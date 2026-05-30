SAFE PARKS SAVE LIVES: मासूम की जान लेने वाले पार्क में फिर वही लापरवाही, आखिर कितने सुरक्षित हैं कर्नाटक के पार्क?
देशभर के प्रमुख शहरों में पार्कों की स्थिति पर ईटीवी भारत की विशेष रिपोर्ट. आज पेश है कर्नाटक की स्थिति.
Published : May 30, 2026 at 9:33 AM IST
शिवमोगा (कर्नाटक): भारत के शहरों और कस्बों में बने सार्वजनिक पार्क अब मनोरंजन की जगह से ज्यादा प्रशासनिक लापरवाही और उपेक्षा के मैदान बनते जा रहे हैं. देशभर के कई शहरों से टूटे हुए झूले, खेलने के उपकरणों की बर्बादी, खुले सार्वजनिक स्थानों की भारी कमी और सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं. लेकिन कर्नाटक के शिवमोगा (शिमोगा) जिले की कहानी में एक ऐसा गहरा और संवेदनशील पहलू है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता. यहां समस्या हरियाली की कमी नहीं है, बल्कि समस्या इससे कहीं ज्यादा गंभीर और डरावनी है.
पहली नज़र का धोखा और जमीनी हकीकत
शिवमोगा तालुक में नेशनल हाईवे-206 (NH-206) के बिल्कुल पास और मुद्दीनकोप्पा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला सालमरादा थिम्मक्का ट्री पार्क लगभग 12 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है. पहली नज़र में यह पार्क बेहद खूबसूरत, घना, छायादार और आंखों को सुकून देने वाला लगता है. चिलचिलाती गर्मी के इस मौसम में यहाँ की घनी हरियाली सैलानियों को बहुत राहत देती है. धूप और बारिश से बचने के लिए पार्क में परगोला (Pergolas/शेड) बनाए गए हैं. यहाँ भारत और विदेशों से लाई गई बांस की दुर्लभ प्रजातियां, आम, अमरूद और कई तरह के सजावटी पौधे मौजूद हैं. बच्चों, पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के टहलने के लिए पूरे पार्क में वाकिंग पाथ तैयार किए गए हैं.
सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि एक आदर्श सार्वजनिक मनोरंजन स्थल ऐसा ही होना चाहिए. लेकिन जैसे ही आप इस ऊपरी खूबसूरती को खुरचेंगे, आपका सामना उन्हीं चिर-परिचित और परेशान करने वाली समस्याओं से होगा—टूटे और क्षतिग्रस्त झूले, पीने के साफ पानी का अभाव, पर्यटकों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं की कमी और सबसे बढ़कर साल 2024 में हुआ वह दर्दनाक और घातक हादसा, जिसकी वजह से यह पार्क करीब डेढ़ साल तक बंद रहा.
वह खौफनाक हादसा जिसने पार्क को बदल दिया
साल 2024 में इस ट्री पार्क में एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने परिवार के साथ पार्क घूमने आया एक चार साल का बच्चा वहां लगी एक हिरण की सीमेंटेड मूर्ति पर बैठकर फोटो खिंचवा रहा था. तभी अचानक वह भारी-भरकम और कमजोर संरचना भरभराकर ढह गई और बच्चा उसके मलबे के नीचे दब गया. हादसे में बच्चे को सिर पर गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका.
इस भयंकर प्रशासनिक लापरवाही के बाद वन विभाग ने पार्क को तुरंत बंद कर दिया था. करीब डेढ़ साल के लंबे अंतराल के बाद इस पार्क को साल 2025 के अंत में दोबारा आम जनता के लिए खोला गया. लंबे समय तक बंद रहने के कारण पूरे परिसर में जंगली झाड़ियां और अनियंत्रित वनस्पतियां उग आई थीं, जिन्हें दोबारा खोलने से पहले साफ किया गया ताकि दृश्यता और पहुंच में सुधार हो सके. हालांकि, स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कदम के बाद भी पार्क अपने पुराने पर्यटकों और रौनक को वापस पाने में पूरी तरह असफल रहा है. आज भी जो लोग यहां आते हैं, उनके ज़हन में वह हादसा एक कड़वी और डरावनी याद बनकर कौंध जाता है.
सैलानियों की जुबानी: "सुंदरता तो है, पर बुनियादी ज़रूरतें गायब"
मंड्या से आईं एक पर्यटक विजयालक्ष्मी ने पार्क की तारीफ तो की, लेकिन सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा, यह पार्क बहुत खूबसूरती से प्लान किया गया है और इसकी हरियाली गर्मी से राहत देती है. हिरण की मूर्तियां भी आकर्षक हैं. लेकिन मैंने सुना है कि पहले यहां एक बच्चे की मूर्ति गिरने से मौत हो गई थी. ऐसी भारी मूर्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ही स्थापित किया जाना चाहिए और लोगों को केवल फोटो खिंचवाने के लिए अपने बच्चों को उन पर नहीं बैठाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने पानी की किल्लत पर बोलते हुए कहा कि यह पार्क शहर से काफी दूर है, इसलिए यहाँ पीने के पानी की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
पार्क के अंदर बच्चों के खेलने वाले एडवेंचर प्ले इक्विपमेंट (साहसिक खेल उपकरण) और खिलौने पूरी तरह जंग खा चुके हैं, टूट चुके हैं या बेहद पुराने हो चुके हैं. पर्यटकों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि पार्क की लोकप्रियता के हिसाब से इसके रख-रखाव पर ध्यान नहीं दिया गया.
