बुंदेलखंड की 3 सदियों में 10 से ज्यादा सूर्य मंदिरों की स्थापना, कर्क रेखा पर विराजे सूर्य भगवान

बुंदेलखंड में तीन सदियों में शासकों ने कराई 10 से ज्यादा सूर्य मंदिरों की स्थापना, रहली के मंदिर में सात घोड़ो पर विराजे सूर्य भगवान.

BUNDELKHAND 10 surya TEMPLES
बुंदेलखंड के सूर्य मंदिर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 9:19 AM IST

Updated : October 24, 2025 at 11:26 AM IST

6 Min Read
रिपोर्ट: कपिल तिवारी

सागर: बुंदेलखंड ऐसी जगह है, जहां हजार और हजार साल से पहले के सूर्य मंदिर मौजूद हैं. चाहे वह उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो या मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड. दोनों जगह 9 वीं, 10 वीं और 11वीं सदी में बनाए गए सूर्य मंदिर मिलते हैं. इन मंदिरों को लेकर अलग-अलग तरह की बातें सामने आती हैं. कोई इन्हें चंदेल कालीन, तो कोई कलचुरी और कोई प्रतिहार शासकों द्वारा बनाए गए बताता है. यह तीन सदियां वह सदियां थी, जब बुंदेलखंड में प्रतिहार, कलचुरी और चंदेल शासकों का शासन रहा है. ये तीनों शासन ऐसे शासन रहे, जिनमें स्थायित्व और संपन्नता थी. इन तीन सदियों में बुंदेलखंड में कई सारे मंदिर, महल और ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई.

बुंदेलखंड की बात करें तो मध्य प्रदेश के सागर, टीकमगढ़ और छतरपुर में सूर्य मंदिर मौजूद हैं. सागर जिले के रहली में एक हजार साल से ज्यादा पुराना सूर्य मंदिर सुनार नदी के तट पर बना हुआ है. जिसकी मूर्ति और स्थापित कला देखते ही बनती है. हालांकि ये मंदिर नष्ट कर दिया गया. लेकिन इसके अवशेषों को फिर से इकट्ठा करके इसको नया स्वरूप देने की कोशिश की गई है. जानकारों की माने, तो इन मंदिरों को लेकर अभी भी शोध जरूरी है कि इनका निर्माण इन तीन सदियों के शासकों में से किसने कराया है.

बुंदेलखंड में तीन सदियों में शासकों ने बनाए सूर्य मंदिर (ETV Bharat)

रहली का सूर्य मंदिर
सागर के रहली में सूर्य मंदिर की मूर्ति कला के चलते इसका विशेष महत्व है. मध्य प्रदेश शासन के पुरातत्व अभिलेखाकर एवं संग्रहालय के आयुक्त के नाम से मंदिर के बारे में जानकारी दी गई है. जिसमें बताया गया है कि सूर्य मंदिर मूर्ति कला की दृष्टि से दसवीं सदी का प्रतीत होता है. कालांतर में मंदिर नष्ट हो जाने के कारण परवर्ती सरदारों द्वारा 18वीं शताब्दी में इसका फिर से निर्माण कराया गया था. ये मंदिर सुनार नदी के तट पर स्थित है. मंदिर के गर्भ ग्रह में भव्य एवं विशाल सूर्य भगवान की प्रतिमा स्थापित है. मंदिर पूर्वाभिमुखी है और मंदिर की प्रवेश द्वार की दीवारों पर वैष्णव, शैव, नवग्रह और अन्य हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं.

कर्क रेखा पर विराजे सूर्य भगवान (ETV Bharat)

कर्क रेखा पर स्थित देश का एकमात्र सूर्य मंदिर
छट पर्व पर सूर्य उपासना के लिहाज से सूर्य मंदिर का विशेष महत्व है. बताया जाता है कि, रेहली में स्थित सूर्य मंदिर करीब 1000 साल पुराना है. ये कर्क रेखा पर स्थित देश का एकमात्र सूर्य मंदिर है और पूर्वाभिमुख है. रहली से निकलने वाली सुनार और देहार नदी के संगम पर मंदिर स्थित है. ये मंदिर शहतीर कला का नमूना है. भगवान सूर्य सात घोड़ों के रथ पर विराजमान हैं. यहां पर भगवान सूर्य देव की दो पत्नियां अगल-बगल विराजमान हैं. साथ में एक तरफ कुबेर और एक तरफ महाश्वेता देवी भी स्थापित है. इसके अलावा मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति भी विराजमान हैं. कर्क रेखा पर स्थित होने और पूर्व मुखी होने के कारण छठ पूजा के लिए मंदिर का विशेष महत्व है.

