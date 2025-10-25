ETV Bharat / bharat

ग्लूकोज के एक इंजेक्शन से मिलेगी घुटनों के दर्द से मुक्ति, रिसर्च में बीमारी खत्म करने का दावा

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग की रिसर्च, एक ग्लूकोज इंजेक्शन से हमेशा के लिए घुटनों का दर्द ठीक करने का दावा.

SAGAR CURE KNEE PAIN INJECTION
एक इंजेक्शन से मिलेगा घुटनों के दर्द से छुटकारा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 6:02 PM IST

6 Min Read
रिपोर्ट: कपिल तिवारी

सागर: कभी बुढ़ापे की बीमारी माने जाने वाली आर्थराइटिस (Arthritis) अब एक आम बीमारी के तौर पर तेजी से बढ़ रही है. इस बीमारी ने अब युवाओं तक को अपनी चपेट में ले लिया है. आमतौर पर जोड़ों के दर्द और सूजन के रूप में लोग इसे जानते हैं. इसके इलाज को लेकर मरीज काफी परेशान रहते हैं. तरह-तरह के इलाज के बाद भी लोगों को आराम नहीं मिलता है, लेकिन अब इसका एक आसान इलाज उपलब्ध हो गया है.

एक इंजेक्शन से दूर होगा दर्द

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग के शोधकर्ताओं ने सामान्य ग्लूकोज के इंजेक्शन से ऑस्टियोआर्थराइटिस (Osteoarthritis) के इलाज पर शोध किया. शोधकर्ताओं का दावा है कि ये जोड़ों में दर्द और सूजन जैसी बीमारी, ग्लूकोज के सिर्फ एक इंजेक्शन के जरिए ठीक हो सकती है. ये शोध रिसर्च जनरल में प्रकाशित हो चुका है. बताया गया कि एक्सरे के परिणाम रिसर्च के दावों पर सटीक बैठते हैं.

प्रोलोथेरेपी से घुटनों के दर्द का इलाज (ETV Bharat)

क्या है आर्थराइटिस ?

बदलते परिवेश में जीवन शैली में आए बदलाव के कारण आर्थराइटिस एक आम समस्या बन गई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस बीमारी से दुनिया भर में करोड़ों लोग पीड़ित हैं और कभी बुढ़ापे में नजर आने वाली बीमारी, युवाओं और यहां तक की बच्चों को भी अपने दायरे में ले रही है. आर्थराइटिस शरीर के जोड़ में सूजन, दर्द और अकड़न की बीमारी को कहा जाता है.

ये कई प्रकार की होती है. जैसे हड्डियों के घिसने के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस (Osteoarthritis), शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति के कारण जोड़ों में दर्द को रुमेटॉइड आर्थराइटिस (Rheumatoid Arthritis) के नाम से जाना जाता है. वहीं, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट (Gout) होता है. इसमें खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से यूरेट क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में जमा हो जाता है. जिससे अचानक दर्द और सूजन की समस्या होने लगती है.

आर्थराइटिस की वजहें

सामान्य तौर पर आर्थराइटिस उम्र के बढ़ने के साथ-साथ जोड़ों में पाए जाने वाले लुब्रिकेशन के कम होने के कारण होता है. आर्थराइटिस अनुवांशिक रोग भी है और पूर्वजों में पाए जाने पर अगली पीढ़ियों में इसकी संभावना बढ़ जाती है. ज्यादा मोटापा से घुटनों और कमर पर दबाव बढ़ने, जंक फूड और एसिडिक डाइट से खून में यूरिक एसिड बढ़ने, भोजन में कैल्शियम, विटामिन डी और ओमेगा 3 की कमी और कभी कभी पुरानी चोट भी इसका कारण बनती है. खास बात ये है कि ये अब युवाओं और बच्चों में भी दिखाई दे रही है. आमतौर पर लगातार बैठने और शारीरिक निष्क्रियता भी इसकी बड़ी वजह है. इसके अलावा मौसम में बदलाव और ठंड बढ़ने पर इसका कष्ट और बढ़ता जाता है.

