान से की है."

प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और साहित्यकार पं. पुरुषोत्तम लाल तिवारी (ETV BHARAT)

कैसे मिली रामचरित मानस की दुर्लभ पांडुलिपि

पं. पुरुषोत्तम लाल तिवारी को रामचरित मानस की दुर्लभ पांडुलिपि मिलने की कहानी दिलचस्प है. वह सागर के केवलारी गांव के रहने वाले हैं. किशोरावस्था के दौरान एक दिन जब वह अपने घर के बाहर बैठे थे तो सामने कुछ पन्ने उड़ते हुए दिखे. उन्होंने पन्नों को देखा तो पाया कि रामचरित मानस के दोहे और चौपाइयां हाथ से लिखे हुए थे. पता चला कि गांव का किराना दुकानदार इन पन्नों में सामान दे रहा है. वह दुकानदार के पास पहुंचे और धार्मिक ग्रंथ में सामान बेचने पर आपत्ति ली. इस पर दुकानदार ने कहा "मेरे पास रद्दी में आए थे. इतनी ही रद्दी के बदले आप ले जाइए." इस तरह वे रद्दी के बदले हस्तलिखित दुर्लभ रामचरित मानस अपने घर पर ले आए. आज उनकी उम्र करीब 79 साल है.

रामचरित मानस पढ़कर विवादित अंशों पर शोध

पं. पुरुषोत्तम लाल तिवारी बताते हैं "इस घटना को मैंने ईश्वरीय चमत्कार माना और अध्ययन शुरू किया. जो समझ में नहीं आता, संतों और विद्वानों से समझना शुरू किया. रामचरितमानस की कई चौपाइयों और दोहों को लेकर विवाद सामने आए तो उन पर शोध किया. सबसे ज्यादा विवाद "ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी' चौपाई को लेकर होता है."

Rare Manuscript Ramcharitmanas
रामचरित मानस की दुर्लभ पांडुलिपि (ETV BHARAT)

"पांडुलिपि और गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरित मानस में चौपाई में हर शब्द के बाद अल्प विराम नहीं है. अगर होता तो इन शब्दों को अलग-अलग माना जाता. संतो और विद्वानों से अर्थ पर विमर्श में निष्कर्ष आया कि तुलसीदास ने सभी शूद्र और नारियों को निंदनीय नहीं कहा, बल्कि गंवार, शूद्र और पशु प्रवृत्ति की नारी सोचनीय है. वह निंदा शब्द का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं. ये वचन समुद्र बोल रहे हैं. ना भगवान राम और ना ही तुलसीदास ने ऐसा कहा."

चरित्र के आधार पर हर वर्ग पर साधा निशाना

पं. पुरुषोत्तम तिवारी बताते हैं "तुलसीदास ने ब्राह्मणों की भी निंदा की है. सोचिअ बिप्र जो बेद बिहीना, तजि निज धरमु बिषय लयलीना. जो ब्राह्मण वेदविहीन और विषय वासना में लीन हैं. धर्म से भटक गया, वह ब्राह्मण सोचनीय है. सोचिअ नृपति जो नीति न जाना, जाहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना. जिसमें कहा गया है कि वह राजा सोचनीय है, जो नीति का त्याग कर प्रजा को प्राण की तरह नहीं मानता. सोचिअ बयसु कृपन धनवानू, जो न अतिथि सिव भगति सुजानू. इसका अर्थ है कि ये सोचनीय है कि वैश्य धनवान होकर कृपण और अतिथि सत्कार नहीं मानता. सोचिअ सूद्रु बिप्र अवमानी, मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी. उन्होंने उस शूद्र को विचार के लिए कहा है, जो ब्राह्मणों का अपमान करे. बहुत ज्यादा बोले और मान सम्मान की इच्छा रखे और ज्ञान का घमंड करे."

Ramcharitmanas verses Decoded
रद्दी में मिली रामचरित मानस की दुर्लभ पांडुलिपि (ETV BHARAT)

नारी विरोधी नहीं गोस्वामी तुलसीदास

पं. तिवारी के अनुसार " गोस्वामी तुलसीदास को नारी विरोधी बताया जाता है, लेकिन उन्होंने गुण और अवगुण पर लिखा है-सोचिअ पुनि पति बंचक नारी, कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी. जबकि कई प्रसंगों में रावण की पत्नी होने के बावजूद मंदोदरी की उन्होंने प्रशंसा की और त्रिजटा की भी गुणों के आधार पर प्रशंसा की है. गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन रहीम ने रामचरितमानस को निर्मल और पवित्र करने वाला बताया है. उन्होंने इसकी तुलना वेद और कुरान से की है. महान साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल ने महाकवि तुलसीदास को युग प्रतिनिधि कहा है. ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो राजा प्रसाद से लेकर निर्धन की कुटिया में भी पाया जाता है और जिसकी पूजा होती है."

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