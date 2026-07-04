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दिल्ली-बीकानेर और हिसार-जोधपुर रेल कॉरिडोर का पुनर्विकास, सादुलपुर जंक्शन बनेगा केंद्र

सादुलपुर रेलवे जंक्शन के पुनर्विकास से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से यहां आने वाले पर्यटकों और व्यापारियों को आसानी होगी. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

Sadulpur Junction redevelopment in Delhi-Bikaner, Hisar-Jodhpur rail corridor better connectivity
पुनर्विकसित सादुलपुर रेलवे जंक्शन (X/ @NWRailways)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 5:45 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: राजस्थान के चुरू जिले में पुनर्विकसित सादुलपुर रेलवे जंक्शन इस इलाक के आर्थिक विकास और पर्यटन के लिए उत्प्रेरक बनने के लिए तैयार है. दिल्ली-रेवाड़ी-लोहारू-सादुलपुर-चूरू-बीकानेर और हिसार-सादुलपुर-चूरू-जोधपुर रेल कॉरिडोर के अहम जंक्शन पर स्थित इस मॉडर्न रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी बेहतर होगी. साथ ही यात्रियों और माल की आवाजाही आसान होने और एक व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर इलाके की भूमिका मजबूत होने की उम्मीद है.

यह इलाका थोक वस्तु व्यापार का एक फलता-फूलता केंद्र (wholesale commodity trading) रहा है. इसका हलचल भरा अनाज बाजार कृषि उपज के व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के किसानों, व्यापारियों और व्यवसायों को जोड़ता है. बेहतर रेल संपर्क से तेज और अधिक अच्छे परिवहन में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे इस क्षेत्र की कंपनियों को फायदा होगा और क्षेत्रीय व्यापार में शहर की अहमियत और बढ़ेगी.

व्यापारिक महत्व के अलावा, यह इलाका पर्यटकों को शेखावाटी इलाके की समृद्ध विरासत की एक झलक दिखाता है. शहर और इसके आस-पास के इलाकों में ऐतिहासिक हवेलियां और पारंपरिक इमारतें हैं, जो अपनी उत्कृष्ट चित्रकारी (frescoes) के माध्यम से कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाते हैं. बेहतर रेल संपर्क से उम्मीद है कि ये वास्तुशिल्प रत्नों तक पहुंच और आसान हो जाएगी, जिससे पर्यटक ज्यादा आएंगे और आतिथ्य, हस्तशिल्प तथा स्थानीय सेवा क्षेत्रों के लिए नए मौके बनेंगे.

बड़े शहरों और विरासत वाली जगहों को जोड़ने वाले बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ, पुनर्विकसित सादुलपुर रेलवे जंक्शन न सिर्फ एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर उभर सकता है, बल्कि इस इलाके के गतिशील और तेजी से विकसित होते व्यावसायिक वातावरण और अनोखी सांस्कृतिक विरासत के प्रवेश द्वार के तौर पर भी उभर सकता है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का काम लगभग पूरा हो गया है. शेखावाटी इलाके के हस्तशिल्प, विरासत और व्यापारिक सेक्टर को सेवा देने वाला यह एक खास रेल जंक्शन है. इस अपग्रेडेड स्टेशन से यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं, बेहतर पहुंच और ज्यादा आरामदायक यात्रा अनुभव मिलने की उम्मीद है. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से सामान की आवाजाही भी आसान होगी, जिससे इलाके के गतिशील थोक बाजार को फायदा होगा और स्थानीय व्यापार मजबूत होगा, साथ ही इलाके के प्रसिद्ध धरोहर स्थल पर्यटकों की पहुंच के लिए और भी आसान हो जाएंगे.

कृषि और पर्यटन विशेषज्ञों की राय
राजस्थान के रहने वाले कृषि विशेषज्ञ सूरज सोनी ने ईटीवी भारत को बताया, "यह नई पुनर्विकास परियोजना कई क्षेत्रों में काफी वृद्धि लाएगी, क्योंकि यह राजस्थान और दिल्ली के बीच सीधी रेल लिंक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी. इससे फरीदाबाद, दिल्ली और राजस्थान के बड़े कृषि बाजार (मंडी) ट्रेडर्स और बिजनेसमैन के लिए और ज्यादा सुलभ हो जाएंगे."

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राजस्थान के पर्यटन विशेषज्ञ और होटल व्यवसायी सतिंदर पाल सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "यह साफ है कि अगर कई इलाकों को सीधे रेल लिंक से जोड़ा जाए और विकास बेहतर हो, तो पर्यटन बढ़ेगा. इन दिनों, लोग अपनी व्यस्त जीवनशैली से आराम पाने के लिए वीकेंड पर आस-पास की जगहों पर जाना पसंद करते हैं."

इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े सुधार
पुनर्विकास में रेलवे स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव शामिल हैं. बड़े सुधारों में स्टेशन बिल्डिंग का आधुनिकीकरण, ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था, नई बाउंड्री वॉल का निर्माण और सर्कुलेटिंग एरिया (आवागमन का क्षेत्र) का सौंदर्यीकरण शामिल है. दो-पहिया और चार-पहिया वाहनों के लिए खास पार्किंग की सुविधा बनाई गई है, जबकि यात्रियों के आराम के लिए बुकिंग ऑफिस और रिटायरिंग रूम को अपग्रेड किया गया है. यात्रियों के लिए सफाई और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए नए, मॉडर्न टॉयलेट ब्लॉक भी जोड़े गए हैं.

परियोजना की लागत
लगभग 18.70 करोड़ रुपये की लागत वाली इस पुनर्विकास परियोजना में LED लाइटिंग जैसे सौंदर्य सुधार भी शामिल हैं. दिव्यांगजनों के लिए सभी सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सही संकेत (Signage) लगाए जाएंगे. कला और संस्कृति को मिलाने के लिए, स्टेशन की दीवारों और छतों पर आकर्षक पेंटिंग होंगी.

इसके अलावा, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड, मल्टी-लाइन और सिंगल-लाइन डिस्प्ले बोर्ड, एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बड़ी LED स्क्रीन और GPS-बेस्ड डिजिटल घड़ियां जैसी सुविधाएं लगाई जाएंगी. स्टेशन पर अच्छी लाइटिंग सुनिश्चित करने और बिना व्यवधान के, लगातार रेलवे ऑपरेशन में मदद करने के लिए, हरित ऊर्जा पैदा करने के लिए एक सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा. इस उद्देश्य के लिए लगभग 18 लाख रुपये की लागत से 40 kW का सोलर प्लांट पहले ही लगाया जा चुका है.

स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार
इस पुनर्विकास से स्थानीय कारीगरों और मजदूरों को रोजगार मिला है, जिससे उनकी आय बढ़ी है. यह परियोजना पर्यटन और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देगी, जिससे इलाके की लोकप्रियता बढ़ेगी और नौकरी के और मौके बनेंगे. इस तरह, स्टेशन के पुनर्विकास से इलाके के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.

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