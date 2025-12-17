पर्यावरण और इंसान का साइलेंट किलर कैडमियम, वैज्ञानिकों ने की रिसर्च, ट्रीटमेंट भी संभव
डॉ.हरी सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की रिसर्च की वर्ल्ड लेवल पर धूम. अब जहरीले कैडमियम का तोड़ निकाला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 2:03 PM IST
रिपोर्ट : कपिल तिवारी
सागर : प्रदूषण में कई तत्व ऐसे होते हैं जो जानकारी के अभाव और लापरवाही के चलते ना सिर्फ पर्यावरण बल्कि इंसान की जान के लिए घातक साबित होते हैं. कैडमियम ऐसा तत्व है, जिसे मूक हत्यारा तक कहा जाता है. औद्योगिक कचरे, उर्वरक, तंबाकू और दूषित पेयजल के जरिए कैडमियम लगातार दायरा बढ़ाता जा रहा है.
अनजाने में इंसान इसकी जद में आ जाते हैं. मानव शरीर के किडनी, लीवर, हड्डियों के अलावा नर्वस सिस्टम के लिए घातक कैडमियम को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जहरीला और कैंसर कारक तत्व घोषित किया है.
वैज्ञानिकों ने तैयार किया नैनो मटेरियल
इस मूक हत्यारे से मानव शरीर और पर्यावरण को बचाने के लिए डॉ.हरीसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अहम खोज की है. यूनिवर्सटी के केमेस्ट्री डिपार्टमेंट के डॉ.के.बी जोशी के नेतृत्व में स्मार्ट पेप्टाइड आधारित एक ऐसा नैनो मटेरियल तैयार किया गया है, जो जीवनरक्षक के तौर पर काम करते हुए मूक हत्यारे कैडमियम को पहचानने और उससे बचाने का काम करता है.
बायोलॉजिकल सिस्टम से हटाते हैं कैडमियम
रिसर्च के मुख्य शोधकर्ता डॉ. के.बी जोशी बताते हैं "हमने एक ऐसा specific peptide molecule (विशिष्ट पेप्टाइड अणु ) तैयार किया है, जिसका शरीर पर कोई साइड इफैक्ट नहीं है. कैडमियम बहुत जहरीली धातु होती है. कैडमियम लैड, मरकरी और आर्सेनिक इस कैटेगरी की धातु है, जो हमेशा शरीर को नुकसान पहुंचाती है."
"इस पेप्टाइड के जरिए हमने कोशिश की है कि कैसे हम कैडमियम को किसी बायोलॉजिकल सिस्टम से हटा सकते हैं. उसके जहरीलेपन को कम कर सकते हैं. इससे उसके कारण होने वाली बीमारियों पर काम किया जा सके. पर्यावरण प्रदूषण के अलावा इस प्रयोग से मानव शरीर का मह्त्वपूर्ण अंग कैडमियम के संपर्क में आने से नष्ट हो जाते हैं."
जेब्रा फिश मॉडल पर सभी परीक्षण सफल
इस प्रयोग के जेब्रा फिश मॉडल पर परीक्षण किए गए, जो मानव शरीर और उसके विकास के काफी नजदीक है. जिनमें कैडमियम के कारण होने वाली विकृतियां और ऑक्सीडेटिव तनाव काफी कम पाया, जिससे सिद्ध हुआ कि ये संपूर्ण जीव स्तर पर सुरक्षा प्रदान करता है.
रिसर्च से जुडे़ माइक्रोबायोलॉजिस्ट और जेब्राफिश विशेषज्ञ डॉ. योगेश भार्गव कहते हैं "हमने पहले जेब्रा फिश को कैडमियम और फिर स्मार्ट पेप्टाइड दिया. अध्ययन से पता चला कि स्मार्ट पेप्टाइड आधारित नैनो मटेरियल जीवन को बचाने और प्रभावित अंगों के विकास को फिर से सुचारू करने में सक्षम है. परिणाम से साफ है कि इस तकनीक के जरिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा और पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी में इसका अत्याधिक उपयोगी भविष्य है."
जेब्रा फिश मॉडल की तकनीक काफी किफायती
सहयोगी शोधकर्ता अश्विनी वाघमारे बताते हैं "जेब्रा फिश रिसर्च के लिए बहुत बेहतर मॉडल है. इसका जीनोम मानव जीनोम से 70% तक मिलता-जुलता है. इसके पारदर्शी होने के कारण प्रयोग के कारण होने वाले परिवर्तन साफ तौर पर देखे जा सकते हैं. जेब्रा फिश मॉडल की तकनीक काफी किफायती भी है. मध्य प्रदेश में सागर यूनिवर्सिटी ऐसी जगह है, जहां जेब्रा फिश परीक्षण की व्यवस्था मौजूद है. इस रिसर्च के तमाम तरह के परीक्षण जेब्राफिश मॉडल पर किए गए हैं."
