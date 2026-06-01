Safe Parks Save Lives: UP में पार्कों के हाल, अफसरों की 'सैरगाह' गुलजार तो कॉलोनियों में बदहाल
देशभर के प्रमुख शहरों में पार्कों की स्थिति पर ईटीवी भारत की विशेष रिपोर्ट. आज पेश है यूपी के पार्कों की स्थिति.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 7:51 AM IST
लखनऊ: भागदौड़ की जिंदगी और बढ़ती आबादी के बीच सुकून की तलाश में अक्सर लोग अपने आसपास के पार्कों की ओर ही रुख करते हैं. ऐसे में जरूरी है कि पार्कों की व्यवस्था आम जन के अनुरूप हों. इसमें कई ऐसी सुविधाएं शामिल हैं, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता. दूसरी तरफ यूपी के अधिकतर पार्कों की हालत सोचनीय है. शहरी इलाकों के कुछ बड़े पार्कों को छोड़ दें तो बाकी आवासीय इलाकों-कॉलोनियों के पार्कों में सिरे से व्यस्थाएं नदारद हैं. लोगों की शिकायतों के विपरीत सुधार न के बराबर है.
मूलभूत सुविधाएं, मसलन बिजली, पानी- शौचालय तक की व्यवस्था तक नहीं है. नगर निगम, विकास प्राधिकरण और पालिका की ओर से साल में एक-दो बार काम कराए जाते हैं. कहीं पाथवे की मरम्मत होती है, कहीं दीवारों पर रंगाई-पुताई कर दी जाती है. ले और ओपन जिम लगाकर तस्वीर चमकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन असली समस्या नियमित देखरेख की है, जिसके कारण कुछ ही महीने में पार्क फिर से उजड़ने लगते हैं. पेश है मनीष चौहान के संपादन के साथ लखनऊ से ऋषि मिश्र, प्रयागराज से रितेश सिंह, गोरखपुर से मुकेश पांडेय और बरेली से भीम मनोहर की खास रिपोर्ट.
क्या हैं हालात: उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में स्थानीय पार्कों की रौनक पूरी तरह जनता की जागरुकता पर ही निर्भर है, जिन कॉलोनियों और मोहल्लों में निवासी पर्यावरण और सेहत के लेकर सजग हैं, वहां पार्कों का रखरखाव बेहतर है. इसके विपरीत जो सरकारी महकमे के भरोसे हैं, वहां पार्कों की स्थिति बेहद दयनीय है. दरअसल, वर्तमान समय में हालात ऐसे हैं कि जिन पार्कों का जिम्मा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या स्थानीय लोगों ने अपने हाथ में ले रखा है, वहां सुबह बच्चों की हंसी सुनाई देती है, बुजुर्ग टहलते नजर आते हैं और हरियाली भी जिंदा है, लेकिन बाकी पार्कों में सूखी घास और गंदगी यह बताने के लिए काफी हैं कि केवल बजट खर्च कर देने से पार्क नहीं, बल्कि उन्हें गुलजार बनाए रखने के लिए लोगों की भागीदारी और लगातार देखभाल सबसे ज्यादा जरूरी है.
लखनऊ के ये पार्क दिखाते हैं हकीकत
मिसाल के तौर पर राजधानी लखनऊ के अलीगंज सेक्टर एम में दो पार्क हैं. पहला मोहन वाटिका है. कुछ समय पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पार्क में ओपन जिम और अन्य सौंदर्यकरण कार्यों का लोकार्पण किया था, लेकिन उसके बाद नगर निगम इसकी सुध लेना भूल गया. देखरेख के अभाव में इस पार्क की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है. वहीं, दूसरी तररफ मोहन वाटिका से करीब डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर विवेकानंद पार्क है. कुछ समय पहले नगर निगम ने मेंटेनेंस करवाया था. यहां भी निगम ने स्थाई देखरेख की व्यवस्था नहीं की. हालांकि, स्थानीय नागरिकों ने इस पार्क की जिम्मेदारी उठाई. यही वजह है कि आज यह पार्क हरा-भरा है. सबमर्सिबल लगा हुआ है. सिंचाई की व्यवस्था है, डस्टबिन है. बैठने के लिए बेंच है. ये दोनों पार्क इस बात के उदाहरण हैं कि जहां सरकार की जिम्मेदारी है, वहां की क्या स्थिति है और जहां आम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई वहां कैसे हालात हैं.
