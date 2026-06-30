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इतिहास में अमर बुंदेलखंड के क्रांतिकारी वीर योद्धा मधुकर शाह की मिट जाएगी अंतिम निशानी

अंग्रेज राठ, पनवाड़ी के पास कैथा में छावनी बनाकर बुंदेलखंड पर शिकंजा कस रहे थे. इसी बीच अंग्रेजों ने बुंदेलखंड के राजा और जागीरदारों पर जमीन पर लगने वाले कर की दरें 20 गुना बढ़ा दीं और कर ना देने पर चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाने लगी. तब नारहट के जागीरदार मधुकर शाह ने कर जमा नहीं किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया.

इतिहासकार डॉ. भरत शुक्ला बताते हैं "1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों के खिलाफ संगठित विद्रोह हुआ. 1842 में बुंदेलखंड और नर्मदा क्षेत्र के जागीरदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की. इसके नायक 21 साल के मधुकर शाह बनकर उभरे. उन्होंने बुंदेला ठाकुरों को एकत्र कर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का बिगुल फूंक दिया. बुंदेलखंड में 1818 के बाद अंग्रेजों ने पैर जमाना शुरू किए थे."

सागर केंद्रीय जेल शहर के बीचोंबीच से नेशनल हाइवे 44 पर शिफ्ट हो रही है. शहरी विकास योजना के तहत सागर केंद्रीय जेल को पुनर्घनत्वीकरण (Redensification) योजना में शामिल किया गया है. इसके तहत 186 साल पुरानी केंद्रीय जेल की इमारत को तोड़कर बहुमंजिला रहवासी और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है. केंद्रीय जेल को शहर से करीब 16 किमी दूर नेशनल हाइवे 44 पर चितौरा गांव में शिफ्ट किया जाने की योजना है.

कुछ गद्दारों ने मुखबरी की और 1844 में मधुकर शाह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया. उन्हें सागर के केंद्रीय जेल में फांसी दी गयी. मधुकर शाह के नाम पर इस जेलरूपी अंतिम निशानी अब मिटने वाली है. इस रिपोर्ट में जानिए वीर क्रांतिकारी मधुकर शाह के जांबाजी के किस्से.

सागर : अंग्रेजों से देश को आजाद कराने में बुंदेलखंड का अहम योगदान है. बुंदेलखंड से ही पहली बार अंग्रेजों की खिलाफत शुरू हुई थी. 21 साल के मधुकर शाह ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दी थी. उन्होंने बुंदेला ठाकुरों को एकजुट कर 1842 से 1844 के बीच अंग्रेजों को बुंदेलखंड के बाहर खदेड़ दिया था. बाद में वीर मधुकर शाह के साथ भी वही हुआ, जैसा दूसरे क्रांतिकारियों के साथ हुआ.

सागर और ललितपुर के बीच स्थित नारहट के जागीरदार मधुकर शाह महाराजा छत्रसाल के वंशज थे. महाराजा छत्रसाल ये इलाका पहले ही बाजीराव पेशवा द्वितीय को दे चुके थे. बाजीराव पेशवा ने 1802 में अंग्रेजों से बेसिन की संधि कर ये इलाका एक तरह से अंग्रेजों को सौंप दिया था. इसका बुंदेलखंड के जागीरदारों और दूसरे राजाओं ने विरोध किया. इनमें नारहट के मधुकर शाह, हीरापुर के हृदयशाह, चंद्रपुर के जवाहर सिंह, ढिल्लनशाह, जैतपुर के राजा परीक्षित और चिरगांव के राजा बरुत सिंह जैसे कई जागीरदार और राजा शामिल थे.

