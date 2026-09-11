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दिल्ली में साइकिल सवार कितने सुरक्षित? IIT स्‍टडी में चौंकाने वाला खुलासा, आधे हादसों की वजह मोटरसाइकिल

आईआईटी दिल्ली के 'ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर' (TRIPC) से जुड़े शोधकर्ताओं सृष्टि अग्रवाल और राहुल गोयल ने इस महत्वपूर्ण अध्ययन को अंजाम दिया है. यह रिपोर्ट पिछले साल राजधानी के 27 अलग-अलग स्थानों पर 844 साइकिल चालकों के साथ किए गए ऑन-रोड इंटरसेप्ट सर्वे पर आधारित है. उन्होंने बताया कि इस शोध का शीर्षक 'कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंसीडेंस रेट्स ऑफ सेल्फ-रिपोर्टेड बाइसिकल क्रैशेज इन दिल्ली: ए कोहॉर्ट स्टडी' है. अध्ययन के तहत कुल 742 साइकिल चालकों से दुर्घटना और जोखिम से जुड़ी जानकारियां जुटाई गईं और उनका औसतन 4.8 महीने तक फॉलो-अप किया गया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सड़कों पर रोजाना हजारों लोग साइकिल से सफर करते हैं, लेकिन इनमें से कितने हादसे पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं? आईआईटी दिल्ली के एक नए अध्ययन ने इस सवाल का बड़ा जवाब दिया है. शोध के मुताबिक, दिल्ली में होने वाली कुल साइकिल दुर्घटनाओं में से 3 फीसदी से भी कम (महज 2.8%) मामले ही पुलिस तक पहुंच पाते हैं. बाकी तमाम हादसे प्रशासनिक आंकड़ों की नजरों से ओझल रहते हैं.

अध्ययन में स्व-मूल्यांकन डेटा और पुलिस रिकॉर्ड के बीच बड़ा अंतर सामने आया है. साइकिल चालकों द्वारा बताए गए 218 हादसों में से आधे (50 प्रतिशत) मामलों में टक्कर मारने वाला मुख्य वाहन मोटरसाइकिल था. इसके बाद 25 प्रतिशत मामलों में कारें और 11 प्रतिशत मामलों में ई-रिक्शा (इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहन) शामिल थे. इसके विपरीत, पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों में ट्रकों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि गंभीर या घातक हादसों में ही आमतौर पर पुलिस दखल देती है. शोधकर्ताओं का कहना है कि भारतीय शहरों में वाहनों की बहुतायत मोटरसाइकिलों की है. खासकर ट्रैफिक जाम के दौरान मोटरसाइकिलें अक्सर सड़क के किनारे की उन पटरियों पर कब्जा कर लेती हैं, जहां से साइकिल चालकों का गुजरना होता है.

पश्चिमी देशों से उलट है दिल्ली का पैटर्न

अध्ययन की एक और दिलचस्प बात यह रही कि दिल्ली में 'सिंगल-साइकिल क्रैश' (यानी ऐसे हादसे जिनमें कोई अन्य वाहन शामिल न हो, जैसे अचानक ब्रेक लगाने, संतुलन बिगड़ने या गड्ढे से टकराने के कारण गिरना) की संख्या महज 2 प्रतिशत पाई गई. यह आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों से बिल्कुल जुदा है. उन देशों में ऐसे अकेले होने वाले हादसे कुल दुर्घटनाओं का 40 से 70 प्रतिशत हिस्सा होते हैं. जानकारों का मानना है कि दिल्ली में साइकिल चलाने की औसत गति धीमी होने की वजह से यहाँ इस तरह के मामले बहुत कम आते हैं.

चोटों का हाल और यूरोपीय देशों से तुलना

रिपोर्ट किए गए मामलों में से 78 प्रतिशत दुर्घटनाओं में चालकों को चोटें आईं, और 67 प्रतिशत मामलों में पीड़ितों को अस्पताल का रुख करना पड़ा. घुटने और निचले पैर की चोटें सबसे ज्यादा 60.4 प्रतिशत रहीं, जबकि सिर की चोटें 14.8 प्रतिशत दर्ज हुईं. अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में साइकिल चलाने के दौरान चोट लगने की दर 28.6 प्रति मिलियन किलोमीटर है. यह डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसे देशों की तुलना में 60 से 200 गुना ज्यादा है. इनका मानना है कि यूरोपीय देशों की तरह दिल्ली में भी साइकिल के लिए मजबूत और सुरक्षित बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना बेहद जरूरी है, तभी सड़क पर साइकिल चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी.

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