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SAFE PARKS SAVE LIVES: मासूम की जान लेने वाले पार्क में फिर वही लापरवाही, आखिर कितने सुरक्षित हैं कर्नाटक के पार्क?

कर्नाटक के पार्कों का स्थिति ( Etv Bharat )

शिवमोगा (कर्नाटक): भारत के शहरों और कस्बों में बने सार्वजनिक पार्क अब मनोरंजन की जगह से ज्यादा प्रशासनिक लापरवाही और उपेक्षा के मैदान बनते जा रहे हैं. देशभर के कई शहरों से टूटे हुए झूले, खेलने के उपकरणों की बर्बादी, खुले सार्वजनिक स्थानों की भारी कमी और सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं. लेकिन कर्नाटक के शिवमोगा (शिमोगा) जिले की कहानी में एक ऐसा गहरा और संवेदनशील पहलू है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता. यहां समस्या हरियाली की कमी नहीं है, बल्कि समस्या इससे कहीं ज्यादा गंभीर और डरावनी है. पहली नज़र का धोखा और जमीनी हकीकत

शिवमोगा तालुक में नेशनल हाईवे-206 (NH-206) के बिल्कुल पास और मुद्दीनकोप्पा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला सालमरादा थिम्मक्का ट्री पार्क लगभग 12 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है. पहली नज़र में यह पार्क बेहद खूबसूरत, घना, छायादार और आंखों को सुकून देने वाला लगता है. चिलचिलाती गर्मी के इस मौसम में यहाँ की घनी हरियाली सैलानियों को बहुत राहत देती है. धूप और बारिश से बचने के लिए पार्क में परगोला (Pergolas/शेड) बनाए गए हैं. यहाँ भारत और विदेशों से लाई गई बांस की दुर्लभ प्रजातियां, आम, अमरूद और कई तरह के सजावटी पौधे मौजूद हैं. बच्चों, पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के टहलने के लिए पूरे पार्क में वाकिंग पाथ तैयार किए गए हैं. शिवमोगा थिम्मक्का ट्री पार्क (Etv Bharat) सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि एक आदर्श सार्वजनिक मनोरंजन स्थल ऐसा ही होना चाहिए. लेकिन जैसे ही आप इस ऊपरी खूबसूरती को खुरचेंगे, आपका सामना उन्हीं चिर-परिचित और परेशान करने वाली समस्याओं से होगा—टूटे और क्षतिग्रस्त झूले, पीने के साफ पानी का अभाव, पर्यटकों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं की कमी और सबसे बढ़कर साल 2024 में हुआ वह दर्दनाक और घातक हादसा, जिसकी वजह से यह पार्क करीब डेढ़ साल तक बंद रहा. वह खौफनाक हादसा जिसने पार्क को बदल दिया

साल 2024 में इस ट्री पार्क में एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने परिवार के साथ पार्क घूमने आया एक चार साल का बच्चा वहां लगी एक हिरण की सीमेंटेड मूर्ति पर बैठकर फोटो खिंचवा रहा था. तभी अचानक वह भारी-भरकम और कमजोर संरचना भरभराकर ढह गई और बच्चा उसके मलबे के नीचे दब गया. हादसे में बच्चे को सिर पर गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका. पार्क में सुंदरता तो है, पर बुनियादी ज़रूरतें गायब (Etv Bharat) इस भयंकर प्रशासनिक लापरवाही के बाद वन विभाग ने पार्क को तुरंत बंद कर दिया था. करीब डेढ़ साल के लंबे अंतराल के बाद इस पार्क को साल 2025 के अंत में दोबारा आम जनता के लिए खोला गया. लंबे समय तक बंद रहने के कारण पूरे परिसर में जंगली झाड़ियां और अनियंत्रित वनस्पतियां उग आई थीं, जिन्हें दोबारा खोलने से पहले साफ किया गया ताकि दृश्यता और पहुंच में सुधार हो सके. हालांकि, स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कदम के बाद भी पार्क अपने पुराने पर्यटकों और रौनक को वापस पाने में पूरी तरह असफल रहा है. आज भी जो लोग यहां आते हैं, उनके ज़हन में वह हादसा एक कड़वी और डरावनी याद बनकर कौंध जाता है. सैलानियों की जुबानी: "सुंदरता तो है, पर बुनियादी ज़रूरतें गायब"

मंड्या से आईं एक पर्यटक विजयालक्ष्मी ने पार्क की तारीफ तो की, लेकिन सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा, यह पार्क बहुत खूबसूरती से प्लान किया गया है और इसकी हरियाली गर्मी से राहत देती है. हिरण की मूर्तियां भी आकर्षक हैं. लेकिन मैंने सुना है कि पहले यहां एक बच्चे की मूर्ति गिरने से मौत हो गई थी. ऐसी भारी मूर्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ही स्थापित किया जाना चाहिए और लोगों को केवल फोटो खिंचवाने के लिए अपने बच्चों को उन पर नहीं बैठाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने पानी की किल्लत पर बोलते हुए कहा कि यह पार्क शहर से काफी दूर है, इसलिए यहाँ पीने के पानी की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जानी चाहिए.