ETV Bharat / bharat

350 किलो का है दुनिया का सबसे वजनी ताम्र पत्र, मंगलगिरी जैन मंदिर में स्थापित

प्रसिद्ध जैन ग्रंथ ग्रंथराज रयणसागर की दुनिया की सबसे वजनदार प्रति, मंगलगिरी पर स्थापित ग्रंथ की 350 पेज बनाने में लगा था एक साल.

SAGAR JAIN SCRIPTURES GRANTHRAJ
दुनिया का सबसे वजनी 350 किलो का ताम्र पत्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 9:09 PM IST

|

Updated : December 22, 2025 at 10:23 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: जैनधर्म अपने सदियों पुराने ग्रंथ को सहेजने और लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में जैन धर्म के ग्रंथराज कहे जाने वाले रयणसार ग्रंथ की 350 किलो वजन की तांबे की प्रतिकृति सागर के मंगलगिरी के जैन मंदिर में स्थापित की गयी है. ये ग्रंथ जैन धर्म के अनुयायियों के लिए काफी अहम है, इसीलिए इसे ग्रंथराज की संज्ञा दी गयी है, क्योंकि इसमें जैन धर्म की वो क्रियाएं और चर्चाएं बतायी गयी है, जो एक गृहस्थ व्यक्ति पालन कर सकता है. इस ग्रंथ की रचना जैन आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा की गयी थी. विशेष रूप से इस ग्रंथ में सादगीपूर्ण जीवन, जैनों के षट कर्तव्य और पंचाणुव्रत के बारे में बताया गया है.

मंगलगिरी के जैन मंदिर में स्थापित किया गया ग्रंथ

सागर की मंगलगिरी पर जैन मंदिरों की श्रृखंला है. जिनमें जैन तीर्थकंरों के मंदिर बने हुए हैं. मंगलगिरी जैन धर्म का विशेष तीर्थ स्थान भी माना जाता है. इसी मंगलगिरी में जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ रयणसार जिसे जैन ग्रंथ भी कहा जाता है, उसकी तांबे पर उकेरी गयी किताब को स्थापित किया गया है. ये किताब 350 तांबे के पृष्ठों पर उकेरी गयी है. हर एक पृष्ठ का वजन एक किलोग्राम है. इसे तैयार करने में एक साल का वक्त लगा था. मंगलगिरी ट्रस्ट के सहमंत्री जिनेन्द्र कुमार जैन बताते हैं कि "आचार्य विशुद्ध सागर के प्रयास से मंगलगिरी के ट्रस्टी कंछेदी दाऊ के बेटे पप्पू और अरविंद जैन द्वारा इसको ताम्रपत्र पर प्रकाशित करवाया गया है.

350 किलो का है दुनिया का सबसे वजनीताम्र पत्र (ETV Bharat)

ग्रंथ की तांबे की प्रतिकृति तैयार करने वाले भागचंद्र जैन बताते हैं कि ये हमारे परिवार कंछेदी दाऊ बाहुवली काॅलोनी निवासी अरविंद और अभि जैन ने 2011 में आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा रचित ग्रंथराज रयणसार ग्रंथ की वाचना हुई थी. हमारे पिताजी और हम लोगों ने मिलकर 350 किलोग्राम तांबे पर ग्रंथ उकेरा गया था. जिसका अनावरण गौरझामर में हुआ था. इसकी प्रेरणा आदर्श सागर महाराज और आचार्य विशुद्ध सागर ने भी दी थी. इसे बनाने में एक साल लग गया और ये 350 पृष्ठ का तामपत्र पर ग्रंथ है.

क्या है रयणसार ग्रंथ

आचार्य कुंदकुंद द्वारा लगभग पहली शताब्दी ईसापूर्व में इस ग्रंथ को लिखा गया था. यह ग्रंथ जैन धर्म के सागर के बारे में बताता है. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वैराग्य, तप, चरित्र और आत्म स्वभाग का वर्णन किया गया है. यह जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसे ग्रंथराज की भी उपाधि दी गयी है. यह ग्रंथ जैन मुनियों और गृहस्थ अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है. इस ग्रंथ में आत्म शुद्धि और परम सुख प्राप्ति के लिए तप, पूजा, दान, चरित्र और ध्यान मार्ग को विस्तार से समझाया गया है.

WORLD HEAVIEST GRANTHRAJ RAYANSAGAR
जैनधर्म रयणसार ग्रंथ (ETV Bharat)

ये ग्रंथ गृहस्थों को उनके धर्म और मुनियों को मुनि धर्म के कर्तव्यों और आचरण के लिए मार्गदर्शन देता है. जिनवाणी संरक्षण और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डाॅ संजीव सर्राफ बताते हैं कि "भारतीय संस्कृति की दो महत्वपूर्ण परम्पराएं वैदिक और श्रवण परम्परा है. श्रवण परंपरा के अंतर्गत जो जैन परंपरा है, उसमें हमारे पूर्वाचार्य आचार्य कुंदकुंद देव ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी. उन्हीं ग्रंथों में एक रयणसार ग्रंथ है, जिसकी प्रतिकृति उनके भक्तों ने ताम्रपत्र पर उकेर मंदिर में स्थापित की है.

इसके पीछे मूलभावना ये है कि ग्रंथ की गाथाएं समय के थपेड़ों के साथ नष्ट ना हो जाए. आम जनता इनकी दी हुई शिक्षाएं लाभ प्राप्त कर सके, इसलिए बहुत जैन ग्रंथ ताम्रपत्र देखने मिल जाएंगे. मंगलगिरी तीर्थक्षेत्र पर 350 किलोग्राम वजन के ताम्रपत्र पर रयणसार का पाठ परमपूज्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की प्रेरणा से लिखवाया गया है. ये विश्व में एक मात्र ऐसा ताम्रपत्र है, जिसका वजन 350 किलोग्राम है."

JAIN GRANTH RANAYASAR COPPER PLATE
मंगलगिरी के जैन मंदिर में स्थापित ग्रंथ (ETV Bharat)

अनुयायियों और मुनियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण

डाॅ संजय जैन बताते हैं कि "रयणसार ग्रंथ में वो सारी क्रियाएं और चर्याएं आम लोगों को बतायी गयी है, जो हर जैन अनुयायी के लिए जरूरी है. हम साधु-संत नहीं बन सकते, लेकिन सामान्य श्रावक होकर भी एक अच्छा और संतुलित जीवन जीते हैं. वो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. रयणसार ग्रंथ में ये बताया गया है कि हमें स्वस्थ रहना है, तो अपनी आत्मा के बारे में भी सोचना होगा.

JAIN SCRIPTURE GRANTHRAJ RAYANSAGAR
अनुयायियों और मुनियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण (ETV Bharat)

इसमें श्रावक के षट कर्तव्य का पालन भी बताया गया है. यानि हमें पूजापाठ और स्वाध्याय के साथ साधु समागम का भी लाभ लेना चाहिए. हमें अपने जीवन को सादगीपूर्ण चर्या में चलाना चाहिए, वो किसी का अहित ना करती हो. मुख्य रूप से इसे 5 पापों का निरोध करके हमें पंचाणुव्रत लेने का मार्ग प्रशस्त किया गया है.

Last Updated : December 22, 2025 at 10:23 PM IST

TAGGED:

JAIN SCRIPTURE GRANTHRAJ RAYANSAGAR
JAIN GRANTH RANAYASAR COPPER PLATE
SAGAR GRANTHRAJ RAYANSAGAR
WORLD HEAVIEST GRANTHRAJ RAYANSAGAR
SAGAR JAIN SCRIPTURES GRANTHRAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.