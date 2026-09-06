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सागर के बंडा में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा

बंडा के बराज गांव की घटना, शनिवार-रविवार की दरमियानी रात 6 लोगों ने तोड़ा दम, घटना की जांच में जुटी पुलिस. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR BANDA 6 DIED FROM TOXIC ALCHOHOL
सागर में जहरीली शराब से 6 की मौत (Getty Images)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 8:22 AM IST

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Updated : September 6, 2026 at 8:28 AM IST

5 Min Read
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सागर : मध्य प्रदेश के सागर में बीती रात 6 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है. सागर के बंडा में हुई छह मौतों की वजह जहरीली शराब मानी जा रही है. यह घटना बंडा के बराज गांव की है, जहां शनिवार-रविवार की बीती रात यह घटना घटी. जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. गांव में जहरीली शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने से 6 लोगों की मौत की पुष्टि बंडा एसडीओपी ने की है. बताया जा रहा है कि इलाके में पिछले कई दिनों से तरह-तरह के ब्रांड की अवैध शराब बेची जा रही थी, जिसकी समय-समय पर आबकारी विभाग को शिकायत भी की गई थी.

गांव वालों ने की शराब पीने की पुष्टि : एसडीओपी बंडा

बंडा एसडीओपी प्रदीप वाल्मीकि ने ईटीवी भारत को बताया, '' सुबह तड़के सूचना मिली थी कि शाहगढ़ तहसील के बराज गांव में शराब पीने से लोगों की मौत हो गई है. घटना की जानकारी जुटाने पर पता चला कि इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है. अभी हम मौके पर पहुंचे हैं और घटना की जांच कर रहे हैं. मृतकों के पोस्टमॉर्टम की व्यवस्था कराई जा रही है. फिलहाल गांव के लोगों ने इन लोगों के शराब पीने की पुष्टि की है. यह शराब कैसी थी, इन लोगों तक कैसे पहुंची इसकी जांच की जा रही है. एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं.''

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अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या (Etv Bharat)

अवैध शराब को लेकर बंडा बदनाम

इस मामले में ईटीवी भारत ने एसपी अनुराग सुजानिया से भी बात करने की कोशिश की, तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ है. बंडा और आसपास के इलाके में अवैध शराब की बिक्री को लेकर हमेशा विवाद और तनाव के हालात रहे हैं. कुछ महीने पहले बंडा से लगे शाहपुर में शराब कंपनी के कर्मचारियों ने दो युवकों को इतना पीटा था कि उसकी मौत हो गई थी. वहीं, हाल ही में एक ठेकेदार ने नकली शराब बिकने की आबकारी विभाग में शिकायत की थी, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की.

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अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या (Etv Bharat)

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चार दिन पहले आबकारी की बैठक में लाइसेंसी ठेकेदारों ने अवैध शराब, नकली शराब को लेकर विभाग के अफसरों को जमकर घेरा था.

बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा

स्थानीय लोगों से मिल रही जानकारी के अनुसार मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जहरीली शराब के असर से सिर्फ बराज नहीं बल्कि आसपास के नोराज, सेमरा रामचंद्र और दूसरे गांव में भी शराब के कारण मौत और तबियत बिगड़ने की घटनाएं सामने आई है. घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर प्रतिभा पाल मौके पर पहुंच गई हैं और एसपी अनुराग सुजानिया पहले से मौजूद हैं. वहीं स्थानीय विधायक वीरेंद्र लंबरदार भी अस्पताल पहुंचे हैं. कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जहां गांव के लोगों को इलाज करने के लिए सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल पहुंचाने की सलाह दी है. वहीं विधायक वीरेंद्र लंबरदार ने दुख व्यक्त करते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी की बात कही है.

6 DIED FROM TOXIC ALCHOHOL sagar
अस्पताल में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद (Etv Bharat)

अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना सिर्फ शाहगढ़ तहसील के बराज गांव में नहीं, बल्कि आसपास के तीन-चार गांव में हुई है. जहां भी कुछ लोगों की मौत की सूचना मिल रही है. लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक मौत के कुल आंकड़े नहीं बताए गए हैं. ईटीवी भारत पर बंडा एसडीओपी प्रदीप वाल्मीकि 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि कर चुके हैं. लेकिन बंडा सिविल अस्पताल में लगातार उल्टियां करते हुए लोग पहुंच रहे हैं और उनकी तबीयत खराब है. कुछ लोगों का कहना है कि मौत का आंकड़ा 10 के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है.

क्या कहना है कलेक्टर का?

घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल भी मौके पर पहुंची हैं और उन्होंने बंडा अस्पताल पहुंचकर पहुंच रहे बीमार लोगों की जानकारी ली है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, '' जहरीली शराब या कोई अवैध प्रकार की शराब पीने से लोग सुबह से बीमार हुए हैं और इसमें कुछ मौतें भी हुई हैं. सिविल अस्पताल में बीमार लोगों का इलाज चल रहा है, साथ ही जो आसपास के दो गांव नवराज और दूसरे गांव पीड़ित बताए जा रहे हैं, वहां पर डॉक्टरों की टीम और एसडीएम को भेजा गया है. कोई भी व्यक्ति जिसने शराब का सेवन किया है या इस तरह के लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं तो वह अपनी स्क्रीनिंग जरूर करा लें.''

क्या कहना है स्थानीय विधायक का?

स्थानीय विधायक वीरेंद्र लंबरदार ने कहा, '' यह बहुत ही दुखद घटना है. जो लोग मृत हो गए हैं, उनके परिवारों के साथ में शोक की घड़ी में खड़ा हूं. जो भी व्यक्ति नशा का सेवन कर रहे है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कोई दिक्कत हो, तो बंडा अस्पताल या सागर जिला अस्पताल में पहुंचकर अपनी जांच जरूर कराएं. जो भी इस घटना में संलिप्त पाए जाएंगे, चाहे वह शराब ठेकेदार हो या कोई दूसरे व्यक्ति या अधिकारी, कर्मचारी हो, जो भी दोषी होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी.''

Last Updated : September 6, 2026 at 8:28 AM IST

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