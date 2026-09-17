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ना बीड़ी बंद हुई ना तेंदुपत्ता, फिर क्यों एमपी में मंदा, बंगाल में चंगा? सागर के बीड़ी उद्योग के माइग्रेशन की कहानी

जहां तक बीड़ी उद्योग की बात करें, तो इसकी शुरुआत बुंदेलखंड से हुई थी. बीड़ी उद्योग में लगे मजदूर वर्ग के लिए संघर्षरत रहने वाले नेता कॉमरेड अजीत जैन ईटीवी भारत से बीड़ी उद्योग के जन्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए कहते हैं, '' तंबाकू गुजरात में होती है और तेंदुपत्ता मध्यप्रदेश और खासकर बुंदेलखंड में होता है. जब गुजराती सागर में बसना शुरू हुए, तो वो गुजरात से यहां पर विशेष रूप से तंबाकू लेकर आए और यहां के तेंदूपत्ता से उन्होंने बीड़ी बनाना शुरू किया. ये ऐतिहासिक तथ्य है कि मध्यप्रदेश में बीड़ी इंडस्ट्री का पैदायशी जनक सागर जिला रहा है. चूंकि तेंदुपत्ता बहुतायत में पूरे मध्यप्रदेश में बुंदेलखंड में है. इसलिए सागर बीड़ी का बड़ा उत्पादन का केंद्र बन गया और लंबे समय तक चला.''

बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट और ऐसे ही अन्य उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं, लेकिन इन उद्योगों को लेकर सरकार का रवैया पक्षपाती रहा है. इन उद्योगों से जुड़े मजदूर, ट्रेड यूनियन और उद्योगपति सरकारी नीतियों को पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि इन्हीं की वजह से मध्य प्रदेश में का बीड़ी उद्योग ठप्प हो गया. मजदूर कहते हैं कि ''बीड़ी पीना शरीर के लिए हानिकारक है, ये हम ये स्वीकार करते हैं. लेकिन बीड़ी उद्योग देश के बाकी राज्यों में बंद तो हुआ नहीं? जबकि मध्यप्रदेश के ही तेंदुपत्ते के दम पर दूसरे राज्यों में बीड़ी उद्योग फल फूल रहा है और हम उन राज्यों को मुंह ताक रहे हैं.''

सागर : एक दौर था जब मध्यप्रदेश के तेंदुपत्ता की वजह से बुंदेलखंड और महाकौशल अंचल में बीड़ी व्यावसाय बड़े उद्योग का रूप ले चुका था. गरीब और खासकर महिला वर्ग के लिए ये घर बैठे रोजगार का साधन था, और कई बड़े उद्योग इसमें ताकत झोंक रहे थे. लेकिन आज हालात ये हैं कि मध्यप्रदेश के तेंदुपत्ता से बनने वाली बीड़ी का उद्योग पश्चिम बंगाल और दक्षिणी राज्यों में फल फूल रहा है, मध्यप्रदेश में ये उद्योग दम तोड़ चुका है. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिस बीड़ी को सिगरेट से ज्यादा खतरानक बताया गया, वो क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में ही खतरनाक थी? क्योंकि मध्य प्रदेश के ही तेंदुपत्ता से आज देश के अन्य राज्यों में जमकर बीड़ी बनाई जा रही है. ऐसे में आखिर क्या हुआ जो मध्य प्रदेश का ये उद्योग यहां खत्म हो गया, और अन्य राज्यों में संचालित है? आइए विस्तार से जानते हैं.

मध्य प्रदेश के तेंदुपत्ते से अन्य राज्यों में तैयार हो रही बीड़ी (Etv Bharat)

