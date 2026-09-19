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पेट्रोल पंप से निकल रही कार को बस ने मारी जोरदार टक्कर, 4 की मौत, हरियाणा के 2 लोग शामिल

चनाटोरिया के पास कार पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर मुख्य सड़क की तरफ आ रही थी तभी जबलपुर तरफ से आ रही तेज रफ्तार चार्टर्ड बस ने कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गई. इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया और एक व्यक्ति की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई. हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया.

सागर: बहेरिया थाना इलाके के चनाटोरिया के पास शनिवार को एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में 2 लोग हरियाणा और 2 लोग बंडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं. दुर्घटनाग्रस्त कार पर हरियाणा का नंबर है.

'कार सवार 4 लोगों की मौत, 2 हरियाणा के रहने वाले'

एएसपी नरेन्द्र सोलंकी ने बताया, "पुलिस कंट्रोल रूम और बहेरिया थाना से घटना की जानकारी मिली है. इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है. बंडा निवासी प्रशांत जैन, सागर के निर्मल उर्फ मुन्ना जैन, हरियाणा निवासी विकास और एक और व्यक्ति हरियाणा का बताया जा रहा है. जिसकी अस्पताल में मौत हो गई है. बस का ड्राइवर फरार हो गया है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. फरार बस चालक की तलाश की जा रही है."

कार सवार 4 लोगों की मौत, 2 हरियाणा के रहने वाले (ETV Bharat)

कैसे हुआ हादसा

दोपहर करीब 1 बजे सागर जबलपुर मार्ग पर बहेरिया थाना के चनाटोरिया गांव के पास एक गंभीर सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में कार सवार 4 लोगों ने दम तोड़ दिया. दोपहर करीब साढे बारह बजे सागर जबलपुर मार्ग पर चनाटोरिया गांव के नजदीक एक पेट्रोल पंप पर एक कार पेट्रोल भरवाकर मुख्य मार्ग पर आ रही थी, तभी जबलपुर तरफ से तेज रफ्तार में आ रही चार्टर्ड बस ने कार को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर मारने के बाद यात्रियों से खचाखच भरी बस सड़क किनारे उतरी (ETV Bharat)

बस में सवार श्याम शर्मा ने बताया, "बस और कार की टक्कर इतनी तेज हुई कि कार के परखच्चे उड़ गए और बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गई. राहगीर तत्काल कार सवारों की मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो चुका था. जिसे तत्काल राहगीरों की मदद से मकरोनिया के निजी अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान घायल व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया. बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी. कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं."