PM मोदी ने सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस लॉन्च की, कहा- सर्विस सेंटर बनना बहुत फायदेमंद
सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस लॉन्च के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है.
Published : November 26, 2025 at 12:27 PM IST
हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज फैसिलिटी का वर्चुअली उद्घाटन किया. बाद में उन्होंने कहा कि केंद्र सैफ्रॉन कंपनी को सपोर्ट और सहयोग देगा. उन्होंने कहा कि एविएशन सेक्टर पिछले कुछ सालों से तेजी से डेवलप हो रहा है.
प्रधानमंत्री बताया कि भारत ने पहले ही 1500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया. उन्होंने कहा कि भारत में एयरक्राफ्ट सर्विस सेंटर बनना बहुत फायदेमंद है. पीएम मोदी ने कहा कि वह MSMEs को बढ़ावा देने की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि कुछ सेक्टर में 100 परसेंट विदेशी इन्वेस्टमेंट की इजाजत दी गई है.
'भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ा'
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, "पिछले कुछ सालों में भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है. आज, भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाले घरेलू एविएशन मार्केट में से एक है. हमारा घरेलू मार्केट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है. आज, भारत के लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं. इसलिए, भारत में हवाई यात्रा की मांग बढ़ रही है. हमारी एयरलाइंस लगातार अपने बेड़े को बढ़ा रही हैं."
उन्होंने कहा, "भारतीय एयरलाइंस ने 1500 से ज़्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है. भारत के एविएशन सेक्टर के तेज़ी से बढ़ने की वजह से, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की जरूरत बढ़ रही है. हमारा 85 फीसदी MRO काम देश के बाहर हो रहा है. इससे खर्च बढ़ गया और इसमें ज़्यादा समय लगा;. एयरक्राफ्ट अधिक समय तक जमीन पर ही रहते थे. यह स्थिति भारत जैसे बड़े एविएशन मार्केट के लिए अच्छी नहीं थी. इसलिए, आज, भारत सरकार देश को एक बड़े MRO हब के तौर पर डेवलप कर रही है..."
शहर के विकास में और मदद मिलेगी: रेवंत रेड्डी
वहीं, तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद को चुनने के लिए सैफरन को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि इससे शहर के विकास में और मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि हैदराबाद एक एयरोस्पेस और एविएशन हब के तौर पर उभर रहा है. सीएम ने कहा कि एविएशन सेक्टर की कई कंपनियां पहले से ही हैदराबाद में हैं और कई एक्सपर्ट यहां हैं. उन्होंने कहा कि सरकार सैफरन कंपनी को जरूरी मदद देने के लिए तैयार है.
भविष्य में एयरक्राफ्ट बनाने की लागत कम होगी: राममोहन नायडू
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज की शुरुआत से भविष्य में एयरक्राफ्ट बनाने की लागत काफी कम हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इसका फायदा यात्रियों को भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि वे एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज के लिए सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं.
उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि भारत में एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज शुरू हो गई हैं. उन्होंने बताया कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की वजह से ही मुमकिन हो पाया है. वहीं, हैदराबाद शहर एक एविएशन हब के तौर पर उभर रहा है.
