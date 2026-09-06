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सागर में जहरीली शराब मामले में 3 अधिकारी निलंबित, 1 मुख्यालय अटैच, मोहन यादव की कार्रवाई

लगातार मौतों के बाद कांग्रेस ने सागर-कानपुर मार्ग जाम कर दिया और शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह, पूर्व मंत्री हर्ष यादव, बंडा के पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी प्रदर्शन में शामिल हुए. इस घटना से प्रभावित लोगों में ग्राम पाटन, नौराज, डिलौना, बमूरा, हिनौती, गूगराखुर्द सहित क्षेत्र के अन्य गांवों में भी मौतों और लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है.

सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देश पर सागर के सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिलीप खंडाते, सागर की सहायक आबकारी आयुक्त कीर्ति दुबे और बंडा वृत्त के आबकारी उप-निरीक्षक प्रोशनी उरेती को निलंबित कर दिया गया है. प्रशासन ने उपायुक्त एवं संभागीय फ्लाइंग स्क्वाड प्रभारी नीरजा श्रीवास्तव को जिले से हटाकर ग्वालियर मुख्यालय अटैच कर दिया है.

इधर, जहरीली शराब से मौत मामले में सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देश पर 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और 1 अधिकारी को मुख्यालय अटैच किया गया है.

सागर: बंडा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. 12 मौत से यह आंकड़ा बढ़कर करीब 16 मौतों तक पहुंच गया है. बंडा सिविल अस्पताल में जहां 10 लोगों के मौतों की जानकारी वहीं सागर जिला अस्पताल में 4 लोगों की मौत की जानकारी मिली है. हालांकि अधिकृत तौर पर अभी सीएमएचओ सागर ने करीब 12 मौतों की ही पुष्टि की है.

सीएमएचओ ने की 12 मौत की पुष्टि

सीएमएचओ डाॅ देवेश पटैरिया का कहना है, "अभी तक 12 मौतों का मामला सामने आया है. लगातार सागर जिला अस्पताल और मेडिकल काॅलेज लोगों को रेफर किया जा रहा है. हमारी 3 टीमें जो हाॅट स्पाॅट पाटन, नौराज, डिलोना, बमूरा, हिनौती और गूगराखुर्द गांव में तैनात की गई हैं. वहां लगातार डाॅक्टर और नर्सेज की टीम लोगों का इलाज करने और रेफर करने का काम कर रही है. पहले यहां से एक-एक केस आ रहे थे, अब हमारी टीमें घर-घर जाकर लोगों की जांच कर रही है."

सीएमएचओ डाॅ देवेश पटैरिया ने बताया, "शनिवार को शाम के समय एक केस आया था, जो काफी गंभीर था और यहां के डॉक्टरों ने उसके इलाज की कोशिश की, लेकिन नहीं बचाया जा सका है. अभी तक जो लक्षण आ रहे हैं, उसके अनुसार माना जा सकता है कि इस मामले में प्वाइजनिंग हो सकती है लेकिन हम अधिकृत तौर पर नहीं कह सकते हैं. यहां से करीब 25 लोगों को सागर जिला अस्पताल और मेडिकल काॅलेज रेफर किया गया है."

'हर दोषी पर दर्ज हो हत्या का मामला'

घटना की सूचना मिलते ही बंडा के कांग्रेस के पूर्व विधायक तरवरसिंह लोधी, जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह मुहासा ने पीड़ितों से मुलाकात के बाद सागर कानपुर मार्ग जाम कर दिया. कांग्रेस जिलाध्यक्ष ग्रामीण भूपेन्द्र सिंह मोहासा का कहना है, "बंडा में जहरीली शराब पीने से अब तक 14 लोगों की मौत का मामला सामने आया है लेकिन ये संख्या बढ़ रही है. बहुत से लोग सीधे जिला अस्पताल में खुद भर्ती हुए हैं, वहां से भी कुछ लोगों की मौत की जानकारी मिली है.

