गंभीर बीमारी से जूझ रहा था 11 साल का बच्चा, डॉक्टरों ने मां की किडनी से बचाई जिंदगी

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले एक मजदूर के 11 साल के बच्चे को जन्मजात किडनी की समस्या थी.

दिल्ली में बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट
दिल्ली में बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 25, 2025 at 7:32 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: सफदरजंग हॉस्पिटल ने एक 11 वर्षीय बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक करके अपने रीनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में एक नया मुकाम हासिल किया है. सफदरजंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. संदीप बंसल ने बताया कि यह न सिर्फ सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए पहली बार है, बल्कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी पहली बार है जब किसी बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है. सर्जिकल ट्रांसप्लांट टीम को डायरेक्टर प्रोफेसर और यूरोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट के हेड डॉ. पवन वासुदेवा ने लीड किया और इसमें यूरोलॉजी के प्रोफेसर डॉ. नीरज कुमार भी शामिल थे.

बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट टीम को डायरेक्टर प्रोफेसर और इंचार्ज पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी डॉ. शोभा शर्मा ने लीड किया और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. श्रीनिवास वरदन शामिल थे. डॉक्टर पवन वासुदेवा ने बताया कि मरीज़ एक 11 साल का लड़का था, जिसे बाइलेटरल हाइपोडिस्प्लास्टिक किडनी नाम की एक रेयर बीमारी की वजह से किडनी की आखिरी स्टेज की बीमारी हो गई थी. यह किडनी की बीमारी बच्चे को जन्मजात थी.

डॉ पवन वासुदेवा, डायरेक्टर प्रोफेसर और यूरोलॉजी सफदरजंग (ETV Bharat)

दिल्ली में बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट: डॉ. शोभा शर्मा ने बताया कि इस कंडीशन का पता लगभग डेढ़ साल पहले चला था, जब बच्चे को गंभीर हालत में सफदरजंग हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में लाया गया था और कार्डियक अरेस्ट के बाद उसे बचाना पड़ा था. उस समय किडनी फेलियर का पता चला था और बच्चा तब से पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी डिवीज़न की देखरेख में था और उसका रेगुलर डायलिसिस हो रहा था.

मां ने बच्चे को डोनेट की किडनी: डॉ. पवन वासुदेवा ने बताया कि पीडियाट्रिक किडनी ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल चैलेंज है और यह एडल्ट ट्रांसप्लांट से कई मामलों में अलग होता है, जिसमें डोनर किडनी को रिसीवर की बड़ी मेजर वेसल से जोड़ना और एडल्ट किडनी को बच्चे के शरीर में आराम से रखने के लिए जगह बनाना शामिल है. इस मामले में डोनर बच्चे की 35 साल की मां थीं. उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि किडनी ने ठीक से काम करना शुरू कर दिया है और किडनी का काम नॉर्मल हो गया है. बच्चे की रिकवरी ठीक से हुई है. उसका डायलिसिस बंद है और उसे जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा.

दिल्ली में बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट
दिल्ली में बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट (ETV Bharat)

ट्रांसप्लांट को किया गया निशुल्क: उन्होंने कहा कि इस ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में डायरेक्टर डॉ. संदीप बंसल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. चारू बांबा और प्रिंसिपल डॉ. गीतिका खन्ना का लगातार सपोर्ट मिला. डॉ. संदीप बंसल ने कहा कि इस ट्रांसप्लांट का खर्च प्राइवेट अस्पतालों में 15 से 20 लाख रुपये है. सफदरजंग हॉस्पिटल ने इसे निशुल्क किया है. यहां हर तरह की स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क हैं. उन्होंने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा कि बच्चा, जिसका परिवार उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का था और जिसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे, अब डायलिसिस से फ्री और अच्छी सेहत में है.

यह उस परिवार के लिए एक सपने के सच होने जैसा था, जिसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं, यह जानते हुए कि प्राइवेट सेक्टर में इस तरह के प्रोसीजर में करीब 15 लाख का खर्च आएगा. मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. चारू बांबा ने बताया कि हॉस्पिटल बच्चे को इम्यूनोसप्रेसिव दवाएँ फ्री देगा, जो महंगी हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज़ों को जारी रखने की ज़रूरत होती है.

