ड्राइवर की अलमारी से मिले तीन करोड़ से ज्यादा, हथियार तलाशने पहुंची सागर पुलिस नगदी देखकर हैरान
मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ने हथियार तलाशने ड्राइवर के घर मारा छापा, निकली करोड़ों की नगदी, देर रात तक मशीन से चली गिनती.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 7:48 AM IST
सागर : मध्य प्रदेश के सागर में एक ड्राइवर के घर से करोड़ों कैश निकलने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शहर की गोपालगंज थाना पुलिस ने रविवार को तिली गांव में एक ड्राइवर के घर छापेमारी की थी. हैरानी की बात ये है कि ये छापेमारी हथियार की तलाश में की गई थी लेकिन वहां पुलिस को करोड़ों की नगदी मिल गई. दरअसल, सागर पुलिस इन दिनों सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रीलबाजी करने वाले बदमाशों की धरपकड़ कर रही है. इसी कड़ी में गोपालगंज थाना के तिली गांव में कार्रवाई की गई थी, लेकिन करोड़ों की नगदी मिलने से जांच का रुख बदल गया है.
ड्राइवर की अलमारी से मिले तीन करोड़ से ज्यादा
हथियार की तलाश में जब पुलिस तिली गांव में रहने वाले ड्राइवर के घर पहुंची, तभी टीम ने एक अलमारी की तलाश दी. जैसी ही पुलिस टीम ने अलमारी खोली तो सभी हैरान रह गए. अलमारी में तीन करोड़ रु से ज्यादा नगद मिले हैं. पुलिस ने तुरंत ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी .साथ में मशीन से नोटों को गिनने की प्रक्रिया देर रात तक जारी रही.
एसपी बोले- रात 10.30 बजे तक तीन करोड़ की गिनती
एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया, '' इन दिनों पुलिस सोशल मीडिया पर हथियार दिखाते हुए फोटो और रीलबाजी करने वाले लोगों को पकड़ रही हैं और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. इसी कड़ी में दो ऐसी प्रोफाइल मिली, जिसमें इस तरह की तस्वीरें थीं. पुलिस ने एक मोतीनगर और दूसरी कार्रवाई गोपालगंज थाना के तिली गांव में ड्राइवर सौरभ अहिरवार के यहां की. पुलिस जब सौरभ के घर की तलाशी ले रही थी, तो उसे एक बंद अलमारी मिली, जो सौरभ के किसी रिश्तेदार की थी. पुलिस ने पंचनामा बनाकर जब अलमारी को तोड़कर देखा, तो उसमें भारी मात्रा में नगदी पैसा भरा पड़ा था. पैसा इतना ज्यादा था कि नोट गिने की मशीन की व्यवस्था की गई. रात करीब 10:30 बजे तक 3 करोड़ रूपया गिना जा चुका था।.''
8-9 महीने पहले रिश्तेदार रख गए थे अलमारी
एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया, '' पूछताछ में सौरभ अहिरवार ने बताया कि उसके कोई रिश्तेदार रमेश अहिरवार हैं, जो करीब 8-9 महीने पहले इस बंद अलमारी को यहां रख गए थे. फिलहाल अभी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है. रुपयों की गिनती पूरी होने के बाद जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और मामला बनाकर इस प्रकरण की जांच की जाएगी. इस मामले की जानकारी अन्य जांच एजेंसियों को भी दी जाएगी.'' वहीं, माना जा रहा है कि नगदी की गिनती के बाद अलमारी में मिली राशि और ज्यादा हो सकती है.
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