कॉलोनियों के पार्कों का बुरा हाल: ऐसा भी नहीं है कि लखनऊ में सारे पार्क रखरखाब की उपेक्षा के शिकार हैं. जनेश्वर मिश्र, डॉ भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े पार्कों का रखरखाव अच्छा है. लोगों का मानना है कि वहां बड़े अधिकारी, नेता और न्यायिक अधिकारी रोजाना सैर के लिए आते हैं, इसलिए उनका अच्छा रखरखाव हो जाता है. बुरा हाल तो उन पार्कों का है, जो कॉलोनियों में हैं. लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे का कहना है कि LDA हो या नगर निगम, पार्कों का ख्याल रखने में दोनों ही फिसड्डी हैं. गोमती नगर विस्तार में भी अनेक पार्क बदहाल हैं, जहां कॉलोनी के लोग पार्क की देखरेख रहे हैं वहां स्थिति ठीक है, लेकिन जहां भी जिम्मा सरकार के हाथ में है वहां बुरा हाल है.
फेमस पार्क, फिर भी सुविधाओं का अकाल: लखनऊ में कुछ ऐसे पार्क भी हैं, जो राजधानी की हरियाली और खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं. इन पार्कों में गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क, डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क और हरियाली और खूबसूरत शामिल हैं. इसके अलावा हजरतगंज के मध्य में स्थित ग्लोब पार्क और बेगम हजरत महल पार्क अपनी खास पहचान रखते हैं. चौक क्षेत्र में गुलाब वाटिका, गौतम बुद्ध पार्क और हाथी पार्क निवासियों के पसंदीदा स्थल हैं. वहीं कानपुर रोड पर स्मृति उद्यान, हरदोई रोड पर जॉगर्स पार्क और इंदिरा नगर के स्वर्ण जयंती उद्यान व अरबिंदो पार्क शामिल हैं. हालांकि जनेश्वर मिश्र पार्क, डॉ राम मनोहर लोहिया पार्क, अंबेडकर पार्क, ग्लो पार्क, जॉगर्स पार्क की बात की जाए तो यहां महंगे टिकट देने के बावजूद पर्याप्त सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं. खास तौर पर साफ वॉशरूम और पीने के पानी की बहुत दिक्कत है. अव्यवस्थित पार्किंग और असुरक्षा भी नजर आती है. पार्कों के बाहर अतिक्रमण और कोलाहल से लोगों को परेशानियां होती हैं.
मानकों पर खरे नहीं: तय मानकों और स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स से तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश के अधिकतर पार्क मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं. लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश के पार्कों में वॉशरूम का जबरदस्त अभाव है. शहरों के प्रतिष्ठित पार्कों को छोड़ दें तो कॉलोनी के पार्कों में वॉशरूम तक नहीं हैं. शुद्ध पेयजल की भी कमी है. इसके साथ ही महिला सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा, अच्छे पाथवे, यहां तक की अच्छी घास की भी कमी है. शहरों के पार्कों में जिम इंस्टॉल कराए गए हैं, मगर अनुपयोगी होते जा रहे हैं. रखरखाव की कमी की वजह से बहुत ही बुरा हाल है. अधिकारियों का दावा भले ही बेहतर इंतजामों का है, वह मगर मौके पर स्थितियां खराब हैं.
अनाधिकृत गतिविधियां: पार्क में गंदगी फैलाना, रेलिंग कूदना, फूल-पत्ती तोड़ना या किसी भी प्रकार का उपद्रव करना दंडनीय अपराध है, जिसमें एक महीने तक की जेल या जुर्माना हो सकता है. लखनऊ के 10 से 15% पार्क छोड़ दिया जाए तो अधिकांश में स्थिति दूसरी है. ब्राइटवे स्कूल साईं मंदिर के पास अलीगंज में हाल ही में मरम्मत कार्य कराए गए, मगर यहां लोगों ने कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया. स्थानीय नागरिक अनुपम मिश्रा बताती हैं कि कई बार लोगों को मना किया गया. उसके बाद भी कूड़ा फेंकना बंद नहीं किया जाता. इस संबंध में नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए.