बंडा के प्रभावित गांवों में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने किया दौरा (ETV Bharat)

उन पीड़ित परिवार के प्रति कांग्रेस संवेदना व्यक्त करती है, साथ ही बंडा के पीड़ितों और इस तरह की घटनाओं से पीड़ित जिले के सभी लोगों को कांग्रेस भरोसा दिलाना चाहती है कि अब शराब माफियाओं को कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाली नहीं है." कांग्रेस पार्टी की मांग है कि चाहे शराब ठेकेदार हो या दोषी कर्मचारी अधिकारी, सभी पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए."

'अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों पर हो कड़ी कार्रवाई'

कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हर्ष यादव ने इस घटना को दर्दनाक और शर्मनाक बताया है. उन्होंने कहा है, "मैं पिछले 20 सालों से अवैध शराब और नशे के बढ़ते कारोबार के खिलाफ लगातार आवाज उठाता रहा हूं. समय-समय पर प्रशासन और सरकार को गंभीर समस्या से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग करता रहा हूं लेकिन इसके बावजूद यदि अवैध शराब का कारोबार आज भी बेखौफ जारी है, तो यह शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

जहरीली शराब के निर्माण और सप्लाई से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाए. मेरी मांग है कि मामले की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए. अवैध शराब के कारोबार को संरक्षण देने वालों की भूमिका की भी जांच हो. मृतकों के परिजनों को पर्याप्त आर्थिक सहायता एवं हर संभव सरकारी मदद उपलब्ध कराई जाए."

प्रशासन ने जारी की मृतकों और इलाजरत लोगों की सूची

जिला प्रशासन और पुलिस ने मृतकों और सागर जिला अस्पताल और बीएमसी रेफर किए गए लोगों की सूची जारी की है. इस सूची में मृतकों की संख्या 12 बताई गई है. वहीं सागर में भी 2 मौतों की पुष्टि सीएमएचओ देवेश पटैरिया ने की है. प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार मृतकों के नाम.

मृतकों की सूची

1. गोलू उर्फ चमन लोधी पिता साहब सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम गूगरा खुर्द

2. ⁠दिग्विजय पिता देवेंद्र लोधी उम्र 28 ग्राम नौराज

3. ⁠करतार सिंह पिता जोधन लोधी उम्र 30 ग्राम नौराज

4. उजयार सिंह पिता विजय सिंह लोधी उम्र 56 निवासी ग्राम गुगरा खुर्द

5. ⁠रोशन लोधी पिता जगन्नाथ उम्र 30 निवासी ग्राम पाटन थाना विनायका

6. राजेंद्र पिता मूरत लोधी उम्र 32 ग्राम नौराज गूगरा

7. ⁠⁠हरनाम पिता घनश्याम राय उम्र 42 ग्राम चौका

8. ⁠⁠उत्तम नत्थू नायक उम्र 42 ग्राम ग्राम दलपतपुर

9. ⁠सुमेर सिंह दांगी पिता पूरन उम्र 47 ग्राम बमूरा

10. ⁠राजकुमार लोधी पिता नन्नई लोधी उम्र 47 ग्राम बमूरा

11. ⁠सुरेंद्र अहिरवार पिता शुख़लाल उम्र 35 ग्राम लिधौरा

12. ⁠गोविंद चढ़ार ग्राम रवारा

सागर बीएमसी अस्पताल में इलाजरत मरीज

1. धनसिंह पिता पद्म आदिवासी उम्र 30 ग्राम हिनौता

2. ⁠मख्खन पिता अनरथ गुगरा

3. ⁠मंगल रजक पिता अनरथ रजक उम्र 40 ग्राम गूगरा खुर्द

4. ⁠परम आदिवासी पिता रणसिंह आदिवासी ग्राम हिनौता

5. ⁠चंद्राभान पिता भगुंत लोधी उम्र 48 ग्राम नौराज

6. ⁠अजय पिता नत्थू लोधी उम्र 30 नौराज

7. ⁠विनोद पिता कलू उम्र 50 गुगरा

8. ⁠राघवेंद्र पिता किशोर लोधी उम्र 32 ग्राम नौराज