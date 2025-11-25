ETV Bharat / bharat

गंभीर बीमारी से जूझ रहा था 11 साल का बच्चा, डॉक्टरों ने मां की किडनी से बचाई जिंदगी

दिल्ली में बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट ( ETV Bharat )