Osteoarthritis Research
एक इंजेक्शन से दूर होगा जोड़ों का दर्द (Source: Journal of Biomedical and Pharmaceutical Research)

प्रोलोथेरेपी से इलाज

मानव शरीर में होने वाले दर्द के इलाज के लिए प्रोलोथेरेपी का उपयोग किया जाता है. ये दर्द के मामले में इलाज का सुरक्षित तरीका है. इस थेरेपी में इंजेक्शन के जरिए इलाज किया जाता है. आमतौर पर कमजोर, ढीले या विकृत जोड़ों के लिगामेंट, जोड़ों की चिकनाई, टेंडिनस के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है. इस तकनीक में इंजेक्शन के जरिए दवा को जोड़ों के अंदर पहुंचाते हैं. जिससे जोड़ों में लिगामेंट और चिकनाई पैदा होने से जोड़ों के दर्द की समस्या से आराम मिलता है.

रिसर्च में पूरी तरह ठीक करने का दावा

आमतौर पर आर्थराइटिस के बारे में कहा जाता है कि इसको जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस बीमारी से होने वाले दर्द को जीवनशैली में बदलाव लाकर, जैसे व्यायाम और योग के जरिए, आहार में बदलाव, आयुर्वेदिक उपचार और एलोपैथी के जरिए इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है.

वहीं, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में की गई रिसर्च में दावा किया गया है कि यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है. बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और ऐनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड डॉ. सर्वेश जैन, डाॅ हिमांशु विष्ट की रिसर्च में दावा किया गया है कि घुटने के दर्द का केवल एक ग्लूकोज के इंजेक्शन के जरिए ठीक किया जा सकता है.

उनका शोध जर्नल ऑफ फार्मास्युटिकल एंड बायोमेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हो चुका है. जिसमें दावा किया गया है कि मेडिकल ग्रेड ग्लूकोज सॉल्यूशन 15 % के उपयोग से घुटने की आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं. रिसर्च पेपर में इंजेक्शन के पहले मरीजों के घुटने की स्थिति और इलाज के बाद की स्थिति का अध्ययन एक्स रे के जरिए किया गया है.

Bundelkhand Medical College
बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat)

क्या कहते हैं शोधकर्ता

डाॅ. सर्वेश जैन कहते हैं कि "मैं और मेरे साथ डाॅ. हिमांशु बिष्ट और भोपाल के डाॅ. कीर्तिराज नगीना ने मिलकर इस शोध को किया है. जिसमें घुटने की आर्थराइटिस उम्र के साथ होने वाला घुटना दर्द है, इसके इलाज के लिए अमेरिकन इलाज का तरीका प्रोलोथेरेपी के जरिए किया जाता है. पिछले 70 से 75 साल से इस थेरेपी के जरिए इलाज किया जा रहा है. इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं. हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों के इलाज के पहले और इलाज के बाद एक्स रे लिए. जिसमें साफ तौर पर अच्छे परिणाम देखने को मिले."

उन्होंने आगे बताया कि "इलाज के पहले जहां मरीजों के जोड़ों की हड्डियां एक दूसरे में समां रही थीं. लेकिन इलाज के बाद उसमें अंतर आया और दोनों जॉइंट अलग दिखे. इसके अलावा चलने पर जोड़ों की दोनों हड्डियां आपस में रगड़ती थीं, उनके बीच कार्टिलेज बनना शुरू हुआ. प्रोलोथेरेपी के माध्यम से ये इलाज किया जाता है, जो पूरी तरह एलोपैथिक तरीका है. इसमें मामूली शुगर सॉल्यूशन को दिया जाता है, जो एसेप्टिक ग्लूकोज होता है. शुगर सॉल्यूशन से ये मतलब नहीं है कि कोई भी शुगर को ज्वाइंट के यहां इंजेक्ट कर दिया जाए. इसके लिए भारतीय फार्माकोपिया (IP) के अंतर्गत जो मेडिकल ग्रेड शुगर सॉल्यूशन आता है. इसके 15% के उपयोग से हमने इलाज किया है, जिससे मरीजों को बहुत फायदा हुआ है.