बुंदेलखंड में मौजूद हैं 10 से ज्यादा सूर्य मंदिर (ETV Bharat)

चंदेल कालीन या कलचुरी कालीन
भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट (INTACH) सागर के संयोजक डॉ रजनीश जैन कहते हैं कि, ''रहली के सूर्य मंदिर की बात करें, तो पहली बात तो यह है कि रेहली का सूर्य मंदिर चंदेल कालीन है कि नहीं, इसके लिए शेष साक्ष्य जुटाने होंगे. अन्य अभिलेख, शिल्प कला, मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला और गुणवत्ता, निर्माण की शैलियां और प्रतिमा विज्ञान से जुड़े साक्ष्य देखना होगा. तब पता चलेगा कि यह मंदिर चंदेल कालीन है या कलचुरी कालीन है. रहली क्षेत्र चंदेल शासको के अधीन रहा कि नहीं रहा, यह भी शोध का विषय है. क्योंकि रहली कलचुरी शासन के अधीन रहा, इसके प्रमाण तो इतिहास में मिलते हैं.''

महोबा के मंदिर से रहली के सूर्य मंदिर का संबंध
आमतौर पर रहली के सूर्य मंदिर को चंदेल कालीन बताया जाता है, लेकिन इसके कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है. डॉ रजनीश जैन कहते हैं कि, ''रहली में सूर्य मंदिर को लेकर हमें रहली के नाम पर भी चर्चा करनी चाहिए कि रहली नाम कैसे पड़ा. इसको महोबा के राहिल सागर सूर्य मंदिर से या राहिल्य नगर से समेकित करें, तो सूर्य मंदिर की दोनों जगह उपस्थिति बताती है कि इन दोनों जगह का सूर्य मंदिर से कोई ना कोई संबंध होगा. ये शोध का विषय है और गहराई से शोध की आवश्यकता है. बहुत से बिंदुओं पर शोध करने पर बुंदेलखंड में सूर्य मंदिर और सूर्य उपासना से जुड़ी जानकारी मिल सकती है. महोबा का सूर्य मंदिर नवमी शताब्दी में चंदेल राजा राहिल देव बर्मन ने राहिल सागर के किनारे बनवाया था.''

बुंदेलखंड की 3 सदियों में 10 से ज्यादा सूर्य मंदिरों की स्थापना (ETV Bharat)

बुंदेलखंड में 10 से ज्यादा सूर्य मंदिर
डॉ. रजनीश जैन कहते हैं कि, ''बुंदेलखंड की बात करें तो 9वीं, 10 वीं और 11वीं शताब्दी में इस पूरे इलाके में प्रतिहार, चंदेल और कलचुरी शासकों ने एक साथ और अलग-अलग समय पर शासन किया है. ये तीनों वंश अलग-अलग हिस्सों में भी काबिज रहे हैं. कुल मिलाकर बुंदेलखंड में 10 से ज्यादा सूर्य मंदिर मिलते हैं. इसमें टीकमगढ़ जिले में दो, सागर में एक, छतरपुर जिले के महुसानिया, महोबा के राहेल्या और ललितपुर के मड़ावरा के पास भी एक मंदिर है. इसके अलावा झांसी, दतिया और उन्नाव में भी सूर्य मंदिर मिलते हैं.''

इस तरह से देखा जाए, तो सूर्य मंदिरों की एक बड़ी श्रृंखला मिलती है. प्रतिहार शासकों ने भी सूर्य मंदिर बनवाए. खजुराहो में चित्रगुप्त मंदिर है. इसके बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये चंदेलों ने बनवाया था और बुंदेलखंड की जिन इलाकों में कलचुरी शासकों का शासन रहा है, उन्होंने भी मंदिर बनवाए

