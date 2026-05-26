ETV Bharat / bharat

Safe Parks Save Lives: पुणे में क्यों सिमट रहे खुले मैदान और क्यों फल-फूल रहे हैं सरकारी पार्क?

अन्य महानगरों के विपरीत, पुणे के प्रशासन ने समस्या के विकराल होने से पहले ही उसकी कमान संभाल ली है. पीएमसी के गार्डन विभाग ने गर्मियों की भीड़ को देखते हुए पार्कों में निरीक्षण, मरम्मत, स्वच्छता अभियान और हरियाली प्रबंधन को काफी तेज कर दिया है.

बगीचों के शहर पर शहरीकरण का बोझ 'सिटी ऑफ गार्डन्स' (बगीचों के शहर) के रूप में मशहूर पुणे के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती शहरी विकास और सार्वजनिक खुली जगहों के बीच संतुलन बनाए रखने की है. पुणे नगर निगम (PMC) के अधिकार क्षेत्र में वर्तमान में 216 पार्क हैं. इनमें सारसबाग, छत्रपति संभाजी राजे गार्डन, पेशवे पार्क, कात्रज चिड़ियाघर और पी.एल. देशपांडे गार्डन (जापानी गार्डन) जैसे नाम शामिल हैं, जो इस समय पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से पूरी तरह पटे हुए हैं.

गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही शहर के पार्कों में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है. सुबह के समय हरी घास पर टहलते वरिष्ठ नागरिकों से लेकर शाम को स्लाइड और झूलों पर चहकते बच्चों तक, इन हरे-भरे कोनों में हर रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. लोग यहां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं आ रहे, बल्कि मजबूरी यह भी है कि कंक्रीट के बढ़ते जाल के कारण अब रिहायशी इलाकों में खुले मैदान और खेलने की खाली जगहें लगभग खत्म हो चुकी हैं.

पुणे: आज जब देश के अधिकांश बड़े शहरों में सार्वजनिक पार्क प्रशासनिक अनदेखी, टूटे झूलों, गंदगी और असुरक्षा का शिकार होकर अपनी पहचान खो रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र का पुणे शहर एक बिल्कुल अलग और प्रेरणादायक कहानी लिख रहा है. आज के समय में पुणे के पार्क सिर्फ पेड़-पौधों वाले बगीचे नहीं रह गए हैं, बल्कि वे इस तेजी से बढ़ते शहर के बच्चों के लिए 'आखिरी खेल के मैदान' बन चुके हैं.

गर्मियों में बदला पार्कों का समय

बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पार्कों के समय में भी बदलाव किया है. पीएमसी के गार्डन विभाग के जूनियर इंजीनियर हरीशचंद्र राउत ने बताया, "गर्मियों की छुट्टियों में पार्कों में भारी भीड़ उमड़ रही है. इसे ध्यान में रखते हुए अब पार्कों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रखा जा रहा है. रात में पार्क खाली होने के बाद हमारा स्टाफ पूरे परिसर और शौचालयों की गहरी सफाई करता है." इसके अलावा, कड़कड़ाती धूप में पार्कों को हरा-भरा रखने के लिए सिंचाई प्रणालियों, लॉन और पेड़ों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता

जैसे-जैसे ऊंची इमारतों और सोसायटियों ने मोहल्लों के खुले मैदानों पर कब्जा किया है, बच्चों के पास खेलने के लिए अपनी जगहें नहीं बची हैं. ऐसे में ये पार्क ही उनके बचपन को जिंदा रख रहे हैं.

प्रशासन के लिए इस सीजन में बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है. झूलों, स्लाइड और खेल के अन्य उपकरणों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है. राउत ने कहा, "छुट्टियों में खेल उपकरणों का उपयोग बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हम किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए टूटे हुए हिस्सों की तुरंत मरम्मत कर रहे हैं."

पुणे में कुल 216 सार्वजनिक पार्क हैं (ETV Bharat)

इस बार पेशवे पार्क की प्रसिद्ध टॉय ट्रेन और सारसबाग की शामें बच्चों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई हैं. दूसरी ओर, कात्रज चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए कूलिंग सिस्टम, कूलर और हाथियों के लिए रोजाना नहाने जैसी विशेष व्यवस्था की गई है.

नागरिकों से जिम्मेदारी की अपील

यह सच है कि पुणे के पार्क आज खेल के मैदानों की कमी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का मानना है कि इन जगहों को बचाए रखने के लिए नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है. अधिकारियों ने अपील की है कि 12 वर्ष से अधिक उम्र के लोग बच्चों के झूलों का उपयोग न करें. साथ ही, कचरा फैलाने के बजाय प्लास्टिक कचरे के लिए निर्धारित बोतलों के डिब्बों का उपयोग करें.

हमारे लिए क्यों जरूरी हैं पार्क (ETV Bharat)

आज के इस दौर में, जहां बच्चों का बचपन कोचिंग सेंटरों, मोबाइल स्क्रीन और तंग फ्लैटों के कमरों में सिमटता जा रहा है, पुणे के ये पार्क एक खुली, सुरक्षित और ताजी हवा की उम्मीद दे रहे हैं. यह पार्क अब सिर्फ बगीचे नहीं, बल्कि इस शहर के बचपन को बचाने वाले आखिरी मैदान हैं.

यह भी पढ़ें- Safe Parks Save Lives: कंक्रीट के जंगलों में सिसकता बचपन, हमारे पार्क कितने सुरक्षित, कितने जरूरी?