हसन जिले के बेलूर से आईं एक अन्य पर्यटक राजेश्वरी ने कहा, "यह पार्क सुंदर है और यहां शौचालय की व्यवस्था तो है, लेकिन पीने का पानी बिल्कुल उपलब्ध नहीं है. गर्मियों में पानी के बिना इतनी दूर रहना बहुत मुश्किल है, प्रशासन को यह व्यवस्था जल्द से जल्द करनी चाहिए. उन्होंने आगे जोड़ा कि बच्चों के खेलने के कई खिलौने और झूले पूरी तरह क्षतिग्रस्त और बेकार हो चुके हैं, अगर इन्हें ठीक कर दिया जाए तो यहाँ और अधिक पर्यटक आएंगे.
एक अन्य आगंतुक वाणी महेश ने भी पार्क के बड़े परिसर और हरियाली की सराहना की, लेकिन साथ ही मांग की कि बच्चों के इस्तेमाल वाले झूलों और स्लाइड्स (फिसलन पट्टी) को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए क्योंकि कई उपकरण अब इस्तेमाल के लायक नहीं बचे हैं. इसके अलावा पर्यटकों के लिए यहां पीने का पानी, स्नैक्स और फल खरीदने के लिए स्टॉल भी होने चाहिए.
पार्क का इतिहास और वर्तमान ढांचा
यह ट्री पार्क साल 2016 में प्रसिद्ध बाघ और शेर सफारी के पास बनाया गया था. हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों के लिए यह एक बड़ा आकर्षण केंद्र है. पार्क के भीतर हरियाली को बनाए रखने के लिए एक बोरवेल है. इसके अलावा एक बांबू पार्क और एक सिटी पार्क सेक्शन है, जहां पेड़ों की विविध प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया है.
पार्क में प्रवेश के लिए 10 रुपये का एंट्री टिकट लिया जाता है. इसके बावजूद पर्यटक बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं. लोगों का कहना है कि यहां व्यवस्थित पार्किंग सुविधा, आंतरिक सड़कों का सुधार, मुख्य प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण, सीसीटीवी (CCTV) सर्विलांस कैमरे और पेड़ों की पहचान बताने वाले बेहतर इंफॉर्मेशनल साइनबोर्ड की सख्त जरूरत है. इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) से पार्क के मुख्य गेट को जोड़ने वाली दोनों संपर्क सड़कों की हालत भी खस्ता है और उनके विकास व सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है.
वन विभाग का आश्वासन: "जल्द होगा कायाकल्प"
सैलानियों और स्थानीय लोगों की इन गंभीर शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवमोगा के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) अय्यप्पा ने स्वीकार किया कि पार्क के लंबे समय तक बंद रहने के कारण कुछ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा, "पार्क और खेल के मैदान को साफ करके जनता के लिए दोबारा खोल दिया गया है. यहाँ शौचालय, चलने के रास्ते और शेड मौजूद हैं और लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए."
उन्होंने पार्क के शैक्षणिक महत्व और बांस के संग्रह पर जोर देते हुए आश्वासन दिया कि, "लंबे समय तक पार्क के बंद रहने के कारण एडवेंचर खेल उपकरणों का रख-रखाव नहीं हो पाया था. इन सभी क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत बहुत जल्द की जाएगी और पीने के पानी की मुकम्मल व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी." इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस ट्री पार्क के व्यापक विकास और कायाकल्प का कार्य हाथ में लिया जाएगा.
निष्कर्ष: सिर्फ हरियाली ही काफी नहीं
शिवमोगा का थिम्मक्का ट्री पार्क पूरी तरह से बर्बाद या मृत स्थान नहीं है. इसके पास अद्भुत जैव विविधता, घनी छांव और खुला आसमान है. लेकिन किसी सार्वजनिक स्थान की केवल बाहरी सुंदरता उसकी सुरक्षा, पहुंच और बेहतर रखरखाव की गारंटी नहीं हो सकती. जनता को केवल दूर से सुंदर दिखने वाले पार्क नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने बच्चों के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचा, मजबूत झूले, पीने का साफ पानी और सुरक्षित वातावरण चाहिए. जब तक प्रशासन इन बुनियादी कमियों को दूर नहीं करता, तब तक यह खूबसूरत पार्क हादसे के डर के साए में एक अधूरा काम ही बना रहेगा.
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