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गुनाह साबित नहीं और देश की जेलों में ठूंसे 77% लोग! 5 करोड़ पेंडिंग केस पर चौंकाने वाली रिसर्च

रिसर्च के परिणामों से साफ हुआ कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में ट्रायल प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, सरल, पारदर्शी एवं तकनीक-सक्षम बनाने की जरूरत है. न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, प्रक्रियात्मक सुधार, आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को अधिक उत्तरदायी एवं दक्ष बनाने की जरूरत है. यह रिसर्च न्यायिक सुधार, विधिक अनुसंधान तथा नीति निर्माण के क्षेत्र में उपयोगी है.''

वैभव सिंह बताते हैं कि, ''इन हालातों की वजह हमारे ट्रायल सिस्टम की दिक्कतें और परेशानिया हैं. मैंने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में ट्रायल व्यवस्था का समग्र विश्लेषण करते हुए उसकी वर्तमान चुनौतियों, कमियों एवं सुधार की संभावनाओं का अध्ययन किया है. अध्ययन में न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता, पारदर्शिता, समयबद्धता और न्याय तक आमजन की पहुंच से जुड़े आयामों का विस्तृत परीक्षण किया गया.''

देश की न्याय व्यवस्था के ट्रायल पर रिसर्च सागर यूनिवर्सिटी के विधि विभाग के रिसर्च स्काॅलर वैभव सिंह यादव ने असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विकास अग्रवाल के मार्गदर्शन में ''Restructuring Trial System in Indian Criminal Justice System: An Analytical Study'' विषय पर रिसर्च की है. वैभव सिंह यादव बताते हैं कि, इस विषय पर मैंने इसलिए काम किया है, क्योंकि हमारी देश की अदालतों में पेडिंग मामलों की संख्या काफी ज्यादा हो गयी है. देश भर के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि, पांच करोड़ से ज्यादा मामले निचली अदालतों में पेडिंग हैं. जिनमें से चार करोड़ मामले तो क्रिमिनल केस है.''

सागर यूनिवर्सिटी के लाॅ डिपार्टमेंट के रिसर्च स्काॅलर वैभव सिंह यादव के अध्ययन में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. जिसमें सामने आया है कि हमारी न्याय व्यवस्था के ट्रायल सिस्टम के कारण लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक करोड़ों की संख्या में कैस पेडिंग है. अदालतों में जजों की कमी के कारण ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.

सागर: देश की न्यायिक व्यवस्था की कमियों के कारण देश की जेलें विचाराधीन बंदियों से भरी पड़ी हैं. हालात ये हैं कि, देश की जेलों में सिर्फ 23 फीसदी कैदी ऐसे हैं, जो सजा काट रहे हैं. बाकी 77 फीसदी कैदी ऐसे हैं, जिनका गुनाह अब तक सिद्ध नहीं हुआ है और वो विचाराधीन बंदी के तौर पर जेल में सजा भोग रहे हैं.

सभी आंकड़े एनजेडीजी (National Judicial Data Grid ) के हैं (ETV Bharat)

देश भर की अदालतों में करोड़ों केस लंबित

वैभव सिंह यादव बताते हैं कि, ''देश की निचली अदालतों में आज की स्थिति में 5 करोड़ केस पेडिंग हैं. जिनमें 4 करोड़ तो क्रिमिनल केस हैं. इन हालातों की वजह हमारे देश की न्याय व्यवस्था ट्रायल सिस्टम है. इसके कई बड़े कारण रिसर्च में सामने आए हैं. सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहां अलग-अलग मामलों के लिए अलग-अलग जज नहीं है. जजों में पर काम का बोझ काफी ज्यादा है. देश में प्रति व्यक्ति के लिहाज से जजों की संख्या काफी कम है. जबकि दूसरे देशों में जनसंख्या और जजों की संख्या का अनुपात बेहतर होने के कारण वहां पर कम केस पेडिंग है.