पार्कों में क्या होना चाहिए और क्या है हकीकत?
ग्रीन कवर: योग और व्यायाम के लिए पार्कों में उचित 'ग्रीन ग्रास कवर' बनाए रखना अनिवार्य है. चौपटिया क्षेत्र का ऐतिहासिक कक्कड़ पार्क किसका एक उदाहरण है, जहां 3 साल पहले काफी काम कराया गया था, मगर अब पार्क से घास गायब हो रही है. लखनऊ में आधे से अधिक पार्क ऐसे हैं, जिनसे घास गायब है. इसकी वजह यह है कि इनमें माली ही नहीं हैं.
ओपन जिम और झूले: पार्कों में लगे व्यायाम उपकरणों और बच्चों के झूलों का नियमित निरीक्षण और मरम्मत सुनिश्चित की जानी चाहिए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रयास से 100 से अधिक पार्कों में ओपन जिम लगाए गए हैं. जहां-जहां जिम लगाए गए हैं, वहां की स्थिति ठीक है, फिर भी कुछ पार्कों में जिम केवल शो पीस हो गए हैं. क्योंकि पार्क का माहौल ऐसा नहीं है कि लोग वहां व्यायाम करने आएं.
सांस्कृतिक कार्यक्रम: केवल उन्हीं पार्कों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति है, जहां 'ओपन एयर थिएटर' की सुविधा है. इस मामले में लखनऊ में काफी सख्ती है. शादी-ब्याह पर रोक लगी हुई है. फिर भी कई बार भागवत कथा जैसे आयोजन स्थानीय लोगों के दबाव में पार्कों में आयोजित किए जाते हैं.
कंप्लेंट रजिस्टर : नियमानुसार हर पार्क में 'कंप्लेंट रजिस्टर' होना चाहिए. स्मृति उद्यान हो या जनेश्वर मिश्र पार्क, ग्लोब पार्क हो या फिर लोहिया पार्क कहीं भी ऐसा रजिस्टर उपलब्ध नहीं मिलता. व्यवस्था रखने की बात जरूर कही जाती है, मगर रजिस्टर कहीं भी नहीं है.
फर्स्ट-एड किट : नियम कहता है कि पार्क में फर्स्ट-एड किट और पीने का साफ पानी होना चाहिए, लेकिन पार्कों में ये नहीं हैं. बड़े पार्कों में फर्स्ट एड किट और स्वच्छ पानी मिलने की संभावना है, लेकिन अधिकांश पार्कों में पीने की पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, खासतौर पर कॉलोनी के पार्कों में ना तो शौचालय हैं और ना ही पीने का पानी है.
साइन बोर्ड: पार्क में रखरखाव करने वाली संस्था, सफाई का विवरण और संबंधित अधिकारियों के नाम/नंबर वाले साइन बोर्ड (कम से कम 100mm x 150mm साइज के) लगे होने चाहिए. इस मानक पर अधिकांश पार्क फेल हैं. कर्मचारियों के नंबर तो कम ही नजर नहीं आते हैं.
निरीक्षण: स्थानीय प्राधिकारी (जैसे नगर आयुक्त या विहित प्राधिकारी) समय-समय पर पार्कों का निरीक्षण करते जरूर हैं, मगर वे शहर के अधिकतर पार्कों तक नहीं पहुंच पाते हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण के कम पार्क हैं इसलिए LDA VC प्रथमेश कुमार अधिक पार्कों में चले जाते हैं. मदन नगर आयुक्त गौरव कुमार के अंडर में लगभग 2600 पार्क हैं. जिनका निरीक्षण कर पाना संभव नहीं है, महीने में वह 5 से 10 पार्क तक ही पहुंच पाते हैं.
पार्कों में कब्जों की शिकायत, गोद लेने की प्रक्रिया पर रोक
लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि नगर निगम सभी पार्कों का रखरखाव अच्छे तरीके से करने की पूरी कोशिश करता है. हम बहुत अच्छा बजट भी दे रहे हैं. पार्कों का नागरिकों और पार्षदों के प्रस्तावों के आधार पर संरक्षण कर रहे हैं. कहा कि पार्कों की गोद लेने की प्रक्रिया के दौरान कई जगह कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने की शिकायतें आई थीं, जिसमें आपसी मतभेद उत्पन्न हुए. इसलिए गोद लेने की प्रक्रिया को बंद किया गया है.
