मिट्टी-गिट्टी से सने पैरों की दौड़, मजदूर की दो बेटियों ने वॉटर स्पोर्ट्स में जीते गोल्ड मेडल
मध्य प्रदेश के सागर की दो बहनों ने गरीबी की बाधा पार कर हुनर और मेहनत के दम पर पदकों की झड़ी लगा दी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 11:39 AM IST
सागर : अगर इरादे बुलंद हों तो कोई मुश्किल सफलता में बाधा नहीं बन सकती, इस बात को सागर की दो बहनों ने फिर साबित कर दिया. सलोनी शर्मा और प्रगति शर्मा ने वॉटर स्पोर्टस में सागर सहित पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है.
इनके पिता पुट्टीवर्क करके परिवार का पालन पोषण करते हैं. बेटियों को कोई परेशानी ना आए, इसके लिए मां बुटीक पर काम करती है. माता-पिता का संघर्ष और दोनों बेटियों की मेहनत रंग लाई. फिलहाल दोनों बेटियां राज्य वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी में प्रशिक्षण ले रही हैं.
महेश्वर में स्लालम जूनियर नेशनल चैंपियनशिप
सलोनी शर्मा ने हाल ही में महेश्वर में स्लालम जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है. प्रगति शर्मा कैनो क्याकिंग में कई मेडल जीत चुकी है. खास बात ये है कि दोनों बहनों पहले सागर संभागीय खेल परिसर में वॉलीबाल सीखने के लिए पहुंची थीं, लेकिन टेलंट हंट में इनका सिलेक्शन वॉटर स्पोर्ट्स के लिए हुआ. इसके बाद दोनों बहनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.
सलोनी ने जीता जूनियर नेशनल चैपिंयनशिप में गोल्ड मेडल
हाल ही में महेश्वर के सहस्त्रधारा घाट पर वॉटर स्पोर्ट्स स्लालम जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया. इसमें सलोनी शर्मा ने गोल्ड मेडल हासिल किया. सलोनी शर्मा ने जूनियर केनो-सी-1 स्लालम महिला प्रतियोगिता में महज 102.25 की टाइमिंग के साथ स्वर्ण पदक जीतकर सागर जिले को गौरवान्वित किया. फिलहाल सलोनी महेश्वर में मध्यप्रदेश सरकार की वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी में ट्रेनिंग ले रही हैं.
टैलंट हंट के जरिए वॉटर स्पोर्ट्स में अवसर
सलोनी शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया "माता-पिता के संघर्ष और सागर की कोच सीमा चक्रवर्ती के उत्साहवर्धन के कारण आज वे अकादमी में पहुंच पायी हैं और उन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ है. वैसे तो मैंने सागर संभागीय खेल परिसर में वॉलीबाल सीखने के लिए प्रवेश लिया था, लेकिन यहीं से टेलंट हंट के जरिए मौका मिला और वॉटर स्पोर्ट्स से जुड़़ गयी. वह आगे इंटरनेशनल प्रतियोगिता में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं."
प्रगति शर्मा जीत चुकी हैं 3 गोल्ड मेडल
सलोनी शर्मा की बहन प्रगति शर्मा अब तक कैनो क्याकिंग में 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. इनकी कोच सीमा चक्रवर्ती बताती हैं "प्रगति शर्मा भोपाल अकादमी में हैं. उसने महज डेढ़ साल में ही करीब 15 मेडल हासिल कर लिए हैं. इनमें 3 गोल्ड मेडल हैं. दोनों बहनें सागर संभागीय खेल परिसर में वॉलीबाल सीख रही थी. इसी दौरान खेल एवं युवक कल्याण विभाग के टेलेंट सर्च प्रोग्राम के तहत उनका चयन वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी के लिए हो गया."
पहले दोनों बहनें वॉलीबाल खेलती थीं
सलोनी शर्मा को वॉलीबाल में नेशनल खेलने जाना था, लेकिन वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी में एडमिशन मिलते ही उन्होंने वॉलीबाल छोड़ दिया. कोच सीमा चक्रवर्ती बताती हैं "पहले दोनों बहनें सागर संभागीय खेल परिसर में वॉलीबाल सीखने के लिए आयी थीं. यहां वे रेगुलर प्रैक्टिस कर रही थीं और काम्पटीशन में भी हिस्सा ले रही थीं."
खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने जब टेलंट सर्च किया तो उसमें इन दोनों बहनों ने सभी 3 पड़ाव पार करते हुए वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी में एडमिशन हासिल कर लिया. प्रगति शर्मा भोपाल वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी और सलोनी शर्मा महेश्वर वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी में ट्रेनिंग ले रही हैं.
सलोनी और प्रगति को माता-पिता से मिला पूरा सपोर्ट
प्रगति और सलोनी की सफलता में उनके माता पिता के योगदान बहुत मायने रखता है. पिता नरेन्द्र शर्मा पुट्टी वर्क का काम करते हैं. उन्होंने अपनी मामूली कमाई से बेटियों के सपने पूरे करने में कोई कसर नहीं छोडी. मां संध्या शर्मा बुटीक का काम करती हैं.
कोच सीमा चक्रवर्ती बताती हैं "उनके माता-पिता ने दोनों बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सपोर्ट किया. माता-पिता के सपोर्ट के बिना बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते. सभी पैरेंट्स को ये मैसेज है कि बच्चों को सिर्फ खेल परिसर पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना मानें."
इंटरनेशनल लेवल पर पदक जीतने की हसरत
ईटीवी भारत को सलोनी शर्मा ने बताया "वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी से जुड़ने के बाद हमें एक नया आसमान नजर आ रहा है. हमारे माता-पिता ने हम दोनों बहनों को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए काफी संघर्ष किया है और आज भी हल लोगों के लिए कोई परेशानी ना आए, दोनों काफी चिंता करते हैं. मैं चाहती हूं कि इंटरनेशनल लेवल के काम्पटीशन में भी पदक जीतूं." प्रगति शर्मा कहती हैं "डेढ़ साल से मैं अकादमी में प्रशिक्षण ले रही हूं. यहां मुझे काफी अच्छी ट्रैनिंग मिल रही है."