नौरादेही टाइगर रिजर्व के एक एक टाइगर गिने जाएंगे, पहली बार 600 कैमरे लगाए गए

सागर: मध्य प्रदेश में बाघों की गणना को लेकर काफी तेजी से तैयारियां चल रही है. इसी कड़ी में प्रदेश के सबसे बडे़ टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में भी गणना की तैयारी होगी. ये पहला मौका होगा, जब टाइगर रिजर्व बनने के बाद नौरादेही बाघों की गणना में शामिल होगा. मध्य प्रदेश के सबसे बडे़ टाइगर रिजर्व के तौर पर पहचान रखने वाले नौरादेही टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना के लिए तैयारियां शुरू हो गयी है, क्योंकि इसका कोर एरिया ही 1400 वर्ग किमी से ज्यादा है. यहां दो चरणों में बाघों की गणना होगी.

मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व

जहां तक नौरादेही टाइगर रिजर्व की बात करें, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है. ये सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले तक फैला है. इसका कुल क्षेत्र 2339 वर्ग किमी है. यहां कोर एरिया का क्षेत्रफल 1414 वर्ग किमी है और बफर एरिया का क्षेत्रफल 925.12 वर्ग किमी है. इस लिहाज से यहां बाघों की गणना की तैयारियां काफी पहले से शुरू हो चुकी है. यहां कोर एरिया में बाघों की गणना के लिए ट्रैप कैमरा लगाए जाएंगे.

टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर ने दी जानकारी (ETV Bharat)

2 वर्ग किमी की ग्रिड बनाकर कैमरा लगाए जाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. फिलहाल कोर एरिया के कुछ गांवों का विस्थापन पूरा नहीं हो पाया है. जो गांव अभी भी कोर एरिया में हैं, वहां कैमरा नहीं लगाए जाएंगे. इस लिहाज से करीब 1200 वर्ग किमी में ट्रैप कैमरा लगाने की तैयारी की जा रही है.

MP TIGER COUNT 2026
नौरादेही में होगी बाघों की गिनती (Photo Credit: Nauradehi Tiger Reserve)

टाइगर रिजर्व बनने के बाद पहली गणना

वैसे तो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने के पहले ही बाघ बसाए जा चुके थे और 2018 में नौरादेही टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल किया गया था. इसी के तहत बाघिन राधा और बाघ किशन को नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य में छोड़ा गया था. दोनों की आमद के बाद यहां बाघों की संख्या बढ़ना शुरू हो गयी थी. फिलहाल यहां अधिकृत तौर पर 23 बाघ हैं.

SAGAR RANI DURGAVATI TIGER RESERVE
नौरादेही टाइगर रिजर्व में तैयारियां शुरू (Photo Credit: Nauradehi Tiger Reserve)

नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य का नोटिफिकेशन 20 सितंबर 2023 को हुआ था. इसके पहले बाघों की गणना 2022 में हुई थी. तब नौरादेही को टाइगर रिजर्व का दर्जा नहीं मिला था. टाइगर रिजर्व बनने के बाद ये पहला मौका है. जब मध्य प्रदेश के सबसे बडे़ टाइगर रिजर्व के रूप में नौरादेही में बाघों की गणना होगी.

SAGAR NAURADEHI TIGER CENSUS
टाइगर रिजर्व बनने के बाद पहली बार होगी गिनती (Photo Credit: Nauradehi Tiger Reserve)

दो चरणों में होगी बाघों की गणना

नौरादेही टाइगर रिजर्व प्रबंधन की मानें, तो यहां का कोर एरिया 1414 वर्ग किमी का है. इसलिए यहां दो चरणों में बाघों की गणना की तैयारी की जा रही है. संभावना है कि 15 नवंबर से बाघों की गणना शुरू हो जाएगी. बाघों की गणना का पहला चरण 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा. दूसरा चरण 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा. बाघों की गणना के लिए दो वर्ग किमी की ग्रिड बनाकर ट्रैप कैमरा लगाया जाएगा.

NAURADEHI 600 CAMERA INSTALLED
नौरादेही टाइगर रिजर्व की तस्वीर (Photo Credit: Nauradehi Tiger Reserve)

यहां फिलहाल कोर एरिया का करीब 200 वर्ग किमी का हिस्सा बाघों की गणना से अलग रहेगा, क्योंकि इन इलाकों में बसे गांवों का अभी विस्थापन नहीं हो पाया है. यहां करीब 600 ग्रिड बनाए जा रहे हैं. जिनमें ट्रैप कैमरा लगेंगे.

क्या कहता है प्रबंधन

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डाॅ एए अंसारी कहते हैं कि "बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश बाघों के मामले में लगातार नंबर 1 पर चल रहा है. नौरादेही के टाइगर रिजर्व बनने के बाद ये पहली गणना है. जिसमें टाइगर रिजर्व के तौर पर नौरादेही शामिल हो रहा है. हम लोग काफी उत्साहित हैं. हमारे यहां कोर एरिया का क्षेत्रफल लगभग 1400 वर्ग किमी है, जो कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं, वो करीब दो वर्ग किमी में एक ग्रिड बनायी जाती है.

MP TIGER COUNT 2026
नौरादेही में होगी बाघों की गिनती (Photo Credit: Nauradehi Tiger Reserve)

इस तरह कुल 700 ग्रिड बनेंगे, लेकिन कुछ एरिया में अभी भी गांव बसे हुए हैं, तो अभी लगभग हम लोग 1200 वर्ग किमी में 600 ग्रिड में कैमरे लगाएंगे. संभावित 15 नवंबर से गणना प्रारंभ हो जाएगी. 2 चरणों में ये गणना होगी. 15 नवंबर से 15 दिसंबर और 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक गणना चलेगी. जिसकी तैयारियां हम लोगों ने लगभग पूरी कर ली है."