कैडमियम की पहचान और उपचार
रिसर्च की खास बात है कि ये कैडमियम को पहचानने और उपचार दोनों काम करता है. अब तक ज्यादातर रिसर्च या तकनीक दोनों काम एक साथ नहीं कर पाए हैं. ये रिसर्च जीवन रक्षा के साथ-साथ आगे होने वाले नुकसान रोकने का भी काम करती है. वैज्ञानिकों की टीम ने ये तय करने कई प्रयोग किए. ये स्मार्ट पेप्टाइड आधारित सिर्फ वैज्ञानिक खोज नहीं, बल्कि जैव चिकित्सीय रूप से सुरक्षित और प्रभावी है.
कैंसर का कारण बन सकता है कैडमियम
सहयोगी शोधकर्ता आनंद कौतू बताते हैं "कैडमियम शरीर के लिए महत्वपूर्ण सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और जिंक जैसे तत्वों को हटा देता है. ये कैंसर का कारण भी बन सकता है. हमने पहले पता लगाया कि शरीर या पर्यावरण में कैडमियम मौजूद है तो कितनी मात्रा में है और कैसे उसकी विषाक्तता को हटा सकते हैं. फिर ऐसा पेप्टाइड बनाया, जो कैडमियम को पहचान कर उसकी विषाक्ता कम करने का काम करता है."
इसके जरिए कैडमियम को तुरंत पहचाना जा सकता है. ये फ्लोरोसेंट सिग्नल देकर कैडमियम के प्रदूषण की चेतावनी देता है. दूसरे मोर्चे पर विषैले कैडमियम आयनों को सुरक्षित रूप में बदलकर नैनो रॉड जैसी संरचना में बदल देता है, जिसे मानव शरीर से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है.
- ये नई डिवाइस बताएगी पानी और खाना कितना जहरीला, भोजन का विषैले पदार्थ निकाल फेंकेगा
- शिक्षक ऐसे कि छात्रों ने गुरुजी पर आरती लिख डाली, डॉ. हरीसिंह गौर क्यों हैं बेमिसाल बताया
कितनी उपयोगी है ये रिसर्च
दुनिया की जरूरत के हिसाब से ये सुरक्षित किफायती और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाली तकनीक है. कई उन्नत नैनो तकनीक की तुलना में ये सामग्री कम लागत पर बडे पैमाने पर उपलब्ध है. जीवों और खासकर मानव के लिए सुरक्षित है. साइट पर तुरंत परीक्षण के लिए उपयुक्त, स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल है. भविष्य में इस तकनीक के जरिए घर के अलावा बड़े पैमाने पर पेयजल सप्लाई करने वाली संस्थाएं पानी की गुणवत्ता का परीक्षण कर सकती है.
भोजन और कृषि उत्पादों में तेज विषाक्तता का परीक्षण इस तकनीक से किया जा सकता है. भारी धातु विषाक्तता का उपचार और प्रूदषित झीलों, भूजल की सफाई में ये तकनीक कारगर भूमिका निभा सकती है.
रिसर्च को मिली वैश्विक सराहना
सागर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की इस खोज को वैश्विक स्तर पर सराहा गया है. Royal Society of Chemistry (UK) के प्रतिष्ठित जर्नल Nanoscale Advances में Gold Open Access के तौर पर प्रकाशित किया गया है. प्रमुख शोधकर्ता डॉ. केबी जोशी कहते हैं "कैडमियम प्रदूषण शांत लेकिन स्थाई खतरा है. हमारा स्मार्ट नैनो मटेरियल प्रशिक्षित सैनिक की तरह दुश्मन को पहचान कर उसको निष्क्रिय भी करता है. विज्ञान का उद्देश्य समाज की रक्षा करना है. यह खोज इस मिशन की अग्रिम पंक्ति में खड़ी है."
यह रिसर्च सागर यूनिवर्सिटी को देश की नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के मानचित्र पर अग्रिम पंक्ति में स्थापित करती है. इसमें आनंत कौतू, श्रुति शर्मा,निकुंज कुमार, अश्विनी वाघमारे, बोधिसत्व दासगुप्ता और सुदीप्त मोंडल एनआईटी दुर्गापुर और पुनीत गुप्ता आईआईटी रूड़की भी शामिल हैं.