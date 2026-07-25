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सोनम वांगचुक के वायरल वीडियो पर सफदरजंग अस्पताल ने जारी की सफाई, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अस्पताल से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर अब सफदरजंग अस्पताल प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है. अस्पताल का कहना है कि वीडियो को पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. प्रशासन के मुताबिक, वीडियो उस समय रिकॉर्ड किया गया था जब हाईकोर्ट का लिखित आदेश अस्पताल को नहीं मिला था.

सोनम वांगचुक के अस्पताल से जुड़े वायरल वीडियो पर सफदरजंग अस्पताल प्रशासन ने विस्तृत सफाई जारी की है. अस्पताल के अनुसार, यह वीडियो 21 जुलाई 2026 को अस्पताल परिसर के उस हिस्से में रिकॉर्ड किया गया, जहां वीडियो बनाना प्रतिबंधित है. प्रशासन का दावा है कि वीडियो कथित तौर पर सोनम वांगचुक के सहयोगियों ने बनाया और इसे अब सार्वजनिक किया गया है.

अस्पताल का कहना है कि वीडियो रिकॉर्ड किए जाने के समय तक दिल्ली हाईकोर्ट का लिखित आदेश अस्पताल प्रशासन को प्राप्त नहीं हुआ था.उस दौरान मीडिया में चल रही खबरों के आधार पर सोनम वांगचुक अस्पताल से जाने की इच्छा जता रहे थे.

सफदरजंग अस्पताल ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही 21 जुलाई की शाम हाईकोर्ट का लिखित आदेश अस्पताल को मिला, उसके तुरंत बाद पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, उसी दिन शाम 6 बजकर 40 मिनट पर सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम से आई डॉक्टरों की टीम को विधिवत सौंप दिया गया.