क्या कहते हैं आम लोग?
निश्चित तौर पर पार्कों में अतिरिक्त वॉशरूम और पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए. कॉलोनी के पार्कों में व्यवस्था नहीं है, जिससे दिक्कत होती है.-टीबी सिंह, गोमतीनगर विस्तार, इंजीनियर पीडब्ल्यूडी
"पार्क अच्छे हैं जहां हम टहलते हैं वह भी एक अच्छा पार्क है, लेकिन शत प्रतिशत मानकों पर खरा नहीं उतरता. पार्क ऐसा होना चाहिए, जिसको हम कह सकें कि वास्तविकता में यह घूमने लायक है. खास तौर पर अच्छी घास, पानी की व्यवस्था, शौचालय और सुरक्षा का इंतजाम जरूर होना चाहिए.-राजीव रंजन, सामाजिक कार्यकर्ता, गोमती नगर
महिला सुरक्षा पार्कों के लिए बड़ा मुद्दा है. मैं एक एथलीट हूं जब मैं पार्क में दौड़ती हूं तो कई बार अधिक पसीना आने की वजह से शर्ट बदलने की इच्छा होती है, लेकिन वॉशरूम की व्यवस्था पार्क में न होने से दिक्कत है. इसके अलावा शाम और रात में पार्क में जाने से डर लगता है, इसलिए सुरक्षा का इंतजाम जरूर होना चाहिए.-देवयानी शर्मा, छात्रा, इन्दिरा नगर
पार्कों में वॉशरूम और बेहतर घास और सफाई जरूर होनी चाहिए. मैंने कई जगह देखा है कि लोग पार्कों की साफ-सफाई के नाम पर थोड़ा काम करते हैं और फिर खुद पार्क के कब्जेदार बनकर बैठ जाते हैं. यह पूरी तरह से गलत है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए.-सुविदित पांडेय, छात्र, गोमती नगर
फिलहाल प्रदेश की सरकार और जिम्मेदार भले ही बड़े-बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, बरेली और गोरखपुर जैसे शहरों में पार्कों की रियलिटी चेक करने के लिए जब ईटीवी भारत की टीम पहुंची तो वहां के हालात बिल्कुल भी सही नहीं दिखे. शहरों में अगर कुछ पार्कों को छोड़ दिया जाए तो करीब 80 प्रतिशत पार्क तय मानकों में खरे नहीं उतर रहे हैं. वहीं, जिन पार्कों की जिम्मेदारी कॉलोनी के लोगों ने उठाई है, उनकी स्थिति सरकार के जिम्मे वाले पार्कों से काफी बेहतर नजर आई.
एक नजर इन शहरों पर भी
प्रयागराज: आवारा कुत्तों की नसबंदी
महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी कहते हैं कि आजाद पार्क के मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप हैं, उनसे समय-समय पर सलाह लेकर विकास का कार्य किया जाता रहा है. बिजली-पानी, शौचालय की व्यवस्था पर लगातार ध्यान दिया जाता है और आवारा कुत्तों के लिए भी समय-समय पर नसबंदी का काम किया जाता है.
बरेली: समय पर देखरेख का दावा
नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में कुल 330 पार्क हैं. इन पार्कों की साफ-सफाई, सुंदरता और देखरेख के लिए समय-समय पर काम कराया जाता रहता है. पार्कों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के लोगों से भी पार्क गोद लेकर उसकी देखभाल करने की अपील की जा रही है. वहीं बड़े पार्कों में सुरक्षा के लिए गार्ड लगाए गए हैं और नियमित पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है.
गोरखपुर: व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी
नगर आयुक्त अजय जैन का कहना है कि 150 से अधिक पार्कों में व्यवस्था को ठीक किया जाएगा. फीडबैक लिया जा रहा है, बजट की व्यवस्था होने के साथ इसमें जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने कहा कि प्राधिकरण कुछ पार्कों को संसाधनों के साथ सुसज्जित और उपयोगी बना पाए, इसके लिए प्रयास करेगा.
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