अन्य प्रमुख देशों के मुकाबले भारत में जजों की संख्या कम है. हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि न्याय पाने के लिए गरीब आदमी परेशान होकर थक हारकर घर बैठ जाता है. इसी वजह से गरीब लोगों बिना सजा के जेलों में रहने के लिए मजबूर है. सिर्फ दिल्ली में इतने केस लंबित हैं कि एक बार जज ने टिप्पणी की थी कि लंबित केस खत्म करने के लिए कोर्ट को 466 साल लगेंगे.

जेलों में कैदियों की संख्या (ETV Bharat)

ट्रायल सिस्टम की खामियों की वजह से भरी जेलें

जहां तक भारत की जेलों की बात की जाए, तो हमारे यहां की जेल सुधार गृह के रूप में काम करती है और यहां अपराध करने वाले व्यक्तियों के आचरण में सुधार कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जाते हैं. लेकिन ये प्रयास ट्रायल सिस्टम के कारण फेल होते नजर आ रहे हैं. क्योंकि देश की जेलों में सजायाफ्ता कैदियों की संख्या कम जबकि विचाराधीन बंदियों की संख्या काफी ज्यादा है. हमारे यहां की जेलों में 100 में से 77 कैदी ऐसे हैं, जो ट्रायल के कारण जेलों में है. उनके गुनाह या बेगुनाही का फैसला अभी तक हुआ ही नहीं है. इसी वजह से देश भर की जेलें ओव्हरक्राउडिंग की समस्या से परेशान है.

सागर यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने खोली न्याय व्यवस्था की पोल (ETV Bharat)

ट्रायल सिस्टम के कारण सजा कम होने के बावजूद जेल

सागर में 2025 में सामने आए एक मामले पर गौर करें, तो ये मामला हमारी मौजूद न्याय और खासकर ट्रायल व्यवस्था की खामियां उजागर करता है. वैभव सिंह यादव बताते हैं कि, ''हमारे यहां सोहन सिंह विरूद्ध स्टेट का मामला सामने आया था. सोहन सिंह खुरई के रहने वाले थे. उन्हें एक क्रिमनल केस में 14 साल की सजा हुई. लेकिन हाइकोर्ट ने ये सजा 14 साल से कमकर 7 साल कर दी. लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था खासकर न्याय की भाषा के कारण कम पढ़े लिखे लोग समझ नहीं पाते हैं. वकील और जज ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो इन चीजों को समझते हैं.

सोहन सिंह के मामले में हाइकोर्ट द्वारा सजा कम किए जाने के बाद उन्हें पता नहीं चला और उन्होंने अपनी 7 साल की सजा की जगह 11 साल 7 महीने की ज्यादा सजा काटी. वो सागर केंद्रीय जेल में थे, उनकी सजा 2021 में पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो न्याय व्यवस्था की खामियों के कारण 2025 तक जेल में रहे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और मध्य प्रदेश सरकार की कारगुजारियों के लिए सोहन सिंह को 25 लाख का हर्जाना देना पड़ा.''

क्या है भारतीय न्याय व्यवस्था की खामियां

इन हालातों को लेकर भारतीय न्याय व्यवस्था के अध्ययन में जो कारण सामने आए हैं. उन पर चर्चा करते हुए वैभव सिंह यादव बताते हैं कि, ''हमारे देश में अगर तीन बिंदुओं पर गौर किया जाए, तो अदालतों में पेडिंग केस की संख्या घट सकती है. जो गरीब तबके के लोग न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी ना होने के कारण बेवजह जेलों में है, वो जेल से रिहा हो सकते हैं.''

वैभव सिंह बताते हैं कि, ''तीन बिंदुओं पर व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है. सबसे पहले तो हमें देश की जनसंख्या के हिसाब से जजों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी. हमारे देश में प्रति 10 लाख 15 जज है, जो कम से कम 50 होना चाहिए. दूसरी व्यवस्था ये है कि एक ही जज से सिविल और क्रिमिनल केस की सुनवाई नहीं कराना चाहिए. तीसरी व्यवस्था ये है कि बेवजह जमानत नहीं रोकना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति का ट्रायल शुरू नहीं हो पा रहा है, तो उसे जमानत का अधिकार मिलना चाहिए.''