मधुकर शाह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए

मधुकर शाह ने जब 20 गुना ज्यादा कर देने से मना कर दिया तो अंग्रेजों ने 1842 में मधुकर शाह के खिलाफ सागर की दीवानी अदालत में डिक्री कर दी और एक सैनिक टुकड़ी कुर्की करने पहुंच गयी. इलाके में मुनादी करा दी गयी कि मधुकरशाह की संपत्ति नीलाम हो रही है, जिसे खरीदना हो, खरीद ले. मधुकर शाह का खून खौल गया और उन्होंने अंग्रेज सैनिकों की टुकड़ी को घेरकर ऐसा सबक सिखाया कि 3 अंग्रेज सैनिकों की मौत हो गयी. मधुकर शाह ने कैंथा में हमला बोलकर अंग्रेजों और उनके साथियों को मौत के घाट उतार दिया और कैंथा छावनी लूट ली.

मधुकर शाह ने दूसरे राज्यों को किया एकजुट

डॉ. भरत तिवारी बताते हैं "मधुकर शाह के प्रबल विरोध को देखते हुए कई बुंदेला राजा और जागीरदार उनके साथ आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया. अंग्रेजों ने विद्रोह दबाने के लिए पूरी ताकत लगा दी. बुंदेला ठाकुरों को लोधी और गोंड सरदारों का भी साथ मिला. मधुकर शाह ने मालथौन पर हमला कर अंग्रेजी खजाना लूट लिया और कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया. मालथौन के अलावा मधुकर शाह ने धमौनी किला पर हमला कर खजाना लूटा और अंग्रेज सैनिकों को मार डाला. एक तरह से सागर छावनी के चारों तरफ अंग्रेज घिर गए और बुंदेलों ने कब्जा कर लिया."

मध्य भारत में फैली आजादी के संघर्ष की आग

इतिहासकार डॉ. भरत तिवारी बताते हैं "मधुकर शाह के नेतृत्व में बुंदेला विद्रोह ने अंग्रेजों को एक तरह से बुंदेलखंड से खदेड़ दिया. बुंदेला विद्रोह के कारण मध्य भारत में आजादी की भावना प्रबल हो गयी. अंग्रेज इस पर काबू करने के लिए कोई भी तरीका नहीं छोड रहे थे. मधुकर शाह इतने आगे बढ़ चुके थे कि समझौते की गुंजाइश नहीं बची थी. अंग्रेजों ने उनके ऊपर भारी ईनामी राशि घोषित की और उनके ऊपर गुप्तचरों की फौज लगा दी."

मधुकर शाह अपनी जीत का जश्न मनाने अपनी बहन के यहां कुलगंवा गए. तभी ललितपुर के डिप्टी कमिश्नर हैमिल्टन को सूचना मिली और उसने कुलगवां में गुप्त रूप से डेरा डाल लिया. 24 जनवरी 1844 को मधुकर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया. 28 जनवरी 1844 को उन्हें डिप्टी कमिश्नर, सागर के सामने पेश किया गया. अंग्रेज इतने भयभीत थे कि उन्हे फांसी की सजा सुना दी और महज 21 साल की उम्र में सागर की खुली जेल में उन्हें फांसी दे दी गई.

सागर केंद्रीय जेल के शिफ्टिंग की तैयारी (ETV BHARAT)

केंद्रीय जेल होगी एनएच 44 पर शिफ्ट

जेल डीआईजी संजय पांडेय का कहना है "सागर केंद्रीय जेल की क्षमता फिलहाल 900 है. शहर के विस्तार के कारण जेल शहर के बीचोंबीच आ गयी है. जेल की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से जेल को नेशनल हाइवे 44 पर शिफ्ट किया जा रहा है, जहां 3000 क्षमता वाली जेल प्रस्तावित है. सागर केंद्रीय जेल को सरकार की पुनर्घनत्वीकरण योजना में शामिल किया गया है. यहां खाली पड़ी जमीन को पहले एमपी हाउसिंग बोर्ड को सौंपा जाएगा. हाउसिंग बोर्ड यहां ऐसे निर्माण करेगा, जिससे शासन को आय होगी और फिर एनएच 44 पर चितौरा गांव में 3000 कैदियों की क्षमता वाली केंद्रीय जेल बनायी जाएगी."