फुरसत के पलों में घर बैठे कमाई करते थे गरीब और महिलाएं

वे आगे बताते हैं, '' जहां तक बीड़ी उद्योग की बात करें, तो बुंदेलखंड में ये व्यावसाय के रूप में शुरू हुआ, लेकिन समय के साथ उद्योग में तब्दील हो गया. क्योंकि बीड़ी के लिए जरूरी तेंदुपत्ता मध्यप्रदेश और खासकर बुंदेलखंड इलाके के जंगलों में भरपूर मात्रा में हुआ था. इसका असर ये हुआ कि इस व्यावसाय से काफी संख्या में महिलाएं जुटीं. क्योंकि बीड़ी बनाने के लिए उन्हें कई जाना नहीं पड़ता था, बल्कि वे अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद आराम से सभी महिलाओं के साथ बैठकर बीड़ी बनाती थीं और घर बैठे कमाई करती थीं. लेकिन सरकारी नीतियों के चलते धीरे-धीरे ये व्यावसाय ना सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि पूरे मध्यप्रदेश से लगभग गायब हो गया और आज सिर्फ नाम के लिए बीड़ी बन रही है.''

शहर के काकागंज वार्ड में बीड़ी बनाने वाले 52 साल के रमेश पटेल बताते हैं, '' मैंने बचपन में ही ये काम सीख लिया था और आज 40 साल से ज्यादा वक्त बीत गया है. जब मैंने बीड़ी बनाना शुरू किया था, तो इस धंधे में काफी कमाई होती थी, लेकिन अब ना के बराबर बचा है. पहले हम और हमारा परिवार काफी संख्या में बीड़ी बनाता था, लेकिन आज उतना काम हमारे पास नहीं है. कमाई बहुत ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन खाना पीना बढ़िया चलता था, वैसे ही हाल अभी हैं. बीड़ी मजदूरों को जो सुविधाएं मिलती हैं, पहला बीड़ी अस्पताल भी हम लोगों के लिए खुला था, लेकिन हम वहां नहीं जाते हैं, क्योंकि हम स्वस्थ हैं.''

यूनियन लीडर अजीत जैन ने बताया बीड़ी उद्योग का इतिहास (Etv Bharat)

1989 में आया एमपी के बीड़ी उद्योग का टर्निंग प्वाइंट

कॉमरेड अजीत जैन बताते हैं, '' बीड़ी उद्योग की मध्यप्रदेश में कमर टूटने की पहली वजह 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का फैसला था. तेंदुपत्ता संग्रहण और विपणन के सहकारीकरण के जरिए सरकार ने बीड़ी उद्योगपतियों के एकाधिकार को खत्म कर दिया था. इसका असर ये हुआ कि जो बीड़ी उद्योग जंगल के तेंदुपत्ते से फलफूल रहा था, उस तेंदू पत्ते का कानून के आधार पर टैक्सेशन होने लगा. कई बड़े उद्योग वन विभाग से सस्ते दामों पर तेंदुपत्ते का संग्रहण करते थे, वहीं कई उद्योग जरूरत से ज्यादा भी संग्रहण करते थे. यानी जितने तेंदुपत्ते से बीड़ी बनती थी, उससे कई ज्यादा का संग्रहण कर उसे बाहर बेच देते थे. लेकिन सरकार की नीति के चलते इसपर लगाम लगी और तेंदुपत्ते की कीमतें भी बढ़ गई. टैक्स लगने से सरकार का खजाना तो भरने लगा लेकिन उद्योगों को नुकसान होना शुरू हो गया. धीरे-धीरे सागर और मध्यप्रदेश से बड़े बीड़ी उद्योग खत्म होने लगे और कई उद्योग पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में शुरू हो गए और वे आज भी वैध तरीके से चल रहे हैं. कारण है कि वहां सराकर और उद्योगपतियों की नीतियां स्पष्ट हैं.''

बीड़ी बनाते सागर के आरके पटेल (Etv Bharat)

बीड़ी को सिगरेट से ज्यादा नुकसानदायक बताकर खत्म किया

यूनियन लीडर आगे बताते हैं, '' एक ऐसा उद्योग जो धीरे-धीरे घर-घर में पैठ बना चुका था और गरीब तबके की रोजी रोटी का जरिया बन गया था. वह बीड़ी उद्योगपतियों की आवांछित गतिविधि और केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के कारण ठप होने लगा था. बीड़ी उद्योगपतियों की अवांछनीय कार्यप्रणाली और दूसरी ओर धूम्रपान से जुड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार ने बीड़ी उद्योग के साथ पक्षपात किया. चूंकि ये कुटीर उद्योग है, जबकि सिगरेट उद्योग मल्टीनेशनल कंपनियों की पूंजी से संचालित होता है. मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में बीड़ी को सिगरेट के मुकाबले ज्यादा नुकसानदायक बताकर खत्म किया जा रहा है.''

देश में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाया जाता है सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता (Etv Bharat)

व्यापार के गलत तरीके और सरकार की नीतियों का असर

वे आगे कहते हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन सेवा का स्थायीकरण ना होने से जो 24 घंटे बीड़ी उद्योग पर आश्रित थे, अब उन्होंने दूसरे काम शुरू कर दिए हैं. अब समय मिलने पर वे बीड़ी बनाते हैं. ऐसे में बीड़ी बनाने की निरंतरता का अभाव होने से बीड़ी की गुणवत्ता प्रभावित हुई. इससे सागर और मध्यप्रदेश की बीड़ी की गुणवत्ता देश के बीड़ी मार्केट में पिछड़ गई. ऐसा कह सकते हैं कि सरकार और व्यापारी की गलत नीतियों और बीड़ी मजदूरों की सेवा का स्थायित्व ना होने से मध्य प्रदेश बीड़ी उद्योग ध्वस्त होने लगा. केवल सागर नहीं, भोपाल, गुना, जबलपुर और दमोह में यही स्थिति है. ये संकट केरल, पश्चिमबंगाल, तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में नहीं है.

बीड़ी क्या दूसरे राज्यों में नुकसानदायक नहीं?

सागर विधायक शैलेन्द्र जैन कहते हैं, '' बीड़ी स्वास्थ्य के मामले में नुकसानदायक है, इसमें कोई शंका नहीं है. लेकिन यहीं चीज हमारे मध्यप्रदेश में बने, तो हम उसमें बुराईयां ढूढ़ लेते हैं. पश्चिम बंगाल में बन रही है, दुनिया भर में बन रही है. मुर्शिदाबाद में तो बड़े पैमाने पर बन रही, लेकिन वहां कोई बुराई नहीं है. नुकसान की आड़ में अनावश्यक प्रतिबंध के चलते लाखों लोगों को रोजगार देने वाले बीड़ी उद्योग को खत्म करने के लिए हमनें अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली. पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां पर बीड़ी उद्योग के लिए बेहतर काम किया. वहां पर मुर्शिदाबाद में आप देखिए कि इतने बड़े पैमाने पर शायद ही कहीं पर बीड़ी का उद्योग फलफूल रहा हो. सरकारी नीतियों के कारण बीड़ी की खपत में थोड़ी बहुत कमी आई, दूसरी तरफ जो हमारे बुंदेलखंड सागर, दमोह, छतरपुर और महाकौशल में जबलपुर संभाग और दूसरे जिलों का बीड़ी उद्योग पलायन करके पश्चिम बंगाल चला गया, इससे नुकसान मध्यप्रदेश को हुआ और उससे जुड़े मजदूरों को भी हुआ.''

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बीड़ी बनना बंद तो नहीं हुई? : विधायक

शैलेन्द्र जैन कहते हैं, '' तेंदुपत्ता जो कच्चे माल के रूप में हमारे यहां भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, उसे मध्यप्रदेश के बीड़ी उद्योग को रफ्तार देने के लिए बाकी राज्यों के मुकाबले यहां के उद्योग के लिए कम दामों पर उपलब्ध कराया जाए. चूंकि तेंदुपत्ता सारे राज्यों में मध्यप्रदेश से ही जाता है, तो कुछ ऐसी नीति बनाई जाए कि स्थानीय व्यावसायियों को फायदा मिले. हम देखते हैं कि बड़े-बड़े उद्योगों के लिए जमीन, कर में छूट और दूसरी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. ऐसा ही कोई रियायत और पैकेज बीड़ी उद्योग को मिले, जहां तक सामाजिक बुराई या नशे वाली बात है, तो मेरा ये कहना है कि बीड़ी बनना बंद तो नहीं हुई. वही बीड़ी जो हमारे यहां बनती थी अब वो बंगाल और दक्षिणी राज्यों में बन रही है और वापस बेचने के लिए यहीं भेजी जा रही है.''